Cuánto cuesta hacerse ciudadano estadounidense en 2026 y qué opciones hay si no se puede pagar

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Existen dos alternativas para quienes no pueden cubrir el costo completo. Foto: AFP

Tramitar la ciudadanía estadounidense cuesta 760 dólares en 2026 si la solicitud se presenta en papel, y 710 dólares si se hace de forma digital. Esa cifra corresponde al Formulario N-400, la solicitud de naturalización que todo residente permanente debe completar para iniciar el proceso, y que incluye la cuota biométrica para la captura de huellas dactilares que aplica en la mayoría de los casos.

Lo que muchos solicitantes desconocen es que existen mecanismos legales para reducir ese costo a la mitad o eliminarlo por completo, según los ingresos del hogar y si se reciben ciertos beneficios públicos. Esas opciones siguen disponibles por ahora, aunque una propuesta federal publicada esta semana podría cerrarlas antes de que termine el año.

¿Qué opciones tiene quien no puede pagar los 760?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), existen dos alternativas para quienes no pueden cubrir el costo completo. La primera es la tarifa reducida de 380 dólares, disponible cuando los ingresos anuales del hogar son menores al 400% de las Guías Federales de Pobreza.

Este trámite se hace únicamente en papel —no hay versión en línea para esta opción— y requiere completar la Parte 10 del propio Formulario N-400 con documentación que acredite los ingresos del grupo familiar. Para una persona que vive sola, el umbral está en unos 63,720 dólares anuales.

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La segunda alternativa es la exención total de la tarifa, disponible a través del Formulario I-912. Para calificar, los ingresos del hogar deben estar en o por debajo del 150% de las Guías Federales de Pobreza —aproximadamente 23,940 dólares para una persona sola— o bien algún integrante del hogar debe recibir uno de estos beneficios públicos federales:

Medicaid

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

El I-912 no puede presentarse por separado. Debe enviarse junto con el N-400 en papel y los documentos de respaldo en el mismo envío. Una vez que USCIS recibe la solicitud, no es posible agregar la petición de exención después.

¿Por qué conviene actuar antes del 24 de agosto?

El 23 de junio de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional publicó en el Registro Federal una propuesta para eliminar tanto la exención total como la tarifa reducida del proceso de naturalización. De aprobarse, quienes no puedan pagar los 760 o 710 dólares perderían las dos únicas vías que hoy permiten naturalizarse a un costo menor o sin costo, con una sola excepción para militares activos o veteranos que aplican bajo las secciones 328 y 329 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, quienes quedarían exentos de la tarifa.

El período de comentarios públicos sobre esa propuesta cierra el 24 de agosto de 2026. Mientras la regla no sea finalizada, las opciones de exención y tarifa reducida siguen vigentes y se pueden usar hoy mismo. Para quienes califiquen y estén considerando naturalizarse, la ventana aún está abierta.

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