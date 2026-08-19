Un juez de Massachusetts abre la puerta para terminar el TPS a este país, el penúltimo país que resistía en corte

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El gobierno de EE.UU. tiene luz verde para terminar con el TPS. Foto: AFP

El juez federal Brian Murphy negó este martes, 18 de agosto, la moción con la que los demandantes buscaban posponer la terminación del TPS para Etiopía, una fecha que en los papeles del gobierno llevaba fijada desde el 13 de febrero. Este país africano se convierte así en el penúltimo país que pierde su blindaje judicial en este proceso, apenas cuatro días después de que la misma clase de tribunal, en el mismo estado, hiciera lo propio con Somalia.

La demanda que mantenía viva la protección para los etíopes la presentó en enero la organización African Communities Together, que argumentó, según detalló CNN, que el país sigue en una crisis humanitaria y que sus ciudadanos correrían peligro si regresan. Según consta en el propio expediente judicial, el juez desestimó los reclamos de que el gobierno actuó sin autoridad legal y de que violó el debido proceso de los beneficiarios, pero dejó vivo el reclamo de que la terminación estuvo motivada por animosidad racial, protegido por la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

¿Qué significa el fallo para los etíopes que tienen TPS?

Con la medida cautelar fuera del camino, cerca de 5 mil etíopes pierden la certeza legal que tenían para permanecer y trabajar en el país, aunque el reclamo de fondo sigue abierto y todavía podría cambiar el resultado más adelante. El DHS fue tajante al respecto en un comunicado citado por ABC News: las personas con el TPS terminado deben salir de Estados Unidos de inmediato o enfrentarán la deportación.

El propio juez reconoció que el caso no está cerrado, al escribir que resulta plausible que los demandantes puedan encontrar evidencia capaz de cambiar el resultado, y que las declaraciones públicas de funcionarios del gobierno alcanzan para que el reclamo de discriminación racial siga adelante hacia la etapa de recopilación de pruebas. Ese reclamo seguirá su curso en la misma corte de Massachusetts mientras el resto del caso, prácticamente, ya está resuelto a favor del gobierno.

🚨 A federal judge has lifted his order that blocked the termination of Ethiopia’s Temporary Protected Status, but he will allow a challenge alleging racial or national-origin discrimination in the termination decision to proceed. pic.twitter.com/fNO2JVC4Ja — SCOTUS Wire (@scotus_wire) August 18, 2026

¿Cuáles son los otros países que ya se quedaron sin TPS en definitiva?

Etiopía y Somalia no son los únicos casos que avanzaron este año. De acuerdo con un análisis del Pew Research Center basado en datos federales, la administración ya completó la terminación del TPS en otros 11 países, lo que afectó a poco más de un millón de personas que hasta hace unos meses tenían permiso para vivir y trabajar en el país sin temor a ser deportadas.

Venezuela quedó fuera con alrededor de 616 mil personas repartidas entre sus dos designaciones, de 2021 y 2023, la comunidad más numerosa de las once.

Haití perdió la protección para cerca de 335 mil personas que llegaron al país antes de 2024.

Honduras salió con 51 mil personas que tenían la designación más antigua, vigente desde 1998.

Afganistán perdió la protección para alrededor de 8 mil personas que llegaron desde 2023.

Nepal terminó con cerca de 7 mil personas que llegaron desde 2015.

Siria perdió la protección para alrededor de 6 mil personas que llegaron desde 2024.

Camerún salió con 5 mil personas bajo el mismo criterio de 2023.

Myanmar quedó fuera con 4 mil personas que llegaron desde 2024.

Nicaragua terminó con cerca de 3 mil personas bajo la misma designación de 1998 que Honduras.

Yemen perdió la protección para cerca de 3 mil personas bajo el mismo año de referencia.

Sudán del Sur salió con apenas 230 personas, el grupo más pequeño de los once.

Haití y Venezuela concentran a las comunidades más golpeadas por estas terminaciones, algo que incluso se pidió reactivar, en el caso de Venezuela, a raíz de los terremotos del 24 de junio.

EVERY TPS TERMINATION IS NOW IN EFFECT.



For decades, TEMPORARY Protected Status was used as a defacto amnesty program. Those days are OVER.



Those with terminated TPS are now in our nation ILLEGALLY. They must leave now or be swiftly DEPORTED.https://t.co/Pahpi5pL2Z https://t.co/Dw9PxTIqCc pic.twitter.com/H3NsvMgjCM — Homeland Security (@DHSgov) August 19, 2026

¿Qué pasa con Somalia y El Salvador, los otros dos casos en juego?

Somalia llegó primero a este punto, el viernes 14 de agosto, cuando la jueza federal Allison Burroughs, también en Massachusetts, le negó a los demandantes la moción de emergencia con la que buscaban posponer la terminación y frenar al gobierno. La propia corte reconoció en su resolución lo que calificó como “ánimo racial indisimulado” detrás de la decisión, según reportó el NAACP Legal Defense Fund, aunque consideró que estaba obligada por el mismo precedente que fijó la Corte Suprema el 25 de junio en el caso Mullin v. Doe.

El patrón se repite casi igual al de Etiopía: lo único que cayó fueron los reclamos amparados en la Ley de Procedimiento Administrativo, bloqueados por ese precedente, mientras que el reclamo constitucional sigue vivo. Los demandantes acusan al gobierno de basar la terminación en declaraciones documentadas de funcionarios que señalaron a los somalíes por su nombre, y ahora litigan ese argumento ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, adonde llevaron el caso tras la derrota del 14 de agosto. Alrededor de mil personas siguen con el estatus en juego mientras avanza ese proceso.

El Salvador, en cambio, no depende de ningún litigio. Su designación vence el 9 de septiembre y, ese mismo día, se acaban tanto el TPS como los permisos de trabajo de sus beneficiarios, según confirmó USCIS, que además extendió hasta esa misma fecha los permisos ya vencidos de quienes siguen siendo elegibles y todavía esperan la renovación.

Entre los 13 países que ya perdieron el TPS bajo esta administración —contando a Etiopía y Somalia— sus beneficiarios enfrentan prácticamente el mismo desenlace, que es volver al estatus migratorio que tenían antes de recibir la protección, algo que para la gran mayoría equivale a no tener ningún permiso legal para quedarse en el país. El Salvador todavía tiene hasta el 9 de septiembre antes de sumarse a esa lista.

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