Alerta de la FDA: Retiro de comida cruda para perros por contaminación con salmonela

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Comida para perros en riesgo de contagio de salmonela. Foto: Shutterstock

La marca de alimentos para mascotas Oma’s Pride anunció el retiro voluntario de más de 600 bolsas de comida cruda congelada para perros tras detectarse riesgo de contaminación por la bacteria salmonela. El producto afectado fue distribuido en tiendas minoristas, mayoristas y mediante venta en línea en 11 estados de EE. UU., entre los que se incluyen Nueva Jersey y California.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) confirmó la medida mediante un comunicado oficial publicado en su portal web (www.fda.gov). En total, se contabilizan 639 bolsas bajo sospecha de contaminación.

¿Cuáles son los estados y el lote afectado?

La alerta recae sobre una presentación específica del catálogo de la marca. No se han reportado irregularidades en otros productos de la firma.

Los datos clave del producto retirado son:

Producto: Woof Complete Canine Chicken Recipe

Presentación: Bolsa de 2,7 kg (6 libras), que contiene 12 porciones individuales de 227 gramos (8 onzas).

Número de lote: BB012729

Fecha de fabricación: 27 de enero de 2026

Fecha de caducidad: 27 de enero de 2029

El alimento fue comercializado en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Arizona, California, Indiana, Kentucky, Luisiana, Maryland, Nevada, Pensilvania y Virginia, además de ser despachado a compradores a través de plataformas virtuales.

El informe de la FDA y origen de la investigación

Según precisa la FDA, la alerta se desencadenó a partir de la denuncia formal presentada por un consumidor, lo que motivó a la agencia sanitaria a recolectar y analizar muestras del lote en cuestión.

“La retirada del producto se inició tras la queja de un consumidor presentada por la FDA, que posteriormente recolectó y analizó una muestra del producto, la cual dio positivo para salmonela. Oma’s Pride continúa investigando para determinar el origen y la causa de la contaminación. Hasta la fecha, se han reportado tres casos de enfermedad relacionados con la queja”, detalló la institución oficial en su informe.

Otros alimentos que también han sido retirados del mercado por salmonela

Este retiro se suma a otros incidentes recientes de inocuidad alimentaria registrados en el país. A principios de semana, la empresa Taylor Farms anunció el retiro de lotes de jalapeños frescos en cadenas como Target, Walmart, Whole Foods, Trader Joe’s, Kroger, Hannaford y Stop and Shop.

Previamente, la misma firma retiró lotes de lechuga iceberg vinculados a un brote de ciclosporiasis durante una investigación epidemiológica.

¿Cómo afecta la salmonela a las mascotas?

Los perros pueden contraer salmonelosis al consumir carnes crudas o huevos contaminados. Aunque los humanos manifiestan síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y calambres abdominales, en los caninos los signos de alerta incluyen:

Letargo y debilidad general

Diarrea (que puede presentarse con mucosidad o sangre)

Fiebre

Vómitos

Disminución drástica del apetito

Dolor o malestar abdominal

Afortunadamente, cuando se detecta a tiempo, el diagnóstico y tratamiento veterinario suelen ser sencillos y efectivos.

Recomendaciones para los compradores

Se insta a los clientes que hayan adquirido esta presentación de Oma’s Pride a no suministrar el alimento a sus mascotas. La empresa, con sede en Connecticut, ha dispuesto canales de atención al cliente para orientar sobre la disposición segura del producto y coordinar el reembolso correspondiente.

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