Cómo conseguir tutoría escolar gratuitas en español para tus hijos en Estados Unidos

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Miles de familias inmigrantes desconocen que sus hijos pueden recibir tutorías gratuitas en español a través de bibliotecas, escuelas públicas, organizaciones comunitarias y programas sin fines de lucro. Aquí te contamos algunos de los recursos disponibles, quiénes pueden acceder y cómo solicitarlos.

De acuerdo con el Departamento de Educación de Estados Unidos (U.S. Department of Education), las bibliotecas públicas, los distritos escolares y diversas organizaciones sin fines de lucro cuentan con recursos para ayudar a estudiantes que necesitan reforzar materias como matemáticas, lectura, ciencias e inglés, sin costo para las familias.

¿Quiénes pueden recibir tutoría gratuita en Estados Unidos?

La mayoría de los programas gratuitos están dirigidos a estudiantes de escuelas públicas desde kínder hasta el último grado de preparatoria (K-12, que corresponde a la educación secundaria superior o bachillerato, abarcando del 9.º al 12.º grado, aproximadamente entre los 14 y 18 años de edad).

Sin embargo, los requisitos pueden variar dependiendo del estado, el distrito escolar o la organización que presta el servicio.

De acuerdo con Understood.org, algunos programas también aceptan estudiantes que asisten a escuelas charter, privadas o reciben educación en casa (homeschool), mientras que otros solo atienden a alumnos inscritos en escuelas públicas.

¿Los hijos de inmigrantes tienen derecho a recibir tutorías?

Sí. Los hijos de familias inmigrantes pueden acceder a la mayoría de estos programas siempre que cumplan con los requisitos establecidos por cada institución.

El Departamento de Educación de Estados Unidos recuerda que todos los niños tienen derecho a recibir educación pública gratuita desde kínder hasta el grado 12, sin importar su origen nacional o su situación migratoria, de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe (1982).

Esto significa que los estudiantes también pueden acceder a los servicios educativos que ofrecen las escuelas públicas, incluidos muchos programas de apoyo académico, siempre que formen parte del distrito escolar correspondiente.

¿Pueden acceder los niños cuyos padres son indocumentados?

En la mayoría de los casos, sí. El estatus migratorio de los padres no impide que un estudiante inscrito en una escuela pública pueda utilizar programas de apoyo académico.

De acuerdo con Documented NY, las escuelas públicas no pueden negar la inscripción de un estudiante por el estatus migratorio de sus padres ni exigir documentos relacionados con su situación migratoria para recibir educación.

¿Qué documentos pueden pedir para acceder a una tutoría?

Los requisitos cambian según el programa, pero generalmente son sencillos.

Por ejemplo, para obtener una tarjeta de biblioteca pública, normalmente se solicita:

Una identificación con fotografía (puede ser una licencia estatal, pasaporte u otra identificación aceptada por la biblioteca)

Un comprobante de domicilio, como un contrato de alquiler, una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancario.

En los programas administrados por escuelas o distritos escolares, también pueden solicitar información básica del estudiante, como el nombre de la escuela donde está inscrito y el grado que cursa

La biblioteca pública puede convertirse en el mejor tutor de tus hijos

Muchas familias desconocen que las bibliotecas públicas ofrecen mucho más que préstamos de libros.

De acuerdo con la American Library Association (ALA) y distintas bibliotecas públicas del país, numerosas bibliotecas incluyen plataformas gratuitas de tutoría en línea, computadoras con internet, ayuda para realizar tareas escolares, preparación para exámenes y asesoría académica sin costo.

Todo comienza con una tarjeta de biblioteca, que suele ser gratuita para los residentes del área.

Cómo obtener una tarjeta de biblioteca pública

Solicitar una tarjeta suele tomar pocos minutos.

En la mayoría de los casos solo debes:

Acudir a la biblioteca pública más cercana. Presentar una identificación aceptada. Mostrar un comprobante de domicilio. Completar un formulario de registro.

Muchas bibliotecas también permiten iniciar el trámite por internet y finalizarlo de manera presencial.

Una vez obtenida la tarjeta, el estudiante puede acceder gratuitamente a plataformas educativas como Brainfuse HelpNow o Tutor.com, dependiendo del sistema bibliotecario donde viva.

¿Qué es Brainfuse HelpNow?

Brainfuse HelpNow es una plataforma de tutorías en línea utilizada por cientos de bibliotecas públicas y algunos distritos escolares de Estados Unidos.

De acuerdo con Brainfuse, los estudiantes pueden conectarse con tutores en vivo para recibir ayuda en materias como:

Matemáticas

Ciencias

Inglés

Estudios sociales

Escritura

Preparación para exámenes

Además de las tutorías en vivo, la plataforma permite subir tareas para recibir comentarios, practicar ejercicios y utilizar herramientas de aprendizaje disponibles las 24 horas.

¿Qué es Tutor.com y cómo funciona?

Otra de las plataformas más utilizadas por bibliotecas y distritos escolares es Tutor.com, un servicio que conecta a estudiantes con tutores certificados para recibir ayuda académica en tiempo real.

Los estudiantes pueden ingresar desde una computadora, tableta o teléfono celular, seleccionar la materia que necesitan reforzar y comenzar una sesión con un tutor en cuestión de minutos.

El acceso no siempre está disponible para cualquier persona. Muchas bibliotecas públicas y distritos escolares pagan la licencia para que sus estudiantes puedan utilizarla gratuitamente, por lo que es importante verificar si la biblioteca o escuela de tu comunidad participa en el programa.

Organizaciones que ofrecen tutorías gratuitas

Además de escuelas y bibliotecas, existen organizaciones sin fines de lucro que conectan a estudiantes con tutores voluntarios.

