Voluntariado para el 9/11: Cómo y dónde ayudar en Nueva York hoy

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El voluntariado por el 11-S ofrece distintas formas de ayudar en Estados Unidos durante el 25.º aniversario de los atentados, desde participar en jornadas para empacar y distribuir alimentos hasta limpiar espacios públicos y apoyar organizaciones comunitarias.

Voluntariado el 11-S: 9/11 Day reúne oportunidades de servicio en todo Estados Unidos

El 11 de septiembre es reconocido como el Día Nacional de Servicio y Recuerdo. Para este año, 9/11 Day organizó actividades de voluntariado en ciudades de distintos estados, con proyectos relacionados principalmente con alimentación y apoyo comunitario.

Uno de los programas principales busca reunir a unos 50 mil voluntarios para empacar millones de comidas destinadas a personas que dependen de asistencia alimentaria. La iniciativa se desarrolla en 50 ciudades y forma parte de las actividades previstas por la organización para el aniversario.

Las oportunidades no se limitan a la preparación de alimentos. También hay proyectos de limpieza de parques y espacios naturales, apoyo a comunidades, recolección de residuos y otras labores de servicio.

Nueva York tiene varias opciones para hacer voluntariado

Una de las opciones de voluntariado para el 11 de septiembre de 2026 es la jornada 9/11 Day of Service Heavy Lifting – Shift 3, organizada por New York Cares en Manhattan. La actividad está prevista para el viernes 11 de septiembre, de 12:45 p. m. a 4:30 p. m., y está dirigida a personas que quieran apoyar las labores de servicio comunitario durante la conmemoración del 25.º aniversario del 11-S.

En Nueva York, la plataforma NYC Service mantiene una página especial con oportunidades para el 11 de septiembre. Entre ellas hay actividades presenciales y una opción virtual para quienes no puedan desplazarse.

Las actividades están coordinadas por un calendario público, donde las personas pueden conocer las jornadas de voluntariado.

Una de las jornadas presenciales será en Uptown Stories, en Upper Manhattan, donde los voluntarios clasificarán y organizarán materiales, escribirán mensajes de ánimo para los estudiantes que participan en los programas de escritura por un día de servicio en el 11 de septiembre.

Food Bank For New York City ofrece otras formas de ayudar

Quienes estén interesados específicamente en combatir la inseguridad alimentaria también pueden consultar las oportunidades de Food Bank For New York City, que mantiene programas de voluntariado para apoyar la preparación, clasificación y distribución de alimentos.

La organización trabaja con voluntarios en distintas actividades relacionadas con la alimentación y mantiene un calendario de oportunidades en la ciudad.

¿Dónde y cómo asistir a los actos por el 11-S en Nueva York?

En Nueva York, el principal acto conmemorativo se celebra al aire libre en el 353 Spring Stree, en Manhattan, donde familiares de las víctimas participan en la lectura de los nombres de las personas asesinadas en los atentados.

El lugar se encuentra en 180 Greenwich Street y el memorial permanece abierto todos los días.

Aunque la ceremonia del aniversario tiene condiciones especiales de acceso.

La ciudad también programó otros actos para el 11 de septiembre, entre ellos una ceremonia conmemorativa en honor a los 343 miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, estableció mediante una orden ejecutiva el 11 de septiembre como Día Oficial de Recuerdo y Servicio en toda la ciudad.

Tomorrow, September 11, join us at 2 pm, following the Ground Zero ceremony, for our annual Reading of the Names, remembering those members of the Strongest who have died of 9/11-related illnesses following service to the City.



All are welcome to attend the ceremony outdoors at… pic.twitter.com/x3M0JkJnyp — NYC Sanitation (@NYCSanitation) September 10, 2026

La medida dispone que la administración municipal guarde un minuto de silencio en honor a las personas que murieron durante los ataques de 2001 y a quienes sufrieron consecuencias de salud en los años posteriores.

La orden también pide a las agencias municipales organizar ceremonias conmemorativas, programas educativos y otras actividades relacionadas con el aniversario. La programación busca honrar a las víctimas, sus familias y los socorristas que respondieron durante los ataques y sus consecuencias.

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