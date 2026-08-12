La Administración del Seguro Social añade 14 afecciones a su programa prioritario

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El Seguro Social de EE. UU. agregó 14 nuevas afecciones médicas. Foto: Shutterstock

La Administración del Seguro Social de EE. UU. (SSA) agregó 14 nuevas afecciones médicas a su programa de Compassionate Allowances (Aprobaciones Inmediatas o Prestaciones por Compasión), una iniciativa diseñada para acelerar el proceso de aprobación de solicitudes de discapacidad para personas con enfermedades raras, graves o potencialmente mortales, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos por la normativa.

El programa, creado en 2008, ha incorporado progresivamente diagnósticos de alta severidad hasta alcanzar un total de 314 afecciones en la actualidad. A la fecha, esta herramienta ha permitido que aproximadamente 1.2 millones de personas obtengan la aprobación de sus prestaciones por discapacidad en plazos reducidos, según informó la agencia gubernamental en un comunicado publicado en su portal web oficial.

¿Cómo es el proceso para ser elegido en el programa?

La Seguridad Social de Estados Unidos analiza mediante tecnologías avanzadas de procesamiento de datos las solicitudes de prestaciones por discapacidad que ingresan al sistema. Cuando el diagnóstico coincide con la lista oficial, la aprobación puede emitirse en cuestión de días.

En contraste, cuando se trata de una solicitud convencional sin diagnóstico de prioridad, el trámite regular puede demorar hasta ocho meses en completar su evaluación administrativa y médica.

¿Cuáles fueron las 14 condiciones añadidas?

Las afecciones recién incorporadas por la Administración del Seguro Social de EE. UU. abarcan trastornos neurológicos, oncológicos y pediátricos de baja prevalencia, entre los que destaca el síndrome de Aicardi.

De acuerdo con la Clínica Cleveland, el síndrome de Aicardi “es una enfermedad rara que afecta el cerebro y los ojos de los niños. Las convulsiones son un síntoma común. También causa retrasos en el desarrollo y discapacidad intelectual. Las investigaciones sugieren que es una enfermedad genética ligada al cromosoma X, ya que afecta principalmente a mujeres”.

Otra patología de baja incidencia agregada es el sarcoma cardíaco primario, correspondiente a tumores malignos de alta agresividad que se originan directamente en el tejido del corazón. Según registros del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) de Estados Unidos, “esta patología se ha asociado con un pronóstico desfavorable y, dada su rareza, las opciones de tratamiento son muy limitadas”.

Lista completa de las 14 condiciones incorporadas:

Deficiencia de adenilosuccinato liasa: forma neonatal y tipo 1

Síndrome de Aicardi

Síndrome de Baraitser-Winter

Síndrome de cutis gyrata de Beare-Stevenson

Síndrome de Bohring-Opitz

Trastornos genéticos relacionados con CASK

Linfoma de células T hepatoesplénico

Enfermedad de Lafora

Crisis epilépticas parciales migratorias malignas de la infancia (MMPSI)

Síndrome OPHN1

Sarcoma cardíaco primario

Melanoma maligno intracraneal primario

Melanoma uveal con metástasis

Síndrome de Warburg Micro

¿Dónde realizar la solicitud de beneficios por discapacidad?

El comisionado de la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos, Frank J. Bisignano, destacó la importancia de optimizar los mecanismos de respuesta institucional para los solicitantes en situaciones de salud vulnerables:

“La Seguridad Social está fortaleciendo nuestros programas de discapacidad y mejorando el proceso de determinación de la discapacidad para que sea más eficiente, rápido y de mayor calidad, con el fin de servir al público estadounidense. La iniciativa de Prestaciones por Compasión simplifica los trámites burocráticos y nos permite brindar apoyo a las personas que reciben diagnósticos que les cambian la vida y necesitan ayuda rápidamente”.

Para obtener más información sobre este programa y revisar la lista detallada de las 314 afecciones contempladas, las personas interesadas pueden acceder a la página web http://www.ssa.gov/compassionateallowances.

Asimismo, los detalles técnicos sobre las herramientas tecnológicas utilizadas para el análisis de historias clínicas están disponibles en www.ssa.gov/hit. Las solicitudes de beneficios por discapacidad pueden iniciarse de forma directa en el portal oficial del organismo: www.ssa.gov.

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