Haz estas 5 cosas para que tu aire acondicionado siga funcionando bien durante el verano

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Foto: AFP

El uso del aire acondicionado aumenta de forma considerable durante los meses de calor en Estados Unidos. El mantenimiento del aire acondicionado en verano permite evitar fallas inesperadas, reducir el consumo eléctrico y mejorar el rendimiento del sistema en periodos de alta demanda.

El Programa de Asistencia para el Ahorro de Energía (Energy Savings Assistance Program) en Estados Unidos establece que muchos equipos se dañan durante el verano.

El cuidado preventivo del aire acondicionado puede prolongar la vida útil del sistema y reducir el riesgo de reparaciones costosas en plena temporada de calor.

Limpia o reemplaza los filtros de aire con frecuencia

Los filtros cumplen una función clave en la calidad del aire y el rendimiento del equipo.

Limpia los filtros cada 30 días

Usa filtros compatibles con el modelo del sistema

Aumenta la frecuencia durante olas de calor

Los filtros limpios del aire acondicionado mejoran el flujo de aire y ayudan a mantener una temperatura más estable dentro del hogar. Un filtro sucio obliga al sistema a trabajar más y eleva el consumo energético.

Ajusta la temperatura a un rango eficiente

El termostato influye directamente en el gasto eléctrico del sistema.

Los expertos recomiendan mantener el aire acondicionado entre 24 y 26 grados Celsius para lograr un equilibrio entre confort y eficiencia. La temperatura ideal del aire acondicionado en verano reduce la carga del sistema y ayuda a controlar el consumo de energía.

Evita bloquear las salidas de aire

La circulación del aire determina la eficiencia del sistema dentro del hogar.

No coloques muebles frente a las rejillas

Mantén libres las salidas de ventilación

Evita cubrir los conductos con cortinas o decoraciones

Verifica que el flujo llegue a todas las habitaciones

El flujo de aire sin obstrucciones en el hogar permite que el sistema enfríe de manera uniforme y evita zonas calientes dentro de la vivienda.

Programa revisiones técnicas antes del verano

La revisión profesional ayuda a prevenir fallas en los momentos de mayor uso.

Los técnicos pueden detectar problemas en el compresor, fugas de refrigerante o fallos eléctricos antes de que se conviertan en averías mayores. El mantenimiento preventivo del aire acondicionado reduce la probabilidad de fallas durante olas de calor intensas.

Los especialistas recomiendan realizar al menos una revisión anual antes del inicio del verano para asegurar un funcionamiento óptimo.

Reduce la carga térmica dentro del hogar

El entorno influye directamente en el esfuerzo que realiza el sistema de climatización.

Cierra cortinas durante las horas de mayor sol

Evita el uso excesivo de hornos o estufas

Sella puertas y ventanas para evitar fugas de aire

La reducción del calor dentro del hogar permite que el aire acondicionado trabaje menos y consuma menos energía en cada ciclo de enfriamiento.

Por qué estas acciones hacen que el aire acondicionado siga funcionando durante el verano

El uso intensivo del aire acondicionado durante el verano puede generar desgaste si no se realiza mantenimiento adecuado.

Los expertos coinciden en que pequeñas acciones preventivas pueden generar un impacto significativo en el consumo energético y en la durabilidad del equipo. El uso eficiente del aire acondicionado en verano permite mantener el confort sin incrementar de forma innecesaria la factura de electricidad.

Un sistema bien mantenido también reduce el riesgo de fallas durante los días de mayor temperatura y ayuda a mantener una climatización estable en todo el hogar.

En conjunto, estas cinco acciones permiten mejorar el rendimiento general del sistema, optimizar el consumo eléctrico y evitar reparaciones inesperadas durante la temporada de calor en Estados Unidos.

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