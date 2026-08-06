Qué es el Formulario I-360 y cómo ayuda a víctimas migrantes de violencia doméstica en EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

El Formulario I-360 permite que ciertas víctimas migrantes de violencia doméstica soliciten una protección migratoria en Estados Unidos sin depender del familiar que ejerció el abuso. La solicitud se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La herramienta fue creada bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA), aprobada en 1994, para evitar que un ciudadano estadounidense o residente permanente use el proceso migratorio como una forma de control, amenaza o presión contra un familiar extranjero.

¿Qué es el Formulario I-360?

De acuerdo con USCIS, esta petición permite que algunos cónyuges, hijos y padres que han sufrido abuso soliciten una clasificación migratoria por cuenta propia, sin que el familiar abusivo participe en el trámite o conozca la solicitud.

En un proceso migratorio familiar tradicional, un ciudadano estadounidense o residente permanente legal debe presentar una petición para un familiar extranjero. Sin embargo, algunas personas pueden utilizar esa dependencia migratoria para controlar a su pareja o familiar mediante amenazas relacionadas con su estatus migratorio.

VAWA permite que ciertas víctimas presenten una solicitud independiente para buscar una vía migratoria sin la participación del familiar abusivo.

USCIS también utiliza este formulario para otras categorías, como ciertos amerasiáticos, viudos o viudas de ciudadanos estadounidenses, trabajadores religiosos y jóvenes inmigrantes especiales (SIJ).

¿Quién puede presentar un Formulario I-360 bajo VAWA?

USCIS establece que ciertas personas pueden presentar una autopetición si fueron víctimas de abuso por parte de un ciudadano estadounidense o residente permanente legal. VAWA protege a mujeres y hombres que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

Las categorías principales incluyen:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales

Ex cónyuges que cumplen los requisitos migratorios establecidos

Hijos o hijas de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales que sufrieron abuso

Padres o madres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años que sufrieron abuso

¿Cuáles son los requisitos para una auto-petición VAWA?

Para aprobar un Formulario I-360 basado en VAWA, USCIS revisa varios elementos relacionados con la relación familiar, la convivencia y la situación de abuso. La víctima debe demostrar la relación con el familiar abusivo y presentar evidencia que respalde la situación de violencia o crueldad extrema.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Relación con el agresor: demostrar que existe o existió un vínculo familiar permitido por VAWA

Residencia conjunta: demostrar que la persona vivió con el familiar abusivo en algún momento

Abuso o crueldad extrema: presentar pruebas de agresión física, abuso emocional, psicológico, sexual o económico

Buen carácter moral: demostrar que cumple con los requisitos establecidos por USCIS

La evidencia puede incluir reportes policiales, registros médicos, órdenes de protección, mensajes, fotografías, documentos legales o declaraciones personales.

¿Qué beneficios puede obtener una persona con un I-360 aprobado?

La aprobación del Formulario I-360 permite que la persona continúe con las opciones migratorias disponibles según su situación.

Además, algunos solicitantes pueden ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo mientras continúan su proceso migratorio. USCIS también aplica reglas de confidencialidad para proteger la información de las personas que presentan solicitudes relacionadas con VAWA.

¿Cómo llenar correctamente el Formulario I-360?

El Formulario I-360 requiere información personal, familiar y migratoria que USCIS utiliza para determinar si una persona cumple con los requisitos de la categoría solicitada.

De manera general, la solicitud incluye apartados como:

Información personal: nombre, fecha de nacimiento, país de origen y datos de contacto del solicitante.

Categoría de solicitud: la sección donde se indica el motivo por el que se presenta el formulario, como una auto-petición bajo VAWA.

Información del familiar abusivo: datos de la persona que tiene la relación familiar con el solicitante y su estatus migratorio.

Información sobre la relación familiar: detalles sobre el matrimonio, vínculo entre padres e hijos u otra relación elegible.

Información adicional: espacio para explicar circunstancias relevantes del caso.

USCIS recomienda leer las instrucciones del formulario antes de completarlo y responder todas las preguntas de manera precisa y honesta.

¿Cuánto cuesta presentar el Formulario I-360 en Estados Unidos?

El Formulario I-360 presentado como autopetición bajo VAWA no tiene tarifa de presentación ante USCIS. Las víctimas que cumplen con los requisitos pueden presentar esta solicitud sin pagar una tarifa por el trámite del I-360.

Otros procesos posteriores, como una solicitud de residencia permanente, pueden tener costos diferentes y dependerán de la situación migratoria de cada persona.

¿Dónde pueden buscar ayuda las víctimas migrantes de violencia doméstica?

Las personas que viven una situación de violencia doméstica pueden buscar apoyo legal y servicios de asistencia antes de iniciar un proceso migratorio. USCIS ofrece información oficial sobre las protecciones disponibles para cónyuges, hijos y padres abusados bajo VAWA.

Entre las organizaciones que brindan apoyo a inmigrantes se encuentra Mil Mujeres, que ofrece asistencia legal y acompañamiento a personas que enfrentan diferentes situaciones migratorias a precios reducidos o gratuitamente, y que tiene cobertura nacional, enfocando siempre en ayudar mujeres víctimas de violencia de género.

Gracias al apoyo de nuestros grants, seguimos acercando servicios legales gratuitos a la comunidad latina en EE. UU. Cada persona que acompañamos nos impulsa a seguir trabajando por un mayor acceso a la justicia.#MilMujeres #AccesoALaJusticia #ComunidadLatina pic.twitter.com/LhbtBw7jVP — Mil Mujeres (@MilMujeres) July 15, 2026

También está el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que brinda servicios legales de inmigración, incluyendo orientación para personas que pueden ser elegibles para beneficios bajo VAWA.

Otra alternativa es el Immigrant Center for Women and Children, que trabaja con mujeres y niños inmigrantes víctimas de violencia doméstica y otros delitos.

Además, si una persona está en peligro inmediato, puede llamar al 911. La Línea Nacional de Violencia Doméstica ofrece atención confidencial en Estados Unidos al número 1-800-799-7233.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.