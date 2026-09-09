El costo oculto de las redadas de ICE: un estudio calcula pérdidas millonarias que golpearon a toda la ciudad de Chicago

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Comercios y restaurantes perdieron mil 260 millones de dólares en un año. Foto: AFP

Un estudio de la Universidad de Illinois Chicago calculó que los comercios y restaurantes de la región perdieron mil 260 millones de dólares en un año, por la caída en las visitas de las comunidades inmigrantes a esos negocios en medio del endurecimiento de las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según reportó NPR, quien citó los hallazgos del Great Cities Institute.

El análisis, titulado “Hunkering Down: The Hidden Economic Cost of Federal Immigration Enforcement in Cook County, IL” y publicado el 8 de septiembre, midió el impacto en todo el condado de Cook, de acuerdo con el reporte del Great Cities Institute.

Ese condado incluye tanto la ciudad de Chicago como sus suburbios, lo que demuestra que la pérdida no se concentró solo en el centro de la ciudad, sino que golpeó a comercios de toda la región metropolitana.

Para llegar a esa cifra, los investigadores Matthew Wilson y José Miguel Acosta-Córdova analizaron datos de movilidad y compararon cuántas veces las personas de comunidades con alta población de origen latinoamericano salían de sus barrios para ir a comprar o comer, antes y después de que se intensificara la vigilancia migratoria en la región.

¿Qué encontró exactamente el estudio?

Los investigadores documentaron los siguientes cambios en el comportamiento de consumo, según el reporte del Great Cities Institute:

Las visitas a comercios fuera del propio barrio cayeron 9%

Las visitas a restaurantes cayeron 10%

El condado dejó de recaudar 107 millones de dólares en impuestos locales sobre ventas

La caída se mantuvo durante casi un año, sin recuperación

No encontraron evidencia de que esa actividad se haya movido a otras zonas del condado; simplemente dejó de ocurrir

Las visitas dentro de los propios barrios con alta población latinoamericana casi no cambiaron, lo cual indica que esas familias no dejaron de gastar, sino que evitaron salir de sus zonas conocidas.

“Vimos una caída de 9% en las visitas a comercios y de 10% en restaurantes, y esto se mantuvo durante alrededor de un año”, explicó Wilson, coautor del estudio, según citó NPR.

¿Qué redadas explican esta caída?

El propio reporte vinculó ese cambio de comportamiento con el endurecimiento de la vigilancia y las redadas migratorias que el gobierno de Trump aplicó en la región desde el 20 de enero de 2025, cuando inició su segundo mandato, un periodo que el mismo estudio identifica con el operativo conocido como “Operation Midway Blitz“, de acuerdo con el reporte del Great Cities Institute.

El comportamiento de las comunidades inmigrantes “cambió de forma sistemática” a partir de esa fecha, según le dijo Wilson a NPR.

¿Cómo se vive este impacto en las calles de Chicago?

En barrios como La Villita, conocido en inglés como Little Village, una zona con alta población de origen mexicano en el suroeste de la ciudad, y en su corredor comercial de la calle 26, los residentes describieron un cambio real en su rutina diaria por miedo a las redadas, según reportó NPR. “Tengo que ir al supermercado, pero no he ido. ¿Qué tal si ahí está ICE?”, contó Caridad, una mesera de la zona, a la cadena. “La gente está más que asustada, está en pánico”, agregó.

Wilson, el investigador de la Universidad de Illinois Chicago, explicó que esos datos desmienten la idea de que las comunidades inmigrantes viven aisladas del resto de la economía. “Creo que mucha gente trata a las comunidades latinas e inmigrantes como si fueran algo insular y aislado, pero en realidad están mucho más integradas a la economía general, y regularmente hacen viajes a lugares lejanos dentro del condado”, dijo a NPR.

¿Es un fenómeno exclusivo de Chicago?

Un patrón similar ocurrió en Minneapolis, donde las redadas de ICE generaron pérdidas económicas por 700 millones de dólares, con negocios pequeños que perdieron más de 81 millones de dólares solo en enero, según reportó NPR.

La Brookings Institution calculó, además, una caída de 1.7 puntos porcentuales en el gasto de los consumidores en los estados con mayor actividad de este tipo de operativos, de acuerdo con la misma cadena.

La Casa Blanca, sin embargo, rechazó que las redadas tengan ese costo para las comunidades. “Sacar a estos criminales de las calles hace más seguras a las comunidades para los dueños de negocios y sus clientes. Casi el 70% de los arrestos de ICE son de extranjeros ilegales acusados o condenados por un delito en Estados Unidos”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, a NPR.

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