Pasaporte, acta de nacimiento o identificación: los documentos que pide la CBP antes de abordar un crucero

GENERANDO AUDIO...

Los documentos varían según el estatus legal de cada persona. Foto: Cuartoscuro

Un pasaporte no es, en la mayoría de los casos, el único documento que sirve para abordar un crucero que sale de Estados Unidos.

Los documentos que se piden varían según el tipo de itinerario, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), una diferencia que se basa en un programa llamado Western Hemisphere Travel Initiative (Iniciativa de Viaje del Hemisferio Occidental, o WHTI), pensado para controlar quién entra y sale del país por tierra, mar y aire.

La regla más flexible aplica a los llamados cruceros “closed-loop” (“de ciclo cerrado”), que zarpan de un puerto estadounidense y regresan a ese mismo puerto al final del viaje. En ese caso, un ciudadano estadounidense puede embarcar sin pasaporte, siempre que combine otro tipo de identificación con una prueba de ciudadanía.

Pero no cualquier identificación cuenta para esa combinación. Ni siquiera el REAL ID con el que ya se vuela dentro de Estados Unidos desde el 7 de mayo de 2025 resuelve, por sí solo, el trámite en un puerto de cruceros, y ese es el matiz que más confunde a los viajeros.

¿Qué es un crucero “closed-loop” y por qué cambia los documentos que se piden?

Un crucero “closed-loop” es el que sale de un puerto de Estados Unidos y termina en ese mismo puerto, sin que el pasajero tenga que volar a otro país para completar el itinerario. Ese formato es el único que permite usar documentos alternativos al pasaporte, de acuerdo con la hoja informativa oficial de CBP sobre WHTI, porque tanto la salida como el regreso quedan bajo control migratorio estadounidense.

Esa combinación de acta de nacimiento e identificación con foto es una excepción reservada a ciudadanos estadounidenses. Un ciudadano canadiense que suba al mismo crucero necesita, en cambio, un pasaporte vigente, una licencia de conducir mejorada o una tarjeta de viajero confiable, según la misma hoja informativa de CBP.

Aun así, estas son solo las reglas mínimas que exige el gobierno federal para reingresar a Estados Unidos: la naviera puede pedir documentos adicionales al momento de abordar, así que conviene confirmar los requisitos específicos de cada línea de cruceros antes de viajar.

¿Qué documentos acepta CBP en un crucero “closed-loop”?

Para ese tipo de viaje, un ciudadano estadounidense tiene dos caminos, de acuerdo con el comunicado de CBP para la temporada de cruceros al Caribe. El primero es presentar una identificación con foto emitida por el gobierno —no tiene que ser una licencia de conducir; también sirve una identificación estatal— junto con una prueba de ciudadanía, que puede ser cualquiera de estos documentos:

Un acta de nacimiento

Un Certificado de Nacimiento en el Extranjero (Consular Report of Birth Abroad)

Un certificado de naturalización

El segundo camino es llevar un solo documento que ya combine identidad y ciudadanía, como el pasaporte, la tarjeta de pasaporte, una licencia de conducir mejorada o una tarjeta de viajero confiable (NEXUS, SENTRI o FAST). Ninguno de los dos caminos exige pasaporte, siempre que el crucero sea ‘closed-loop’.

#DYK you go through Customs at cruise ports? If you're taking a cruise this summer, make sure to check out the documents you need for a safe, secure and smooth trip.



Click here ➡️ https://t.co/uHWaaMYVUm pic.twitter.com/snt0GkeayU — CBP (@CBP) September 2, 2026

¿El REAL ID sirve para abordar un crucero?

El requisito de REAL ID, obligatorio desde el 7 de mayo de 2025 para volar en vuelos nacionales dentro de Estados Unidos, es un trámite distinto al que pide CBP para los cruceros, según la propia Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Una licencia de conducir que ya cumple con REAL ID sí funciona como la identificación con foto de la combinación con acta de nacimiento.

Por sí sola, sin embargo, no sustituye el acta de nacimiento en un crucero ‘closed-loop’; para eso hace falta específicamente una licencia de conducir mejorada (EDL), un documento distinto que hasta ahora solo emiten cinco estados, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS):

Michigan

Minnesota

Nueva York

Vermont

Washington

Para quien no viva en uno de esos cinco estados, la alternativa sigue siendo la misma combinación de acta de nacimiento e identificación con foto que ya funciona para cualquier ciudadano estadounidense en un crucero ‘closed-loop’, sin necesidad de tramitar ningún documento adicional. La diferencia práctica es que el EDL permite viajar con un solo documento, mientras que sin él hace falta cargar los dos —el acta y la identificación— al mismo tiempo.

¿Cuándo sí se necesita pasaporte para un crucero?

