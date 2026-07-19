La NASA predice el eclipse lunar más espectacular de este siglo

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En 2029 habrá un elclipse donde la luna se verá roja. Foto Leonardo.ai.

Hay fenómenos que hacen que uno levante la vista sin necesidad de que nadie lo recuerde. El eclipse lunar en Estados Unidos en 2029 será uno de ellos. La noche del 25 al 26 de junio de 2029, millones de personas podrán observar cómo la Luna adquiere un intenso tono rojizo durante uno de los eclipses más espectaculares que ha calculado la NASA para este siglo.

Lo mejor es que no hará falta telescopio ni filtros especiales. Bastará con un cielo despejado y algo de paciencia para disfrutar un evento que también será visible en buena parte de América, Europa, África y el oeste de Asia.

¿Por qué el eclipse lunar será tan extraordinario?

La explicación está en un dato que suele pasar desapercibido: la profundidad con la que la Luna atravesará la sombra de la Tierra.

Según los cálculos de la NASA, este eclipse alcanzará una magnitud umbral de 1.84, la más alta registrada en todo el siglo XXI. Dicho de otra forma, nuestro satélite se internará de manera excepcional en la umbra terrestre, provocando una Luna roja mucho más oscura e intensa que la observada en la mayoría de los eclipses.

Los astrónomos explican que una alineación de estas características solo ocurre en ciclos de varios siglos, por lo que el fenómeno ha despertado un enorme interés entre especialistas y aficionados a la astronomía.

Además, la fase de totalidad durará 1 hora y 42 minutos, una de las más prolongadas de las últimas décadas.

¿A qué hora podrá verse el eclipse lunar total en Estados Unidos?

De acuerdo con los cálculos astronómicos publicados por la NASA y los horarios recopilados por Time and Date, estos serán los momentos más importantes del eclipse según cada huso horario de Estados Unidos.

Inicio de la totalidad

10:31 p.m. (hora del Este)

9:31 p.m. (Central)

8:31 p.m. (Montaña)

7:31 p.m. (Pacífico)

Momento máximo

11:22 p.m. (Este)

10:22 p.m. (Central)

9:22 p.m. (Montaña)

8:22 p.m. (Pacífico)

Fin de la totalidad

12:13 a.m. del 26 de junio (Este)

11:13 p.m. (Central)

10:13 p.m. (Montaña)

9:13 p.m. (Pacífico)

Las estimaciones indican que más de 3 mil 500 millones de personas podrán observar al menos alguna fase del eclipse desde diferentes regiones del planeta.

¿Cómo ver la Luna roja durante el eclipse lunar?

A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno no representa ningún peligro para la vista.

La propia NASA explica que puede observarse directamente, sin lentes especiales ni protección ocular. Lo único realmente necesario será encontrar un sitio con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado.

El consejo es alejarse unos minutos del brillo de la ciudad. No hace falta recorrer cientos de kilómetros. Basta con un parque, una playa o cualquier lugar donde las luces no le roben protagonismo al cielo.

¿Por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse?

Aunque muchos la conocen como “Luna de sangre”, el color no tiene nada de sobrenatural.

Cuando la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna, la atmósfera terrestre filtra la luz solar. Los tonos azules se dispersan, mientras que las longitudes de onda rojizas logran atravesar la atmósfera y se proyectan sobre la superficie lunar.

Ese efecto óptico es el responsable del intenso color rojo que millones de personas podrán contemplar durante el eclipse lunar en Estados Unidos en 2029.

No todos los años ofrecen la oportunidad de presenciar un fenómeno de esta magnitud. Quizá por eso vale la pena anotarlo desde ahora en el calendario. Algunas noches terminan convirtiéndose en recuerdos que permanecen mucho después de que la Luna recupera su color habitual.

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