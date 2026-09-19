La Unión Europea pide a EE. UU. reconsiderar negativa de visas a delegación palestina

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Mahmud Abbas, presidente de Palestina.

La Unión Europea (UE) pidió este sábado a Estados Unidos reconsiderar la negativa de visas a miembros de la delegación palestina, incluido el presidente Mahmud Abbas, para acudir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana.

El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Anouar El Anouni, señaló que la solicitud se basa en los acuerdos existentes entre Estados Unidos y la ONU, así como en las obligaciones del país como Estado anfitrión.

La UE indicó que lamenta que la negativa de entrada a integrantes de la delegación palestina se haya extendido por segundo año consecutivo. La medida impedirá que Abbas acuda presencialmente a la reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.

Mahmud Abbas participará de forma virtual

Ante la negativa de Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU aprobó el 17 de septiembre una resolución que permite a Mahmud Abbas intervenir mediante un mensaje de video durante la próxima sesión. La votación terminó con 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.

La sesión de alto nivel de la Asamblea General comenzará el martes 22 de septiembre en Nueva York. De acuerdo con la información disponible, únicamente integrantes de la misión palestina ante la ONU podrán asistir presencialmente.

¿Por qué EE. UU. negó las visas a la delegación palestina?

El Departamento de Estado de Estados Unidos justificó la continuidad de las restricciones de visa contra funcionarios de la Autoridad Palestina y miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) por considerar que no han cumplido compromisos asumidos con Washington y que determinadas acciones afectan las posibilidades de alcanzar la paz.

Entre los argumentos expuestos por Washington están:

Acusaciones contra autoridades palestinas de glorificar el terrorismo

Señalamientos sobre pagos a personas condenadas por ataques contra israelíes y sus familias

Acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relacionadas con el conflicto palestino-israelí

El intento, según Estados Unidos, de buscar un reconocimiento unilateral de Palestina en lugar de avanzar mediante negociaciones

La negativa de visas para la delegación palestina ocurre por segundo año consecutivo, mientras que la ONU autorizó nuevamente la participación virtual de Abbas durante la Asamblea General.

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