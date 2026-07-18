Guía rápida: tus derechos frente a ICE si sales a ver la final del Mundial 2026 fuera de casa

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Mantener las manos visibles y no dar información falsa es el primer paso. Foto: AFP

La final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium) entre España y Argentina, y se espera que millones de personas salgan a verla en bares, casas de amigos y espacios públicos en todo el país.

Este evento multitudinario ocurre en medio de una vigilancia migratoria que, desde enero de 2025 ya suma más de 167 mil arrestos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), varios de ellos en ciudades que también son sede del torneo, de acuerdo con Democracy Forward.

Pese a lo anterior, los derechos frente a ICE no cambian por estar viendo un partido de fútbol, y aplican sin importar el estatus migratorio de la persona. Lo que sí cambia, dependiendo de la situación, es exactamente qué se puede decir y hacer en el momento —y eso es lo que conviene tener claro antes de salir de casa.

¿Qué hacer si un agente de ICE se acerca en la calle, un bar o una fiesta para ver el partido?

Estos derechos aplican en el estadio, en una fiesta para ver el partido o en cualquier espacio público, de acuerdo con Democracy Forward:

Mantener la calma. No correr, resistirse ni obstruir al agente; mantener las manos visibles y no dar información falsa sobre el nombre o el estatus migratorio.

No correr, resistirse ni obstruir al agente; mantener las manos visibles y no dar información falsa sobre el nombre o el estatus migratorio. Preguntar si puede irse. Si la persona es detenida en la calle pero no está bajo arresto, puede preguntar: “¿Soy libre de irme?”. Si la respuesta es sí, tiene derecho a retirarse con calma.

Si la persona es detenida en la calle pero no está bajo arresto, puede preguntar: “¿Soy libre de irme?”. Si la respuesta es sí, tiene derecho a retirarse con calma. Guardar silencio. No hay obligación de responder preguntas, y se puede decir: “Tengo derecho a permanecer en silencio y a hablar con un abogado.”

No hay obligación de responder preguntas, y se puede decir: “Tengo derecho a permanecer en silencio y a hablar con un abogado.” Rechazar una revisión. Los agentes generalmente no pueden revisar el teléfono, la casa o el auto de alguien sin una orden firmada por un juez. Se puede preguntar: “¿Tiene una orden judicial?” y decir: “No autorizo una revisión.”

Los agentes generalmente no pueden revisar el teléfono, la casa o el auto de alguien sin una orden firmada por un juez. Se puede preguntar: “¿Tiene una orden judicial?” y decir: “No autorizo una revisión.” Preguntar el motivo. Cualquier persona puede preguntar por qué la están deteniendo y pedir el nombre o número de placa del agente.

Ciudadanos estadounidenses también han sido detenidos por error durante operativos migratorios, por lo que estos derechos no dependen de tener papeles en regla, sino que aplican para cualquier persona que se encuentre en territorio de EE. UU.

The countdown ⏳ is on! This Sunday the world's biggest sporting event takes place on the world's biggest stage.



Our stage. 🏟️



We are ready to show the world what we do best! 💪 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/miBLaFNiWI — MetLife Stadium (@MetLifeStadium) July 13, 2026

¿Se puede grabar a los agentes de ICE si hay un operativo cerca del Mundial?

La Primera Enmienda protege el derecho a fotografiar o grabar a agentes de la ley que estén cumpliendo funciones en un espacio público, y eso incluye a ICE, la policía, el FBI y la Guardia Nacional, de acuerdo con Democracy Forward y la ACLU de Nueva Jersey. Ese derecho se mantiene incluso si un agente pide que se deje de grabar.

Además de todo lo anterior, conviene observar desde una distancia segura y no interponerse físicamente entre el agente y la persona detenida; si piden alejarse, suele ser más seguro obedecer y documentar la situación después.

Tampoco hay obligación de desbloquear el teléfono sin una orden judicial, y cualquier persona puede acercarse a informarle a alguien más sus propios derechos durante el operativo.

Para quienes sí acudirán al estadio MetLife el domingo, la ACLU de Nueva Jersey publicó una alerta de viaje completa traducida al español, con información adicional sobre revisión de dispositivos electrónicos y vigilancia en redes sociales durante el ingreso a EE. UU.

Ninguno de estos pasos garantiza que un encuentro con ICE no ocurra, pero sí ayuda a que la persona sepa exactamente qué decir en el momento.

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