Un pasaporte vigente es obligatorio si el crucero no regresa al mismo puerto de salida o si el itinerario incluye un vuelo internacional, de acuerdo con el comunicado de CBP sobre viajes de verano al Caribe. En esos casos, CBP también acepta una identificación militar con órdenes oficiales o, para viajes aéreos internacionales, una tarjeta de residente permanente.

A quien tenga que tramitar un pasaporte para un crucero le conviene revisar primero si su documento anterior califica para una renovación simple por correo, algo que no es posible, según el Departamento de Estado, si el pasaporte se perdió, fue robado, está dañado, se emitió antes de los 16 años o fue expedido hace más de 15 años; en esos casos hay que solicitar uno completamente nuevo en persona, con sus propios requisitos y tiempos de entrega.

¿Qué documentos necesitan los niños?

Los menores estadounidenses o canadienses de 16 años o menos —o de hasta 19 años si viajan en un grupo escolar, religioso o social supervisado— solo necesitan un acta de nacimiento u otra prueba de ciudadanía para embarcar en un crucero ‘closed-loop’, sin que se les pida una identificación con foto, según la misma hoja informativa de CBP.

Esa excepción aplica únicamente a los cruceros ‘closed-loop’; si el viaje no cumple esa condición, el menor necesita el mismo pasaporte que se le exige a un adulto en esas circunstancias. La regla sobre el grupo supervisado, que sube el límite hasta los 19 años, busca cubrir a estudiantes o grupos religiosos que viajan sin sus padres, un escenario distinto al de un menor que viaja con su familia.

¿Qué documentos piden a quienes no son ciudadanos estadounidenses en un crucero?

Para el resto de las personas que suben a un crucero desde un puerto de Estados Unidos, el documento que se pide depende del estatus migratorio de cada quien, y en algunos casos la pregunta relevante no es qué papel llevar, sino si esa persona puede salir del país en primer lugar.

Residentes permanentes con Green Card. No necesitan pasaporte por regla del gobierno federal para viajar por mar, según la propia CBP, pero sí deben llevar su tarjeta de residente permanente para reingresar, y tanto el país de destino como la naviera pueden exigir pasaporte de todas formas.

No necesitan pasaporte por regla del gobierno federal para viajar por mar, según la propia CBP, pero sí deben llevar su tarjeta de residente permanente para reingresar, y tanto el país de destino como la naviera pueden exigir pasaporte de todas formas. Estudiantes con visa F-1. Necesitan pasaporte vigente por al menos 6 meses después del regreso, visa vigente, el Formulario I-20 firmado para viaje por su asesor escolar (DSO) y prueba de fondos, de acuerdo con ICE.

Necesitan pasaporte vigente por al menos 6 meses después del regreso, visa vigente, el Formulario I-20 firmado para viaje por su asesor escolar (DSO) y prueba de fondos, de acuerdo con ICE. Viajeros del Programa de Exención de Visa (ESTA). Sí necesitan su autorización ESTA aprobada para abordar, incluso en un crucero de ciclo cerrado, según la propia CBP.

Sí necesitan su autorización ESTA aprobada para abordar, incluso en un crucero de ciclo cerrado, según la propia CBP. Titulares de otras visas de no inmigrante (trabajo o turismo). La regla general es pasaporte y visa vigentes; la única excepción es la “revalidación automática”, que permite reingresar con la visa vencida tras un viaje de 30 días o menos a México, Canadá o, solo para estudiantes F y J, una isla adyacente del Caribe, salvo que el viaje haya sido a Cuba, según el Departamento de Estado.

La regla general es pasaporte y visa vigentes; la única excepción es la “revalidación automática”, que permite reingresar con la visa vencida tras un viaje de 30 días o menos a México, Canadá o, solo para estudiantes F y J, una isla adyacente del Caribe, salvo que el viaje haya sido a Cuba, según el Departamento de Estado. Beneficiarios de DACA. No pueden salir de Estados Unidos, ni siquiera en un crucero, sin haber tramitado antes un permiso de viaje anticipado (Advance Parole), que solo se otorga por razones humanitarias, educativas o de empleo, no por turismo, de acuerdo con USCIS. Salir sin ese permiso implica el riesgo de no poder reingresar y de perder el estatus de DACA.

La diferencia entre estos grupos no es solo de papeleo. Un residente permanente o un estudiante con visa solo deben resolver qué documento cargar; un beneficiario de DACA enfrenta una pregunta distinta —si puede salir del país— antes de pensar en cualquier trámite de crucero. Por eso, antes de comprar un crucero conviene que cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense confirme su caso específico con un abogado de inmigración o, si es estudiante, con la oficina de estudiantes internacionales de su universidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.