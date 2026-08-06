Phoenix vive una rara tormenta de polvo categoría 5: la quinta en 16 años

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Foto: AFP

Las tormentas registradas durante la madrugada del 6 de agosto en el sur de Arizona generaron fuertes vientos de salida que empujaron un muro de polvo hacia Phoenix.

El fenómeno alcanzó el área metropolitana poco antes de la 1:00 a.m. (EDT), según el Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service, NWS). El NWS informó que la visibilidad llegó a reducirse hasta media milla durante el momento más intenso de la tormenta de polvo.

Esta semana, la Universidad Estatal de Arizona (Arizona State University, ASU) confirmó que el episodio continúa clasificado como una tormenta de polvo de categoría 5. Se trata del nivel más alto de la Escala de Tormentas de Polvo de Phoenix, desarrollada por investigadores de la universidad para medir la gravedad de estos fenómenos.

En los últimos 16 años, este sería apenas el quinto episodio que alcanza esa clasificación extrema en la región.

A Dust Advisory is in effect for northwest Pinal County through 1 AM MST as an outflow boundary moving northward is resulting in blowing dust, with visibilities under 2 miles expected along with gusty winds in excess of 30 mph! #azwx pic.twitter.com/jREKeP8fR5 — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) August 6, 2026

El NWS alertó sobre condiciones potencialmente mortales

El NWS informó que el muro de polvo avanzó desde el sur de Arizona hacia el oeste a una velocidad cercana a 15 millas por hora. La tormenta afectó comunidades como Sells, Three Points, Topawa, San Miguel, Kitt Peak, Picture Rocks, Cowlic y Sasabe.

La agencia advirtió que las fuertes ráfagas de viento y la baja visibilidad generaban condiciones de viaje potencialmente mortales. Las autoridades señalaron que el mayor riesgo se concentró en las carreteras State Route 86 y State Route 286 durante el 6 de agosto.

El NWS recordó a los conductores la recomendación “Pull Aside, Stay Alive” para evitar accidentes durante tormentas de polvo. La medida consiste en salir completamente de la vía, apagar las luces del vehículo y mantener el pie fuera del freno hasta que pase el fenómeno.

¿Qué significa que una tormenta sea categoría 5?

La Escala de Tormentas de Polvo de Phoenix fue desarrollada por investigadores de la ASU para medir la concentración de partículas suspendidas en el aire. El doctor Ryan Heintzman, profesor de la ASU, explicó que una tormenta de categoría 5 representa el mayor nivel de exposición al polvo.

“En los 15 años que llevamos monitoreando estos eventos, esta es apenas la quinta tormenta que alcanza la categoría 5″, afirmó. La declaración fue publicada por el medio local AZFamily, que entrevistó al investigador tras el episodio.

Una persona podría inhalar más de un millón de partículas

Heintzman explicó que las partículas presentes en estas tormentas son aproximadamente cinco veces más pequeñas que un cabello humano.

Su tamaño facilita que ingresen al sistema respiratorio y permanezcan suspendidas en el aire durante largos periodos. Según sus estimaciones, permanecer una hora al aire libre durante una tormenta de categoría 1 implica inhalar unas 250 mil partículas. En una tormenta de categoría 5, esa cifra supera el millón de partículas durante el mismo periodo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA) advierte que las partículas PM10 pueden afectar la salud. Estas partículas pueden irritar los ojos, la nariz y la garganta, además de agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

¿Quiénes corren mayor riesgo?

El doctor Frank LoVecchio, médico de emergencias y profesor de la ASU, indicó que las tormentas de polvo representan un mayor riesgo para personas con enfermedades preexistentes.

Entre los grupos más vulnerables mencionó a:

Personas con enfermedades pulmonares

Personas con enfermedades cardíacas

Adultos mayores

Niños pequeños

Personas con sistemas inmunológicos debilitados

Los especialistas recomiendan permanecer en espacios cerrados, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar realizar actividades físicas al aire libre mientras persistan las condiciones de polvo.

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