Learn To Be

La organización Learn To Be ofrece tutorías virtuales gratuitas para estudiantes de familias con dificultades económicas.

Según la organización, cada estudiante trabaja con un tutor asignado de forma individual y puede recibir apoyo en materias básicas como matemáticas, lectura, ciencias e inglés.

Las familias deben completar un formulario en línea y demostrar la necesidad del servicio. Una vez aceptada la solicitud, el estudiante recibe sesiones periódicas según la disponibilidad del tutor.

UPchieve

UPchieve ofrece tutorías gratuitas para estudiantes de secundaria y preparatoria que cumplen determinados requisitos de ingresos familiares.

La organización explica que los alumnos pueden recibir ayuda para realizar tareas, estudiar para exámenes y prepararse para la universidad mediante sesiones virtuales con voluntarios capacitados.

CovEducation

CovEducation nació durante la pandemia de COVID-19 para ofrecer tutorías gratuitas a estudiantes afectados por el cierre de escuelas.

Actualmente continúa prestando apoyo académico virtual mediante voluntarios que ayudan a estudiantes en distintas materias y niveles educativos.

Centros comunitarios latinos

En numerosas ciudades existen organizaciones comunitarias también se organizan tutorías gratuitas para estudiantes hispanos.

Estos programas suelen funcionar mediante voluntarios, estudiantes universitarios o maestros jubilados que ayudan con tareas, lectura y aprendizaje del inglés.

¿Qué pasa si mi hijo todavía no habla inglés?

El idioma no suele ser un obstáculo. En las escuelas públicas de Estados Unidos, los niños que están aprendiendo inglés tienen derecho a recibir apoyo lingüístico gratuito. Por ley, las escuelas deben ofrecer programas para estudiantes de inglés (conocidos como English Language Learners o ELL, o también programas ESL, English as a Second Language), que ayudan a los niños a aprender el idioma mientras siguen el plan de estudios regular.

Estos programas pueden incluir clases especiales de inglés, apoyo dentro del aula común o instrucción bilingüe, según el distrito escolar. Además, las escuelas están obligadas a comunicarse con las familias en un idioma que puedan entender, por lo que suelen contar con traductores o intérpretes para reuniones y documentos importantes.

Según USAGov, muchas bibliotecas públicas de todo el país ofrecen clases y materiales gratuitos para aprender inglés, un recurso disponible para las familias hispanohablantes.

El objetivo es que el estudiante comprenda las materias mientras desarrolla gradualmente el inglés académico necesario para avanzar en la escuela.

¿Puede recibir tutoría un estudiante de escuela privada o charter?

Depende del programa. Las tutorías administradas por los distritos escolares normalmente están dirigidas a estudiantes inscritos en escuelas públicas del propio distrito.

Sin embargo, organizaciones como Learn To Be, UPchieve y varias bibliotecas públicas también aceptan alumnos que asisten a escuelas charter, privadas o reciben educación en casa, siempre que cumplan los requisitos establecidos por cada programa.

¿Qué pasa si no tengo computadora o internet?

No contar con internet en casa no significa quedarse sin apoyo escolar.

La American Library Association (ALA) explica que las bibliotecas públicas ofrecen computadoras, conexión gratuita a internet y espacios donde los estudiantes pueden acceder a plataformas de tutoría sin costo.

Además, muchas bibliotecas permiten utilizar redes WiFi desde el estacionamiento o prestar computadoras portátiles y puntos móviles de internet, dependiendo de la disponibilidad de cada sistema bibliotecario.

Cómo solicitar una tutoría gratuita paso a paso

Aunque el procedimiento cambia según el programa, normalmente basta con seguir estos pasos:

Identifica qué recursos ofrece tu biblioteca pública o el distrito escolar de tu hijo Solicita una tarjeta de biblioteca si todavía no la tienes Crea una cuenta en la plataforma de tutoría disponible Selecciona la materia y el grado escolar Elige una sesión en vivo o programa una cita con un tutor Conéctate desde casa o utiliza las computadoras de la biblioteca

¿Cuántas veces puede asistir mi hijo a una tutoría escolar gratuita en español?

Depende del programa. Algunas plataformas permiten conectarse todos los días, mientras que otras asignan sesiones semanales con un tutor fijo.

¿Las tutorías escolares sustituyen las clases de la escuela?

No. Su función es reforzar el aprendizaje, resolver dudas y ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico.

¿Mi hijo puede continuar utilizando estos programas durante la preparatoria?

Sí. La mayoría de las plataformas atiende estudiantes desde kínder hasta el grado 12, equivalente al último año de preparatoria (high school). Algunos programas incluso ofrecen preparación para el ingreso a la universidad.

¿Cómo sé cuál programa está disponible donde vivo?

La forma más sencilla es consultar el sitio web de tu biblioteca pública, del distrito escolar o llamar directamente para preguntar qué servicios gratuitos ofrecen.

Dónde encontrar una tutoría escolar gratuita en español hoy mismo

Las familias pueden comenzar su búsqueda en alguno de estos recursos:

La mayoría de estas organizaciones ofrece información en español o dispone de personal bilingüe para orientar a las familias durante el proceso de inscripción.

Un recurso que muchas familias todavía desconocen

Aunque contratar un tutor particular puede costar cientos de dólares al mes, miles de estudiantes en Estados Unidos reciben apoyo académico gratuito gracias a programas financiados por bibliotecas, escuelas públicas y organizaciones comunitarias.

Un recurso informativo que puede ser de mucha utilidad para guiarse en este aspecto también es el sitio especializado en enseñanza para niños migrantes que hablan español llamado Colorín Colorado.

Para muchos padres hispanos, conocer estos programas puede marcar la diferencia entre enfrentar solos las dificultades académicas de sus hijos o contar con apoyo profesional completamente gratuito.

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