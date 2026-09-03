EE. UU. propone exigir prueba de ciudadanía a padres para tramitar pasaportes a sus hijos

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Gobierno de EE. UU. pediría estos requisitos. Foto: Shutterstock

Un borrador del Departamento de Estado de Estados Unidos, citado por la agencia Reuters y divulgado por NBC News, propuso exigir a los padres o tutores que soliciten el pasaporte para sus hijos, que presenten pruebas de su propia ciudadanía estadounidense y/o estatus migratorio legal como un requisito obligatorio dentro del trámite. Esta iniciativa representa la última novedad referente a las directrices impulsadas por la administración de Donald Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Qué propone el Departamento de Estado de EE. UU.

El borrador obtenido por Reuters constituye el primer texto oficial que muestra cómo el Departamento de Estado planifica hacer cumplir la Orden Ejecutiva de la Casa Blanca, enfocada en frenar el denominado “turismo de nacimiento” mediante la ampliación de las excepciones históricas a la regla de ciudadanía por derecho de nacimiento.

En una declaración sobre el tema a Reuters, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que “el presidente Trump ha sido inequívoco al afirmar que esta administración protegerá el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, sin más, y eso incluye garantizar que nuestro proceso de adjudicación de pasaportes refleje plenamente ese estándar”.

¿Qué dice la Constitución de Estados Unidos sobre la ciudadanía por nacimiento?

Desde el inicio de su campaña presidencial, Donald Trump expuso formalmente su intención de restringir la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, diversos fallos judiciales han señalado que limitar esta norma choca directamente con los preceptos de la Constitución de los Estados Unidos.

Bajo el marco normativo actual, la legislación otorga la ciudadanía por nacimiento a cualquier persona nacida dentro del territorio estadounidense, salvo contadas excepciones diplomáticas. Esta disposición rige de manera ininterrumpida desde el año 1868, cuando fue ratificada la Decimocuarta Enmienda constitucional tras la finalización de la Guerra Civil.

Lo que la administración busca es restringir el otorgamiento de la ciudadanía al nacer únicamente a aquellos bebés que cuenten con al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

¿Qué abarca el concepto de “turismo por maternidad”?

La orden ejecutiva de Donald Trump hace énfasis central en erradicar el llamado “turismo de maternidad”, término con el que se describe la práctica de mujeres que viajan a territorio estadounidense con visas temporales para dar a luz con el fin de que sus hijos obtengan la nacionalidad de forma automática.

No obstante, una jueza federal frenó temporalmente la aplicación de esta medida al conceder un interdicto preliminar contra la orden ejecutiva, citó AP.

“La Corte Suprema ya se pronunció: los niños en la acción colectiva son ‘ciudadanos al nacer’”, declaró de manera contundente la jueza de distrito Deborah L. Boardman al emitir su fallo judicial.

La propuesta para solicitar documentos en el trámite de pasaporte

A pesar del freno en los tribunales, el borrador de la guía operativa revela el alcance de los controles que se evaluaron implementar en las oficinas consulares y de pasaportes.

“El Departamento requerirá información sobre los padres y pruebas de su ciudadanía o estatus migratorio como parte de su determinación de si el solicitante está sujeto a la Orden Ejecutiva 14418”, señala textualmente el borrador de la guía del Departamento de Estado.

Bajo esta propuesta, los padres o tutores legales se verían obligados a entregar documentación probatoria como:

Pasaporte estadounidense válido o certificado de nacimiento.

Evidencia de estatus migratorio legal, tal como el Formulario I-94 o la tarjeta de residencia permanente legal (green card).

Con esta información, el gobierno federal buscará determinar si el menor cumple con los nuevos criterios exigidos para certificar su ciudadanía antes de proceder con la emisión del pasaporte oficial.

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