ICE propondrá seguro contra demandas para policías en alianzas 287(g)

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Foto: Shutterstock

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) propone subsidiar un seguro contra demandas para policías estatales y locales que realizan funciones de aplicación de las leyes federales de inmigración.

La propuesta está dirigida a los agentes que reciben capacitación y autorización para participar en las alianzas conocidas como 287(g).

Bajo esta figura, los departamentos policiales locales colaboran con ICE en determinadas tareas migratorias.

De acuerdo con un documento de planificación divulgado por la agencia y reportado primero por The Associated Press, los agentes podrían contar con una cobertura de hasta 500 mil dólares para enfrentar gastos relacionados con demandas por su actuación durante estas operaciones.

ICE todavía no ha puesto en marcha el programa. La agencia solicitó comentarios de empresas del sector y todavía no ha definido el calendario para implementarlo ni el costo total de la iniciativa.

¿Cómo funcionaría el seguro contra demandas que propone ICE?

La propuesta de seguro contra demandas que propone ICE contempla que los propios agentes adquieran una póliza de responsabilidad profesional y que ICE les reembolse hasta 250 dólares al año, una cantidad que la agencia calcula que sería cercana al costo del seguro.

La cobertura de hasta 500 mil dólares podría utilizarse para gastos como honorarios legales, acuerdos extrajudiciales y sentencias derivadas de determinadas reclamaciones de responsabilidad civil.

El plan también contempla contratar a un proveedor externo que se encargue de coordinar la contratación del seguro y procesar los reembolsos, además de apoyar las labores de capacitación y comunicación relacionadas con las alianzas 287(g).

Por ahora, se trata de una propuesta y no de un beneficio que ya esté disponible para todos los policías que colaboran con ICE.

WASHINGTON (AP) – ICE insurance plan would shield local officers from financial consequences if accused of immigration arrest misconduct. pic.twitter.com/Jszzwnz6qP — Scott Thuman (@ScottThuman) August 17, 2026

¿Por qué ICE quiere ofrecer este seguro?

Uno de los principales obstáculos para que algunos departamentos policiales se incorporen a las alianzas con ICE es el riesgo de enfrentar demandas relacionadas con sus funciones migratorias.

Los agentes locales pueden enfrentar reclamaciones por situaciones como uso excesivo de la fuerza, arrestos indebidos o registros y decomisos que sean considerados ilegales. Sus pólizas habituales de responsabilidad civil no necesariamente cubren las actividades relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias federales.

En el condado de Butler, por ejemplo, un seguro para 13 agentes que participan en el programa tiene un costo de 20 mil dólares anuales, según explicó el sheriff Michael Slupe a AP.

¿Qué son las alianzas 287(g) de ICE?

El programa 287(g) recibe su nombre de una sección de la ley federal de inmigración de 1996 que permite delegar determinadas funciones migratorias a agentes estatales y locales que reciben capacitación y autorización federal.

Estas alianzas han aumentado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Según datos de ICE citados por AP, casi mil 600 agencias en 32 estados tienen actualmente acuerdos para participar en el modelo de grupos de trabajo de la agencia.

Bajo este esquema, los agentes locales capacitados pueden realizar determinadas tareas relacionadas con la identificación, interrogatorio y detención de personas sospechosas de estar ilegalmente en el país.

Los departamentos participantes también pueden recibir fondos federales para ayudar a cubrir gastos relacionados con sus agentes, equipos y vehículos.

Las detenciones realizadas por policías locales aumentaron

El crecimiento de estas alianzas también ha estado acompañado por un aumento de las detenciones realizadas por agentes locales que colaboran con ICE.

El ICE no publica datos sobre detenciones, lo que dificulta realizar comparaciones exactas con periodos anteriores.

Sin embargo, según datos facilitados al proyecto Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley y analizados por AP, una cifra de 2 mil detenciones diarias durante los dos primeros meses de 2026 supondría un marcado aumento con respecto a periodos anteriores.

La cifra contrasta con un promedio mensual de alrededor de 250 detenciones en 2024, durante la administración del presidente Joe Biden.

El aumento ha convertido la responsabilidad civil en una preocupación mayor para algunos departamentos que evalúan incorporarse a las alianzas.

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