Tyson Foods anuncia nuevos cierres en EE. UU.: estas son las plantas afectadas

GENERANDO AUDIO...

Tayson Foods comenzó a operar en 1983. Foto: Mark Reinstein / Shutterstock

Tyson Foods anunció el 13 de agosto de 2026 el cierre de dos instalaciones en Estados Unidos y el proceso para vender una tercera, en medio de las dificultades que atraviesa su negocio de carne de res.

Los trabajadores seguirán recibiendo su salario hasta octubre de 2026, pero perderán el seguro médico y la estabilidad laboral. Se prevé que la planta, que comenzó a operar en 1983 bajo la empresa Iowa Beef Processors, cierre definitivamente sus puertas el lunes 17 de agosto de 2026.

¿Qué plantas de Tyson Foods cerrarán?

La instalación de Joslin, Illinois, dejará de operar como parte de la reorganización del negocio de carne de res de la compañía dejando a al menos dos mil 700 trabajadores sin empleo.

La segunda planta que cerrará está ubicada en Eagle Mountain, Utah, y se dedica a productos de carne de res preparados para su distribución y venta en establecimientos comerciales.

En Pasco, Washington, no se anunció un cierre definitivo, pero la compañía informó que está buscando vender la instalación.

La empresa explicó que estas decisiones forman parte de una estrategia para concentrar su negocio de carne de res en instalaciones ubicadas en Nebraska, Kansas y Texas, donde considera que puede operar de manera más competitiva.

¿Por qué Tyson Foods está cerrando estas plantas?

Tyson enfrenta una fuerte presión en su negocio de carne de res debido a la escasez de ganado en Estados Unidos, considerada una de las más graves de las últimas décadas, de acuerdo con un reporte de Reuters.

La reducción del número de cabezas de ganado ha elevado los costos para los procesadores, mientras los precios de la carne de res también han aumentado para los consumidores.

Tyson ha registrado pérdidas durante varios trimestres consecutivos en este segmento. Para el año fiscal 2026, la empresa prevé una pérdida operativa de entre 500 millones y 650 millones de dólares en su negocio de carne de res, de acuerdo con medios locales.

La compañía busca reducir costos y concentrar la producción en plantas que considera más eficientes y estratégicas.

¿Cuántos trabajadores de Tyson han perdido sus empleos en 2026?

Los nuevos cierres se suman a una serie de recortes que Tyson Foods ha realizado durante este año.

En enero, la compañía cerró su planta de procesamiento de carne de res en Lexington, Nebraska, una instalación que empleaba a más de 3 mil trabajadores. El cierre provocó uno de los mayores recortes de empleos relacionados con Tyson durante 2026.

También en enero, más de mil 700 trabajadores resultaron afectados por la reducción de operaciones en el turno B de la planta de Amarillo, Texas.

Meses después, Tyson cerró su planta ubicada en Rome, Georgia, una medida que provocó la eliminación de alrededor de 160 puestos de trabajo.

Con los nuevos anuncios de Illinois y Utah, la empresa continúa reduciendo y reorganizando su capacidad de producción en Estados Unidos.

¿Habrá más despidos por los nuevos cierres?

Por ahora, Tyson no ha informado cuántos empleos serán eliminados por el cierre de las plantas de Joslin y Eagle Mountain.

La compañía aseguró que reconoce el impacto que estas decisiones tendrán sobre los trabajadores y las comunidades donde opera. También señaló que ayudará a los empleados a buscar oportunidades laborales en otras instalaciones de Tyson.

El impacto definitivo sobre los trabajadores dependerá de cuántos puestos puedan ser trasladados a otras plantas. Asimismo, depende de las condiciones que establezca la compañía durante el proceso de cierre.

¿Qué está pasando con el negocio de carne de res de Tyson?

La compañía está intentando concentrar sus operaciones en Nebraska, Kansas y Texas mientras enfrenta un mercado marcado por la escasez de ganado.

La reducción del suministro ha provocado un aumento de los costos de producción y ha dificultado que los procesadores mantengan sus márgenes de ganancias.

Tyson también ha realizado cambios en su estructura corporativa durante los últimos meses, entre ellos el nombramiento de nuevos responsables para puestos ejecutivos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.