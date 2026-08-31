El gobierno de EE. UU. invertirá dos millones de dólares en perros robot para ICE

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Perros robot podrían unirse a ICE. Foto: Shutterstock

Según documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a los cuales tuvo acceso la cadena NBC News, el Gobierno de Estados Unidos planea invertir cerca de dos millones de dólares para adquirir avanzados perros robots que ayuden a los agentes federales durante sus labores operativas en el terreno.

¿Cuál sería la función de estos robots en las labores operativas?

En la propuesta oficial, registrada en el Sistema de Previsión de Planificación de Adquisiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se explicó que ICE requiere adquirir varias unidades del modelo conocido como Spot, fabricado por la reconocida empresa tecnológica Boston Dynamics.

El robot tiene la capacidad de desplazarse ágilmente sobre sus cuatro patas por terrenos complicados, subir escaleras y trabajar en entornos altamente peligrosos. Posee un sistema de cámaras de alta resolución y sensores avanzados que le permiten desarrollar inspecciones detalladas en áreas complejas, según ha descrito la propia compañía fabricante.

Este dispositivo se podrá manejar a larga distancia por un operador y también ejecutará determinadas tareas de manera totalmente independiente.

El DHS cree firmemente que estas capacidades técnicas de Spot pueden “mejorar” la seguridad física de los agentes, respaldar la toma de decisiones operativas debidamente fundamentadas y reforzar la capacidad de respuesta de ICE ante incidentes en zonas peligrosas, confinadas, inestables o de difícil acceso.

Una inversión millonaria dentro de un plan de equipamiento mayor

La propuesta formal tiene fijada como límite una inversión de dos millones de dólares para la compra de estos equipos. Esta adquisición representa solo una parte del nuevo y amplio plan estratégico que tiene el gobierno estadounidense para equipar a los agentes de control migratorio.

Dentro de este mismo programa se incluye la compra de más de 6 mil guantes capaces de administrar descargas eléctricas. Respecto a este último equipamiento, legisladores californianos presentaron recientemente un proyecto de ley que busca prohibir el uso de estos dispositivos por parte de cualquier agente del orden público en el estado.

En su momento, el Departamento de Seguridad Nacional defendió su postura al afirmar que se trata de una medida preventiva cuidadosa y argumentó que este tipo de instrumentos ya han sido incorporados por otras agencias policiales. Sin embargo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha sido una de las organizaciones que se ha posicionado firmemente en contra de esta modalidad.

Especificaciones técnicas, uso táctico y postura del fabricante

Los perros robot serían utilizados específicamente para “inspecciones, para ayudar a monitorear situaciones y para evaluaciones de riesgos en ambientes donde el personal [humano] pudiera enfrentar amenazas”, según detallan los documentos internos del ICE.

“Esta capacidad mejorará la seguridad de los oficiales, apoyará la toma de decisiones durante operativos y fortalecerá la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para responder a incidentes que ocurran en áreas peligrosas, confinadas, inestables o de difícil acceso”, se lee textualmente en los informes citados por NBC News.

El valor individual de estos perros robot ronda entre los 75 mil y los 375 mil dólares por unidad, dependiendo de los posibles ajustes y calibraciones hechas a la medida para las misiones.

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