Estados Unidos alerta a turistas por bebidas adulteradas en México: cómo identificarlas

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Foto: Cuartoscuro.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos que viajan por el Mundial 2026 debido al riesgo de la venta de bebidas adulteradas en bares, eventos y zonas turísticas.

El aviso establece una clasificación nacional de nivel 2 para extremar precauciones y una advertencia diferenciada por estados. La alerta coloca a México en nivel 2 de seguridad con recomendaciones de precaución para viajeros estadounidenses.

Las autoridades señalaron que algunos estados presentan niveles más altos de riesgo, incluyendo Jalisco, una de las sedes del torneo, mientras que Ciudad de México y Nuevo León mantienen la clasificación general del país.

Los incidentes pueden ocurrir con mayor frecuencia en lugares con alta actividad turística y vida nocturna. También indicaron que estos entornos presentan mayor rotación de visitantes y menor control individual de las bebidas.

Adulterar bebidas es un riesgo conocido en partes de México, particularmente en bares, eventos concurridos y durante celebraciones donde los turistas son con frecuencia el objetivo. No deje bebidas desatendidas ni las acepte de extraños. Tome precaución adicional después del… pic.twitter.com/284CxEesiK — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 17, 2026

Dónde ocurre el riesgo de bebidas adulteradas en México

Las autoridades estadounidenses, mediante un comunicado, señalaron que el riesgo se presenta principalmente en espacios con alta concentración de turistas y actividades sociales.

Los casos suelen registrarse en:

Bares ubicados en zonas turísticas

Eventos masivos o conciertos

Fiestas nocturnas con gran afluencia

Centros vacacionales con alta rotación de visitantes

Discotecas y clubes nocturnos en destinos turísticos

Las autoridades explicaron que estos entornos facilitan situaciones en las que una bebida puede quedar sin supervisión directa, especialmente en lugares con alta movilidad de personas.

Cómo identificar bebidas adulteradas durante un viaje

Las recomendaciones oficiales incluyen señales de alerta que los turistas deben observar durante el consumo de bebidas en el extranjero.

Entre los principales indicadores destacan:

Bebidas servidas sin preparación visible

Botellas abiertas fuera del campo de visión

Cambios repentinos en sabor, olor o color

Síntomas inmediatos como mareo, confusión o debilidad

Sensación inusual tras pocos sorbos

Las autoridades también recomiendan no aceptar bebidas de desconocidos y evitar dejar vasos sin vigilancia en ningún momento durante la estancia en bares o eventos sociales.

Recomendaciones de seguridad para turistas en México

El gobierno de Estados Unidos publicó una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante viajes internacionales.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Mantener la bebida bajo supervisión constante

Evitar aceptar bebidas de personas desconocidas

Viajar acompañado durante actividades nocturnas

Consumir únicamente en establecimientos confiables

Pedir bebidas directamente al personal del lugar

Estas medidas forman parte de las guías oficiales de seguridad para ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero, especialmente en temporadas de alta actividad turística.

Qué hacer ante una posible intoxicación

Las autoridades indicaron que una respuesta rápida puede ser clave ante una sospecha de intoxicación por bebidas adulteradas.

Los pasos sugeridos incluyen:

Solicitar atención médica inmediata

Informar al personal del establecimiento

Evitar permanecer solo

Contactar a familiares o acompañantes

Conservar información del lugar donde ocurrió el incidente

Recomendaciones finales para viajeros en México

Las autoridades insistieron en que la vigilancia constante, la supervisión de bebidas y el consumo responsable reducen significativamente los riesgos durante viajes internacionales.

También señalaron que este tipo de advertencias busca reforzar la prevención entre turistas en temporadas de alta afluencia. Las medidas de prevención siguen siendo la principal herramienta para reducir incidentes relacionados con bebidas adulteradas en destinos turísticos de México.

Además, recomendaron a los viajeros mantenerse informados a través de avisos oficiales del gobierno estadounidense antes y durante su estancia en el extranjero, especialmente en zonas con alta actividad nocturna.

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