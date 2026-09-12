ICE rompe récord de arrestos en verano de 2026 en relación con la cifra de 2025

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Foto: Shutterstock

ICE arrestó a 50 mil 925 personas en todo Estados Unidos solo durante el mes de agosto, marcando un nuevo hito para 2026. Julio ya había establecido el previo pico del año, con 49 mil 571 arrestos, según los datos analizados por el Deportation Data Project (DDP).

Texas y Florida concentraron una parte importante de estas detenciones.

Ese número de detenidos tuvo lugar en medio de una aplicación más severa de las leyes migratorias que llevó a los agentes federales a aumentar los arrestos en calles, cárceles, aeropuertos, tribunales y citas de inmigración.

El incremento representa una nueva etapa dentro de la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Después de los operativos altamente visibles que marcaron los primeros meses del año, las autoridades modificaron su estrategia y comenzaron a depender de acciones menos publicitadas, así como de la cooperación con cuerpos policiales locales y cárceles para identificar y detener a inmigrantes.

ICE aumenta las detenciones: Texas y Florida lideran los arrestos

En Texas se registraron 10 mil 331 arrestos de ICE durante julio, frente a los 5 mil 787 contabilizados en el mismo mes del año anterior. En Florida, la cifra llegó a 5 mil 501, muy por encima de los mil 938 registrados en julio de 2025.

El aumento también ha estado relacionado con una mayor colaboración entre las autoridades federales y las fuerzas del orden estatales y locales.

Florida, por ejemplo, cuenta con mecanismos que facilitan la cooperación de las agencias locales con ICE, mientras que en Texas también se han ampliado las posibilidades de colaboración migratoria.

El Deportation Data Project señala que este incremento de la cooperación ayudó a elevar las cifras de arrestos durante el verano.

El DDP encontró que solo 27% de los arrestos de ICE que derivaron en ingresos a centros de detención en julio correspondieron a personas con condenas penales, el nivel más bajo registrado hasta el momento.

Datos como ese han generado críticas de familiares de detenidos y de organizaciones defensoras de los inmigrantes, que cuestionan que una proporción cada vez mayor de los arrestos recaiga sobre personas sin antecedentes penales.

El cambio en los operativos de ICE aumenta el temor entre inmigrantes

El incremento de las detenciones también ha tenido consecuencias más allá de las cifras oficiales.

En distintas comunidades inmigrantes se ha reportado un aumento del temor ante posibles encuentros con agentes federales, especialmente en zonas donde los operativos se han vuelto más frecuentes.

Algunas personas han reducido sus salidas, evitan determinados lugares y permanecen en sus viviendas tanto como pueden.

La modificación de las tácticas de ICE explica, en parte, por qué el aumento de arrestos puede pasar menos desapercibido en determinadas zonas.

En lugar de depender únicamente de grandes operativos con una presencia federal visible, las autoridades han recurrido con mayor frecuencia a arrestos individuales, acciones en comunidades y acuerdos con agencias locales.

Do you know that ICE’s VOICE office supports victims and families impacted by immigration-related crimes by:



• Helping victims follow and understand the immigration enforcement and removal process.

• Signing up victims to receive automated custody status information on… pic.twitter.com/7xRgA9OvZV — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) September 7, 2026

Mientras el gobierno federal sigue haciendo cumplir su política de deportaciones, organizaciones defensoras de los inmigrantes, como la ACLU Foundation, denuncian que el alcance de los operativos está afectando también a personas que no cuentan con condenas criminales.