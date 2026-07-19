Cómo transportar medicinas en gel o crema hacia Estados Unidos

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Las personas que viajan a Estados Unidos pueden llevar cremas medicinales en su equipaje, siempre que sean para uso personal y cumplan con las normas de transporte e ingreso del país.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) permite transportar medicamentos necesarios para un tratamiento, incluyendo presentaciones en crema, gel o pomada.

Sin embargo, las reglas pueden cambiar según el tipo de producto, sus ingredientes, la cantidad transportada y si se trata de un medicamento recetado.

¿Qué cremas medicinales se pueden llevar a Estados Unidos?

Las cremas utilizadas para tratamientos médicos pueden ingresar al país cuando forman parte de una necesidad personal del viajero.

Esto incluye productos como cremas dermatológicas recetadas, tratamientos para alergias, medicamentos tópicos para inflamaciones o productos indicados por un profesional de salud.

Las autoridades pueden solicitar información adicional para confirmar que el producto tiene un uso médico legítimo.

Por esta razón, se recomienda conservar las cremas en su envase original, con la etiqueta del medicamento y los datos del paciente cuando estén disponibles.

¿Cómo llevar cremas medicinales en el equipaje al viajar a Estados Unidos?

La TSA permite llevar medicamentos en crema dentro del equipaje de mano cuando son médicamente necesarios.

Si la crema viaja con el pasajero durante el control de seguridad, se aplica la regla general para líquidos: los envases deben ser de 100 mililitros (3.4 onzas) o menos y colocarse en una bolsa transparente de un cuarto de galón.

Los medicamentos constituyen una excepción a esa norma. Si la crema es médicamente necesaria, la TSA permite llevarla aunque supere ese límite. En ese caso, el pasajero debe informar al personal de seguridad antes de la inspección.

Si la crema se transporta en la maleta facturada, la restricción de los 100 mililitros no aplica. Aun así, las autoridades recomiendan conservar el producto en su envase original y, cuando sea posible, viajar con la receta médica o la documentación del tratamiento.

Estas recomendaciones son similares a las explicadas en la guía sobre dónde llevar los medicamentos al viajar a Estados Unidos, donde se detallan las ventajas de mantener los tratamientos esenciales cerca del pasajero.

Las cremas medicinales también pueden viajar en el equipaje facturado, aunque los medicamentos importantes deberían permanecer con el viajero.

¿Qué pasa con las cremas medicinales líquidas o en gel en Estados Unidos?

Algunas cremas pueden estar sujetas a las normas de la TSA para líquidos, geles y aerosoles.

Sin embargo, los medicamentos médicamente necesarios cuentan con excepciones y pueden superar los límites habituales establecidos para otros productos.

Durante el control de seguridad, el pasajero puede informar que transporta un medicamento necesario para su tratamiento.

En algunos casos, el personal de seguridad puede solicitar una revisión adicional del producto.

¿Qué documentos pueden pedir para llevar cremas medicinales a Estados Unidos?

Aunque no siempre se solicita documentación, viajar con información médica puede facilitar el proceso si las autoridades tienen dudas sobre el producto.

Entre los documentos que pueden resultar útiles se encuentran:

Receta médica.

Carta del profesional de salud.

Etiqueta original del medicamento.

Información del tratamiento.

✈️ 🧴 Flying soon? Don’t forget @TSA rules for bringing liquids on #airplanes.



You’re allowed to carry on liquids, aerosols, and gels as long as they’re in containers under 3.5 ounces each, and can all fit inside a quart-sized bag. Learn more ➡️ https://t.co/BOkrUiwUSJ pic.twitter.com/EWwH8bvaur — USAGov (@USAGov) December 19, 2024

Para conocer más detalles sobre los documentos que pueden solicitarse, puedes consultar qué documentos piden para entrar a Estados Unidos con medicamentos recetados, donde se explican las pruebas que ayudan a demostrar el uso médico de un producto.

Recomendaciones para viajar a Estados Unidos con cremas medicinales

Para reducir posibles inconvenientes durante el viaje, las autoridades recomiendan mantener algunas precauciones:

Llevar las cremas en su envase original

Transportar únicamente la cantidad necesaria para el viaje

Mantener información médica disponible

Guardar los tratamientos importantes en el equipaje de mano

Estas medidas ayudan a demostrar que el producto tiene un uso personal y médico.

En conclusión, sí es posible llevar cremas medicinales a Estados Unidos, pero es importante transportarlas correctamente y conocer las reglas que aplican según el tipo de medicamento.

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