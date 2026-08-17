Guía de plataformas digitales para ahorrar en envíos de dinero desde Estados Unidos en 2026

GENERANDO AUDIO...

Cuida tu dinero y ayuda a tus familiares 2026. Foto: Shutterstock

Si vives en Estados Unidos y envías dinero constantemente a algún país de Latinoamérica, lo mejor que puedes hacer es enviar la remesa al menor costo posible. Esto es crucial para evaluar tanto las tarifas por envío como los márgenes de tipo de cambio, una comisión oculta que cobran las plataformas por convertir los dólares en la moneda local del país receptor.

Airwallex, una multinacional de tecnología financiera fundada en 2015 que funciona como una plataforma global de pagos y cuentas multidivisa para empresas, publicó este mes cuáles son los mejores servicios de transferencia en 2026.

Que el banco sea tu última opción

Los bancos tradicionales son la opción más costosa para pasar el dinero o mover capital a nivel mundial, reseña Airwallex, ya que el costo promedio bancario alcanza un elevado 14,55%, según datos oficiales del Banco Mundial. Esta cifra convierte a las entidades financieras convencionales en la alternativa menos rentable para las familias y trabajadores hispanos.

La velocidad también es importante

Ahora la velocidad también influye de manera determinante al momento de elegir un proveedor de pagos. Recordemos que las transferencias tradicionales trabajan habitualmente con la red SWIFT, y este sistema interbancario puede tardar de tres a cinco días hábiles para completarse.

En contraste, más del 90% de las transacciones iniciadas a través de las modernas redes de pago locales llegan el mismo día con la tecnología B2B.

Según Airwallex, fundada en Melbourne, Australia, en 2015, alrededor de 208 billones de dólares traspasaron la frontera estadounidense en 2025 hacia diversos destinos internacionales. Sin embargo, muchas empresas que tienen décadas en el mercado siguen trabajando con tecnología obsoleta, lo que encarece y frena los procesos de envío.

Las principales plataformas para enviar dinero en 2026

Al analizar las alternativas actuales, cada opción ofrece ventajas específicas según las necesidades del usuario y la urgencia de la transacción:

–Wise: Enviar a través de Wise, nacida en Reino Unido, genera una tarifa transparente basada en un porcentaje bajo (promedio de 0.33% a 0.8%). Utiliza el tipo de cambio real del mercado sin recargos ocultos y el dinero llega directo a la cuenta corriente o de ahorros del destinatario.

–Remitly: Es ideal para envíos rápidos y retiros en taquilla. El costo varía según la velocidad elegida: la modalidad Economy (0 dólares) y la opción Express (4.99 dólares). Al momento de realizar el primer envío, el usuario tendrá una mejor oferta promocional, permitiendo tanto depósitos bancarios como retiros en ventanilla y efectivo.

–Western Union y MoneyGram: Estas son las plataformas más tradicionales del mercado y su costo varía ampliamente entre 1.75 y más de 15 dólares. Representan la mejor opción si el destinatario necesita retirar dinero en efectivo de inmediato en zonas donde la bancarización es baja. El tiempo de acreditación puede tardar desde pocos minutos hasta 1 día hábil.

–Airwallex: Orientada a soluciones empresariales y transacciones B2B, mantiene un margen competitivo que se ubica entre 0,5% y 1,0%, con tiempos de procesamientos que pueden tardar desde segundos hasta 1 día hábil. Solo está diseñada para el sector empresarial.

Recomendaciones para cuidar tu dinero

Para maximizar tu dinero y reducir el costo de envío de fondos a otros países de Latinoamérica, evita usar bancos estadounidenses como Bank of America o Wells Fargo, ya que suelen cobrar tarifas por transferencia internacional que oscilan entre los 30 y 45 dólares por cada operación, sin contar el margen de conversión.

Otra recomendación clave de los especialistas es que, si envías pequeños montos fijos de forma recurrente, es preferible consolidar esos envíos en montos más grandes. Esta práctica disminuye drásticamente el impacto de las tarifas fijas de transacción sobre el capital total.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.