Aprobación de Trump se desploma a 33%, su nivel más bajo, según Reuters

GENERANDO AUDIO...

Trump llegó nuevamente a la Casa Blanca en 2025. Foto: Reuters

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó a 33%, su nivel más bajo durante su actual mandato, de acuerdo con una encuesta de Reuters/Ipsos.

El sondeo muestra que 64% de los estadounidenses desaprueba su desempeño en la Casa Blanca. La aprobación de Trump bajó desde el 35% registrado en una encuesta cerrada a principios de agosto.

Trump pierde apoyo mientras continúa la guerra con Irán

El descenso ocurre en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha afectado el comercio mundial de petróleo y provocado un aumento en los precios de la gasolina.

Trump llegó nuevamente a la Casa Blanca en 2025 con una aprobación cercana a la mitad del país. Sin embargo, su popularidad se ha visto afectada este año después de ordenar ataques contra Irán junto con Israel.

El presidente había dicho inicialmente que el conflicto duraría algunas semanas. Sin embargo, 80% de los estadounidenses considera que la participación de Estados Unidos en la guerra continuará durante un periodo prolongado.

Solo 16% cree que el conflicto terminará en unas cuantas semanas.

¿Los estadounidenses creen que la guerra contra Irán vale la pena?

La encuesta también muestra un respaldo limitado a la intervención militar. Solo uno de cada cinco estadounidenses considera que la guerra ha valido la pena. Entre los republicanos, aproximadamente la mitad comparte esa opinión.

Trump ha defendido el conflicto y aseguró que pagar un poco más por la gasolina es un costo necesario para impedir que Irán tenga un arma nuclear.

El aumento en los precios de los combustibles también genera preocupación entre los republicanos de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Demócratas ganan terreno en economía e inmigración

El sondeo encontró además que 38% de los votantes considera que los demócratas manejarían mejor la economía, frente a 35% que prefiere a los republicanos.

En inmigración, los republicanos mantienen una ventaja, aunque mucho menor que al inicio del mandato de Trump: 40% considera mejor su estrategia, contra 38% que elige la de los demócratas.

La encuesta Reuters/Ipsos se realizó en línea entre mil 166 adultos estadounidenses y tiene un margen de error de tres puntos porcentuales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.