Por qué el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quedó envuelto en críticas en la ceremonia del 9/11

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quedó en el centro de una controversia después de que un breve video lo mostrara interactuando entre risas con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez durante la ceremonia por el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

Exactamente en el momento en el que se realizaba la lectura de los nombres de las víctimas, el material audiovisual muestra como Mandami y Ocasio-Ortez estuvieron saludándose y riendo juntos.

Sin embargo, otras personas que estuvieron presentes sostienen que el fragmento no refleja correctamente lo ocurrido.

El momento tuvo lugar durante la ceremonia realizada en el memorial del 11 de septiembre en Nueva York, donde familiares de las víctimas participaron en la tradicional lectura de los nombres de las casi 3 mil personas que murieron en los ataques de 2001.

El fragmento del que se volvió viral dura apenas cuatro segundos y es proveniente de la transmisión de C-Span. En él se observa a Mamdani y Ocasio-Cortez intercambiando unas palabras y sonriendo mientras continúa la ceremonia.

El audio de la conversación no aparece en la transmisión, por lo que las imágenes no permiten determinar qué estaban diciendo en ese instante.

¿Por qué Zohran Mamdani es criticado por el video del 11 de septiembre?

La interpretación que generó mayor rechazo fue que ambos políticos estaban riéndose mientras se mencionaban los nombres de las personas fallecidas.

El video fue compartido ampliamente en redes sociales y utilizado por críticos de Mamdani y Ocasio-Cortez para cuestionar su comportamiento durante uno de los actos más solemnes del año en Nueva York.

Entre quienes cuestionaron las imágenes estuvo el senador republicano por Texas Ted Cruz, quien criticó que ambos parecieran reír mientras se leían los nombres de las víctimas.

How the hell do you laugh while the names of those murdered on 9/11 are being read aloud?



Why would you do so? https://t.co/gOec2hA8Lo — Ted Cruz (@tedcruz) September 11, 2026

La opinión pública reaccionó contra Mamdani al alegar que, independientemente de sus intenciones, la imagen transmitida por las cámaras resulta ofensiva para los familiares y sobrevivientes que asistieron.

La controversia llega después de que la presencia del alcalde en el acto ya hubiera sido cuestionada por algunos familiares de víctimas del 11 de septiembre.

La otra versión sobre Zohran Mamdani y el video

Michael Ragusa, quien fue jefe de seguridad del exalcalde Rudy Giuliani, aseguró a través de su cuenta en la red social X que la descripción de la escena como un momento de risas entre Mamdani y Ocasio-Cortez no era correcta.

Según Ragusa, mismo que confesó haber permanecido cerca de ambos durante la ceremonia, la cámara simplemente captó el momento en que Ocasio-Cortez se acercó para saludar al alcalde.

The videos of @NYCMayor and @AOC laughing are not true. I was standing next to them the whole time. The camera just caught her greeting him hello. Multiple other politicians were laughing and joking behind me. Republicans and Democrats. pic.twitter.com/tgiWbWZQgd — Michael Ragusa (@themikeragu) September 11, 2026

También sostuvo que otros políticos presentes, tanto republicanos como demócratas, tuvieron interacciones similares durante el acto.

Por su parte, Yuh-Line Niou, quien fue asambleísta estatal de Nueva York, también a través de X, salió en defensa de Mamdani y Ocasio-Cortez.

Siguiendo su versión, ambos permanecieron hasta el final de la ceremonia, mientras que el alcalde incluso se quedó posteriormente para conversar con familiares de las víctimas durante unos 45 minutos.

I always stay and can attest as a witness and my friends who are staff there told me he set a record today. He also stayed almost an extra hour to talk to families who wanted to speak to him. https://t.co/30fNeZ4aHz — Yuh-Line Niou (@yuhline) September 11, 2026

La propia actuación de Mamdani durante los actos oficiales del aniversario contrasta con la interpretación que algunos dieron sobre el breve video.

El alcalde había dedicado buena parte de los días previos a conmemorar a las víctimas, sobrevivientes y socorristas.

De hecho, el 4 de septiembre firmó una orden ejecutiva para convertir cada 11 de septiembre en un Día de Conmemoración y Servicio en Nueva York.

La medida establece que la jornada debe servir para recordar a las víctimas de los ataques, honrar a los primeros respondedores y reconocer a las familias y sobrevivientes afectados por la tragedia.

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