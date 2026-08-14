Escándalos de Selena Gómez: su pasado con Justin Bieber, una demanda millonaria y otras polémicas

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Selena Gómez tiene 34 años y es nacida en Texas. Foto: Featureflash / Shutterstock

Selena Gómez tiene 404 millones de seguidores en Instagram, siendo la mujer más seguida del planeta en esta red social. Y aunque la cifra se debe a sus proyectos musicales y actuaciones, la famosa también acumula una serie de escándalos que pocos olvidan.

El más reciente corresponde a una millonaria demanda por presunto fraude relacionada con Wondermind, su empresa de salud mental. De acuerdo con un reporte de TMZ, su madre, Mandy Teefey, y su exsocia, Daniella Pierson, también están involucradas.

Luego de casarse con Benny Blanco, en septiembre de 2025, las polémicas de Selena Gómez eran prácticamente inexistentes. Pero solo era cuestión de tiempo. Lo más llamativo que había sucedido en los últimos meses, específicamente en marzo, fue cuando besó los pies de su esposo durante un episodio del podcast “Friends Keep Secrets”, causando revuelo en redes sociales.

Desde su pasado amoroso con Justin Bieber, hasta el video en Instagram donde llora desconsolodamente por las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos, Selena Gómez tiene la “fórmula” para acaparar la atención.

Los escándalos más sonados de Selena Gómez

1. Su relación con Justin Bieber y las acusaciones alrededor de Hailey Bieber

La relación de Selena Gómez y Justin Bieber fue una de las historias sentimentales más seguidas de Hollywood durante años. Ambos comenzaron su romance públicamente a finales de 2010 y mantuvieron una relación intermitente hasta 2018, cuando Bieber terminó casándose con Hailey Baldwin, ahora Hailey Bieber.

En septiembre de 2022, Hailey habló en el podcast “Call Her Daddy” sobre los señalamientos de que había comenzado su relación con Justin mientras él todavía estaba con Selena. Sin embargo, negó que su romance naciera de una infidelidad o triángulo amoroso.

La entrevista provocó una oleada de ataques por parte de los seguidores de Selena Gómez, quien tuvo que intervenir para condenarlos. Según la revista Vanity Fair, en 2023 pidió públicamente que cesaran las agresiones, especialmente después de que Hailey le comunicara que estaba recibiendo amenazas de muerte.

2. El comentario sobre Taylor Swift que molestó a Francia Raisa

En noviembre de 2022, se vio involucrada en una controversia con la actriz Francia Raisa, su amiga de muchos años y la mujer que le donó un riñón en 2017. El problema surgió después de una entrevista con Rolling Stone, en la que Gómez dijo que Taylor Swift era su “única amiga en la industria”.

En una publicación de E! News en Instagram sobre las declaraciones, Raisa escribió “Interesting” (interesante), comentario que posteriormente eliminó. Las redes sociales interpretaron la situación como una señal de distanciamiento entre ambas.

3. Selena Gómez llora por las deportaciones de mexicanos en EE. UU.

El 27 de enero de 2025, protagonizó otra polémica después de publicar en Instagram un video en el que aparecía llorando por las deportaciones impulsadas durante la administración de Donald Trump.

La actriz, de ascendencia mexicana por parte de su padre, se refirió a los deportados como “my people” (mi gente) y expresó preocupación especialmente por los niños afectados.

El video fue eliminado posteriormente, después de recibir críticas en redes sociales. Gómez publicó entonces otro mensaje en el que cuestionó que aparentemente no se permitiera mostrar empatía hacia las personas afectadas.

4. Su polémica actuación en “Emilia Pérez”

A finales de 2024, la actuación de Selena Gómez en la película “Emilia Pérez” se convirtió en otro foco de discusión. Aunque la filmación dirigida por Jacques Audiard recibió reconocimientos internacionales, también generó críticas por diferentes aspectos, incluida su interpretación en español.

El actor mexicano Eugenio Derbez cuestionó el desempeño de Selena durante una entrevista en el podcast “Hablemos de cine con…”. El artista consideró su actuación “indefendible” y señaló específicamente las dificultades que, en su opinión, tuvo la actriz con el idioma español. Sus comentarios se viralizaron en redes sociales.

Selena respondió públicamente y defendió el esfuerzo que había puesto en la película. Por su parte, Derbez posteriormente se disculpó por sus comentarios, reconociendo que había expresado su opinión de una manera que pudo resultar hiriente.

5. La demanda contra Wondermind

Este viernes saltó la noticia de que Selena Gomez enfrenta junto con su madre, Mandy Teefey, una demanda millonaria por presunto fraude relacionada con Wondermind, su empresa de salud mental.

Dos compañías inversionistas aseguran que fueron engañadas sobre la situación financiera, la estructura y las posibilidades de crecimiento del negocio.

Según la demanda, estos consideran que Selena Gomez proyectó una participación activa en Wondermind que no se habría concretado después de que ellos realizaron una inversión que supera el millón de dólares.

Las controversias que han rodeado a Selena Gómez muestran cómo distintos aspectos de su vida personal y profesional han terminado bajo el escrutinio público. Y aunque la famosa siempre ha sabido cómo levantarse, esta demanda coloca a la artista frente a un proceso legal que podría durar semanas.

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