Orden judicial obliga a USCIS a reanudar los trámites de la Visa de Diversidad: qué significa para los seleccionados de 2026

GENERANDO AUDIO...

Pese al levantamiento, el 30 de septiembre será la fecha límite. Foto: AFP

Un juez federal ordenó, el pasado 28 de agosto, que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) retome el trámite de las solicitudes de ajuste de estatus de las personas seleccionadas en la Visa de Diversidad, después de meses con el proceso congelado por una política interna de la agencia, según confirmó la misma dependencia.

La Visa de Diversidad es un programa anual que reparte hasta 55 mil visas de inmigrante entre personas de países con tasas históricamente bajas de inmigración a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.

La selección ocurre por sorteo aleatorio entre quienes se inscriben durante un periodo de registro, sin costo de participación ni necesidad de un patrocinador, aunque sí exige cumplir requisitos mínimos de educación o experiencia laboral.

Pese a lo anterior, sanar el sorteo no entrega la visa de forma automática, sino la posibilidad de solicitarla mediante un trámite adicional que incluye revisión de antecedentes y, en algunos casos, una entrevista.

Quienes ya viven en Estados Unidos con un estatus migratorio válido pueden pedir ese trámite como ajuste de estatus en lugar de una entrevista consular en el extranjero, y son justamente esas personas —junto con sus cónyuges e hijos, que también califican bajo la misma selección— las que se benefician de la orden judicial descrita en esta nota.

¿Cómo debe aplicar USCIS este nuevo mandato?

La orden, dictada en el caso Medani contra Trump, en la Corte de Distrito del Norte de California, deja sin efecto de forma temporal el memorando que congelaba esos trámites desde diciembre de 2025, mientras avanza el litigio.

La agencia debe retomar la revisión ordinaria de esas solicitudes “en la medida de lo posible y de buena fe”, según el propio aviso de USCIS, pero el año fiscal de la Visa de Diversidad —y con él, la oportunidad de miles de personas— se acaba en cuestión de semanas.

USCIS, además, dejó claro que no está de acuerdo con la decisión judicial, aunque la va a cumplir mientras se resuelve una posible revisión judicial adicional, según el propio comunicado de la agencia; esa reserva abre la duda de qué tan a fondo la agencia aplicará el cambio en la práctica.

🚨 Breaking: U.S. suspends immigrant-visa interviews worldwide for consular training! Earlier this year, visa issuance halted in 75 countries until a federal judge stepped in. Temporary pause or hidden immigration ban? 🤔 Diversity Visa program déjà vu! Will pic.twitter.com/gSwz58q8hk — Law Offices of Spar & Bernstein (@bradbernstein27) September 4, 2026

¿Qué cambia exactamente para los seleccionados de la Visa de Diversidad 2026?

El memorando que frenaba estos trámites, identificado como PM-602-0193, se había emitido en diciembre de 2025 para revisar que ninguna persona que solicitara el ajuste de estatus bajo el programa representara un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, según indica el propio aviso de USCIS.

En la práctica, la agencia dejó de emitir decisiones finales sobre las solicitudes de quienes ya estaban dentro de Estados Unidos con una selección vigente de la Visa de Diversidad.

La orden judicial del 28 de agosto no elimina esa revisión de fondo, pero sí le impone a USCIS tres obligaciones concretas mientras avanza el litigio, de acuerdo con el aviso oficial de la agencia:

Retomar la revisión ordinaria de las solicitudes de ajuste de estatus que quedaron pendientes por la pausa

Dejar de aplicar el memorando PM-602-0193 como motivo para negar o posponer esas decisiones

Actuar “en la medida de lo posible y de buena fe” durante lo que resta del año fiscal de la Visa de Diversidad

Esa obligación de actuar “en la medida de lo posible” deja margen de interpretación a la agencia, así que el ritmo real de los trámites dependerá de cuántos recursos destine USCIS a resolver la acumulación de casos pendientes antes de que se acabe el año fiscal.

¿Por qué el 30 de septiembre es una fecha límite tan importante?

El programa de Visa de Diversidad no admite prórrogas ni traspasos de un año fiscal a otro. Quien resulta seleccionado para el ciclo 2026 tiene, por ley, hasta la medianoche del 30 de septiembre para completar el trámite. Después de esa hora, el cupo desaparece sin importar en qué etapa se haya quedado el proceso, según las instrucciones oficiales del Departamento de Estado.

Esa fecha límite aplica de la misma forma a varios grupos, de acuerdo con la misma guía:

Los seleccionados principales del programa DV-2026.

Sus cónyuges e hijos que dependen de esa misma selección para obtener la visa.

Cualquier caso que, por la pausa de USCIS, llevaba meses sin avanzar y ahora debe resolverse en las semanas que quedan.

El margen real es todavía más corto de lo que parece, pues quienes ya tienen fecha de entrevista consular la reciben entre 4 y 6 semanas antes de la cita, según la misma guía del Departamento de Estado, así que queda muy poco tiempo entre el arranque de septiembre y el cierre del año fiscal para cualquiera cuyo caso apenas retome su curso.

Para las familias seleccionadas en el DV-2026, el resultado inmediato es que sus casos ya no pueden quedar congelados por el memorando de diciembre, aunque el reloj del año fiscal no se detiene por el litigio, así que todavía deben completar el trámite antes del 30 de septiembre para no perder el cupo, sin importar cómo termine la disputa legal entre USCIS y los demandantes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.