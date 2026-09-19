California presenta el plan para prohibir las encimeras de cuarzo: el 98% de los enfermos de silicosis son latinos

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Es vital acudir a especialistas en casos silicosis | Foto: Shutterstock

La silicosis se ha convertido en una preocupación creciente para los trabajadores de encimeras de cuarzo en California, especialmente entre los hombres latinos.

Según el Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR), aproximadamente 98% de los trabajadores diagnosticados con silicosis relacionada con esta industria son hombres nacidos en países de América Latina.

El informe de salud pública estatal publicado en 2026 señala que los hombres latinos tienen una representación elevada dentro de la fuerza laboral de este sector.

Ante el aumento de enfermedades graves y muertes relacionadas con la exposición al polvo de sílice, las autoridades estatales han avanzado en un plan para prohibir la fabricación de piedra artificial con más de 1% de sílice cristalina.

La medida busca reducir los riesgos de una enfermedad pulmonar incurable que ha afectado a trabajadores en edades relativamente jóvenes.

El CDPH documentó el 17 de noviembre de 2025 que la edad mediana al diagnóstico era de 46 años y que muchos de los trabajadores fallecidos tenían entre 30 y 40 años.

California prepara un plan para prohibir las encimeras de cuarzo

Ante el incremento de los casos, California inició el proceso regulatorio para prohibir determinadas actividades relacionadas con la piedra artificial.

Fue el 21 de mayo de 2026 que la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional del estado aprobó una petición para comenzar el procedimiento destinado a prohibir la fabricación y la instalación de productos de piedra artificial que contengan más de 1% de sílice cristalina.

Es importante precisar que el plan todavía forma parte de un proceso regulatorio y no equivale a una prohibición definitiva ya vigente para todas las encimeras de cuarzo.

La propuesta se dirige específicamente a la fabricación de piedra artificial con más de 1% de sílice cristalina, de acuerdo con los documentos oficiales del procedimiento.

La agencia también abrió un periodo para recibir comentarios sobre el borrador, con fecha límite establecida para el 30 de septiembre de 2026.

Esto significa que la propuesta continúa en evaluación y que su contenido puede estar sujeto a cambios antes de cualquier aprobación definitiva.

Mientras el proceso avanza, California mantiene normas de protección para los trabajadores expuestos al polvo de sílice.

Estas incluyen controles de ingeniería, métodos húmedos, prácticas de limpieza seguras, protección respiratoria y vigilancia médica, entre otras medidas.

¿Por qué las encimeras de cuarzo pueden causar silicosis?

Las encimeras de cuarzo se fabrican con materiales que contienen altos niveles de sílice cristalina.

Cuando los trabajadores cortan, lijan, pulen, perforan o realizan otras tareas de procesamiento sobre estas superficies, pueden liberar partículas diminutas que permanecen suspendidas en el aire.

Al ser inhaladas, estas partículas pueden llegar profundamente a los pulmones y provocar silicosis, una enfermedad progresiva que genera cicatrices en el tejido pulmonar.

La condición no tiene cura y puede causar discapacidad permanente e incluso la muerte.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) advirtió que la exposición a la sílice cristalina también puede relacionarse con cáncer de pulmón, enfermedades renales y trastornos autoinmunes.

Por ese motivo, las labores de fabricación y acabado de encimeras requieren medidas de protección específicas.

Una enfermedad que ha provocado muertes

La dimensión de la crisis se refleja en los registros oficiales del CDPH. Hasta el 13 de noviembre de 2025, la entidad había confirmado 432 casos de silicosis relacionados con trabajadores de encimeras de piedra artificial desde 2019.

La silicosis no solo daña los pulmones de los trabajadores, sino que también puede afectar su salud mental. Deslice hacia la izquierda para obtener más información sobre el impacto de la silicosis en la salud mental de los trabajadores. pic.twitter.com/7J94qAnsSK — LA Public Health (@lapublichealth) June 30, 2025

Además, se habían documentado al menos 25 muertes y 48 trasplantes de pulmón entre 2019 y el 13 de noviembre de 2025, de acuerdo a datos del CDPH.

La misma investigación también muestra que la enfermedad no afecta exclusivamente a personas de edad avanzada. La edad mediana al momento del diagnóstico era de 46 años, mientras que la edad mediana de fallecimiento se situaba en 48 años.

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