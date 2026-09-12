Nueva alerta para camioneros: ICE recibe denuncias sobre posibles fraudes con licencias CDL

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Licencia de conducir en Estados Unidos. Foto: Envato.

Si trabajas como camionero en Estados Unidos o tienes una licencia CDL, hay una nueva línea federal que conviene conocer. ICE habilitó el 866-347-2423 para recibir denuncias sobre posibles fraudes relacionados con licencias comerciales. La medida llega mientras el gobierno de Donald Trump aumenta la vigilancia sobre los conductores de vehículos comerciales en distintos estados.

La iniciativa está vinculada conHomeland Security Investigations (HSI),una división de ICE, y forma parte de una ofensiva más amplia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Transporte (DOT) contra lo que las autoridades consideran irregularidades en el sistema de licencias CDL.

¿Cuál es el número de ICE para denunciar fraude con una licencia CDL?

El teléfono habilitado para reportar posibles casos es 866-347-2423.

La línea busca que las personas puedan comunicar a las autoridades sospechas relacionadas con la obtención o utilización fraudulenta de una Commercial Driver’s License, conocida simplemente como CDL.

Aquí conviene hacer una distinción. La existencia de esta línea no significa que todo conductor inmigrante esté bajo investigación ni que una persona sin estatus migratorio regular haya cometido automáticamente un fraude. El gobierno está enfocando sus denuncias en posibles irregularidades y en conductores que, según las autoridades, no deberían estar autorizados para manejar vehículos comerciales.

¿Por qué ICE está revisando las licencias CDL de los camioneros?

La nueva línea aparece en un momento de fuerte presión federal sobre el transporte comercial.

El DHS ha relacionado su campaña con varios accidentes mortales en los que estuvieron involucrados conductores inmigrantes. Las autoridades sostienen que algunos de ellos tenían licencias comerciales que no debieron haber obtenido.

Entre los casos citados por el gobierno aparecen accidentes en Pensilvania, Indiana, Oregón y Florida. En algunos, las autoridades también señalaron que los conductores tenían problemas relacionados con su estatus migratorio.

Pero hay algo que el lector debe tener presente: esas son las explicaciones y acusaciones presentadas por el gobierno para justificar la ofensiva. No deben convertirse, sin más contexto, en una conclusión de que todos los inmigrantes con CDL representan un riesgo para las carreteras.

¿Qué accidentes utiliza el gobierno para justificar la ofensiva contra camioneros?

El DHS ha mencionado varios incidentes recientes para explicar el endurecimiento de las revisiones.

En Pensilvania, las autoridades señalaron a Michael Bon, un inmigrante haitiano, por un accidente ocurrido en julio que provocó la muerte de un agente de la Policía Estatal de Pensilvania. Según el DHS, Bon se encontraba ilegalmente en el país y tenía una CDL emitida en Massachusetts.

En Indiana, el gobierno citó el caso de Bekzhan Beishekeev, originario de Kirguistán. Las autoridades sostienen que cruzó al carril contrario en febrero y provocó una colisión frontal en la que murieron cuatro personas.

También aparece el caso de Rajinder Kumar, de India, relacionado con un accidente en Oregón ocurrido en noviembre de 2025. El DHS afirma que el siniestro provocó la muerte de una pareja de recién casados y que Kumar tenía una CDL emitida en California.

En Florida, las autoridades mencionaron a Harjinder Singh, también originario de India. El DHS sostiene que hizo un giro ilegal en U con un tractocamión en agosto de 2025 y que el accidente posterior dejó tres personas muertas.

¿Qué otras medidas está tomando el gobierno con las licencias CDL?

El teléfono de ICE no llega solo. Durante los últimos meses, las autoridades federales han ampliado los operativos dirigidos a conductores comerciales y también han puesto atención en escuelas de conducción de camiones, donde investigan posibles prácticas fraudulentas o ilegales.

El DHS informó que una segunda fase de Operation Highway Shield permitió retirar de las carreteras a más de 800 camioneros durante una operación de tres días. De acuerdo con la agencia, 51 eran inmigrantes indocumentados.

En otra operación realizada en Oklahoma en octubre de 2025, el DHS reportó 120 arrestos de inmigrantes indocumentados. La agencia afirmó que 91 de ellos conducían vehículos comerciales utilizando licencias CDL.

Estos datos forman parte de la estrategia con la que la administración Trump intenta justificar una mayor fiscalización del transporte comercial.

¿Qué deben saber los conductores con una licencia CDL?

Si tienes una CDL y trabajas transportando mercancías o pasajeros, el mensaje más importante no es entrar en pánico. Es mantener tus documentos y tu licencia en regla.

La nueva línea está destinada a reportar posibles irregularidades. No significa que ICE haya creado una nueva regla que permita cancelar automáticamente una CDL por tener determinado origen nacional o estatus migratorio.

Para un camionero, conviene tener claro:

866-347-2423 es el número anunciado para reportar posibles fraudes relacionados con CDL

es el número anunciado para reportar posibles fraudes relacionados con CDL La iniciativa involucra a ICE/HSI , dentro de una estrategia coordinada con DHS y DOT

, dentro de una estrategia coordinada con DHS y DOT Las autoridades también están investigando posibles irregularidades en escuelas de conducción comercial

Tener una CDL no significa que estés acusado de fraude

Las acusaciones relacionadas con accidentes deben entenderse dentro de las investigaciones y procedimientos correspondientes

La campaña revela algo más amplio: el gobierno federal está mirando con mucha más atención el sistema de licencias comerciales. Para miles de camioneros hispanos que dependen de una CDL para mantener su ingreso familiar, cualquier cambio en las reglas puede tener consecuencias mucho más allá de una licencia.

Y esta vez la advertencia no llega únicamente desde una oficina estatal de vehículos. ICE también quiere recibir directamente las denuncias.

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