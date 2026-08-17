Zonas de Nueva York donde se han reportado más operativos de ICE

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Foto: Shutterstock

La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha aumentado en distintas zonas de la ciudad de Nueva York en las últimas semanas, según reportes de la organización de defensa de los inmigrantes New York Immigration Coalition que han sido reseñados por medios locales como La Voce di New York.

La situación ha generado preocupación entre comunidades inmigrantes, especialmente en vecindarios con una importante población nacida en el extranjero. La información disponible identifica varios sectores de Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island donde se han reportado operativos o acciones de control migratorio, de acuerdo con un reporte del medio local PIX11.

ICE arrest at 103rd-104th Streets and 37th Avenue in North Corona, Queens.



He can barely speak English, yet he wants to give federal agents instructions as to their proper role.



This happened a few days ago. pic.twitter.com/EkDwX5zsTV — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) August 17, 2026

¿En qué zonas de Nueva York se ha reportado mayor actividad de ICE?

Entre los vecindarios señalados recientemente se encuentran:

Manhattan

Inwood

Washington Heights

Staten Island

Port Richmond

Stapleton

Brooklyn

Sunset Park

Dyker Heights

Bensonhurst

Cypress Hills

Queens

Elmhurst

East Elmhurst

College Point

Corona

La información sobre estos sectores coincide con reportes públicos de autoridades y organizaciones comunitarias. Un documento del Concejo Municipal de Nueva York señala que las acciones de control migratorio dirigidas a vecindarios específicos ya se habían vuelto más frecuentes, particularmente en Bensonhurst, Sunset Park, Bushwick, Corona y Washington Heights.

También se han registrado reportes recientes de actividad de ICE en Inwood y el área de East Elmhurst y Corona, aunque los reportes comunitarios sobre operativos deben considerarse información que puede cambiar con rapidez.

¿Qué deben saber los inmigrantes si encuentran a agentes de ICE?

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) afirma que una persona tiene derecho a permanecer en silencio cuando interactúa con agentes de ICE y puede negarse a consentir un registro de sus pertenencias. También puede solicitar hablar con un abogado antes de responder preguntas o firmar documentos.

De acuerdo con la información, los agentes no pueden entrar legalmente a una vivienda sin una orden judicial que autorice la entrada o sin el consentimiento correspondiente.

Por ese motivo, si el ICE llega a una vivienda, los residentes pueden preguntar quiénes son los agentes y solicitar que muestren una orden judicial.

¿Qué hacer si ICE te detiene en la calle o en un vehículo?

La recomendación general es mantener la calma, no correr y no obstruir físicamente a los agentes.

Una persona tiene derecho a permanecer en silencio y no está obligada a responder preguntas sobre su lugar de nacimiento, ciudadanía o forma de entrada a Estados Unidos.

En un vehículo, tanto el conductor como los pasajeros pueden ejercer su derecho a permanecer en silencio. Si una persona viaja como pasajera, puede preguntar si tiene libertad para retirarse. Si el agente responde que sí, puede abandonar el lugar con calma.

En Nueva York, el conductor sí debe cumplir con las obligaciones correspondientes cuando un agente de la ley realiza una parada de tránsito, incluida la presentación de una licencia válida cuando corresponda.

¿Dónde conseguir ayuda legal gratuita en Nueva York?

Los inmigrantes que necesiten orientación pueden acceder a servicios legales financiados por la ciudad a través de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de Nueva York (MOIA).

La ciudad indica que se puede llamar al 800-354-0365 o al 311 y decir “Immigration Legal” para conectarse con servicios legales gratuitos y de confianza. El servicio está disponible de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. ET.

La Oficina del Contralor también mantiene una Guía de Recursos para Trabajadores Inmigrantes, que incluye organizaciones que ofrecen asistencia legal, educación y otros servicios a comunidades inmigrantes.

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