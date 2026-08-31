Un extraño fenómeno podría afectar California durante el Labor Day: esto es lo que se sabe

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Foto: Envato

California podría enfrentar un fenómeno tropical inusual durante el fin de semana del Labor Day, aunque por ahora no existe certeza de que un huracán vaya a tocar tierra.

La situación es vigilada después de que el huracán Karina se alejara de la costa de California y avanzara hacia aguas abiertas del Pacífico. Ahora, la atención de los meteorólogos está puesta en una nueva perturbación ubicada al suroeste de México, identificada como Invest EP95.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) señala que el sistema presenta condiciones favorables para organizarse y le asignó una alta probabilidad de convertirse en una depresión tropical.

La posibilidad de desarrollo de EP95 no significa que exista una probabilidad equivalente de que un huracán llegue a California.

Invest EP95 podría tomar una trayectoria inusual hacia California

Los modelos meteorológicos todavía no coinciden completamente sobre el comportamiento de la perturbación.

Algunos pronósticos indican que EP95 se desplazará generalmente hacia el oeste o el oeste-noroeste, manteniéndose sobre el océano y lejos de tierra.

Otros modelos muestran un escenario diferente, en el que el sistema podría girar hacia el norte y acercarse a Baja California. En ese escenario, la perturbación podría llegar a influir en el sur de California entre finales de esta semana y el fin de semana del Labor Day.

Por ahora, este escenario no es el resultado más probable. Los meteorólogos también vigilan un modelo que plantea una trayectoria particularmente agresiva, aunque se considera un caso atípico y no está respaldado por la mayoría de los principales modelos.

The hype train over EP95 is beginning to pick up steam as models are currently moving the system towards the western US. Very difficult to make any kind of an accurate forecast ATM, especially when it's not yet mature enough to latch on to upper level flow. Best guess is portions… pic.twitter.com/0E3t9sU95j — Warren Faidley (@Stormchaser) August 31, 2026

¿Qué fenómeno podría afectar al sur de California?

Incluso si EP95 no llega a California como huracán, el sistema podría generar condiciones tropicales en la región.

Entre los posibles efectos se encuentran un incremento de la humedad, lluvias y cambios en las condiciones del océano. La trayectoria determinará qué tan cerca de la costa podría llegar el sistema y qué intensidad conservaría.

Por ello, la principal posibilidad por ahora es que la región experimente algún efecto asociado con un sistema tropical, aunque todavía no se puede determinar su alcance.

El oleaje de Karina ya llega a California

La nueva perturbación aparece poco después del paso de Karina por el Pacífico oriental.

El huracán alcanzó la categoría 4 mientras se encontraba lejos de tierra y posteriormente continuó desplazándose hacia el oeste, alejándose de Baja California y California.

Aunque Karina no representó una amenaza directa de impacto, su circulación generó oleaje que alcanzó las costas del sur de California.

El antecedente del huracán Hilary mantiene la atención sobre California

California ya ha experimentado los efectos de sistemas tropicales que pierden intensidad antes de llegar a la región.

En agosto de 2023, el huracán Hilary se debilitó antes de alcanzar California, pero produjo lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

El episodio demostró que un ciclón tropical no necesita tocar tierra como huracán para generar condiciones peligrosas en el estado.

Por eso, la evolución de EP95 es relevante incluso si finalmente permanece sobre el océano. Un cambio en su trayectoria podría aumentarla cantidad de humedad que alcanza California y modificar las condiciones meteorológicas durante el Labor Day.

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