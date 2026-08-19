Exjueza cubana detenida por ICE en Florida

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Exjueza detenida por ICE 2026. Foto: Shutterstock

Katrina Castro-Menéndez, exjueza cubana de 41 años, fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Florida. Medios de comunicación de alcance internacional, como el diario El País, reportan que la detención se produjo por supuestos vínculos con el Partido Comunista de su país de origen (PCC); sin embargo, sus allegados y defensa sostienen que se trata de acusaciones sin pruebas concluyentes.

¿Quién es Katrina Castro-Menéndez?

La exjueza llegó a Estados Unidos e inicialmente fue liberada bajo la orden de supervisión I-220A. No obstante, ya han pasado dos meses en los que se encuentra recluida en el Centro de Transición de Broward, una instalación que tiene capacidad para albergar a unos 700 detenidos, debido a los señalamientos de mantener relaciones con la organización política gubernamental de la isla.

Katrina Castro-Menéndez nació en la provincia de Matanzas y fue interceptada el pasado 12 de junio por agentes del ICE cuando salía de su hogar en Cooper City, Florida. El País ha seguido muy de cerca el avance de su proceso migratorio.

A la par de estos acontecimientos, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió que el Gobierno estadounidense mantiene una postura firme y sancionará a las instituciones cubanas que representen una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, así como a las personas que mantengan vínculos directos con entidades como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), el Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos (ICAP) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

La realidad del salario que recibía en Cuba

Sin embargo, los reportes de El País reseñan que Katrina no pertenecía a la élite del Gobierno cubano, sino que simplemente salió de su país natal tras graduarse de la universidad, donde egresó formalmente como abogada.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) indica que Katrina Castro-Menéndez podría calificar como no admisible dentro del territorio por haber intentado obtener beneficios migratorios mediante fraude o haber dado una declaración falsa. Adicionalmente, las autoridades le recriminan no haber revelado en sus primeras gestiones su supuesta vinculación con el Partido Comunista, un nexo que la jurista cubana niega categóricamente.

Las irregularidades en los formularios migratorios

El origen de la acusación formal, según el portal especializado Cuba en Miami, radica en las discrepancias detectadas entre los distintos formularios migratorios presentados ante las autoridades estadounidenses. Al parecer, en dos solicitudes que tramitó se registraron inconsistencias significativas.

De hecho, según el testimonio brindado por la propia profesional, pagó alrededor de tres mil dólares a un bufete legal para la preparación de dicho trámite. Asegura que la persona encargada en la oficina nunca le realizó una entrevista detallada o rigurosa antes de completar los campos del formulario oficial.

Posteriormente, al enviar una nueva solicitud para la residencia permanente bajo los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano, reconoció explícitamente haber pertenecido a organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Según la mujer, en ningún momento intentó ocultar información valiosa y desconocía que su expediente original de asilo contuviera respuestas incompletas o inexactas. Añadió que sus vínculos con las organizaciones de masas antes mencionadas son prácticas extendidas por toda Cuba, lo que no significa bajo ningún concepto que hubiera pertenecido al Partido Comunista.

Desde el momento de su detención por las autoridades federales, la mujer se encuentra separada de su esposo Deyni Rojas González, y de su hija de 15 años. Hasta la fecha, ninguno de sus familiares directos ha podido visitarla en el centro de detención de Broward, debido a que no cuentan con residencia permanente ni con la ciudadanía estadounidense necesaria para realizar el trámite de ingreso a las instalaciones.

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