Nuevo corte de pelo de Taylor Swift causa furor con un look inspirado en 1989

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Taylor Swift se casó en julio con Travis Kelce. Foto: Brian Friedman / Shutterstock

Saluden a la nueva Taylor Swift. La superestrella estadounidense lució el fin de semana un corte de cabello que causa revuelo en redes sociales: más corto y con un estilo propio de 1989.

La cantante asistió el sábado a la boda de los ingenieros de sonido Oli Jacobs y Laura Sisk, en Inglaterra. Durante el evento se dejó ver el nuevo look, pero sin dejar atrás su característico flequillo intacto. Según la revista People, Swift fue acompañada de Sabrina Carpenter y Jack Antonoff.

Imágenes captadas por el medio Splash News evidenciaron que la intérprete de “Cruel Summer” lució un vestido azul marino, bordado con florales dorados. También brilló con su clásico labial rojo y ahora su infaltable anillo de compromiso.

El pasado 5 de junio, cuando asistió a la fiesta del lanzamiento de “I Knew It, I Knew You”, tema para la banda sonora de Toy Story 5, Taylor Swift ya había sorprendido a todos con un vestido de la firma peruana “Escvdo”.

La artista de 36 años se casó en julio con el jugador de fútbol americano Travis Kelce y ahora “abrazan” la cotidianidad del matrimonio, en medio de sus compromisos musicales y deportivos.

Cabe destacar que Sisk y Jacobs forman parte de los colaboradores de estudio más antiguos de Taylor Swift. De hecho, han trabajado con la estrella del pop en varios álbumes.

Taylor Swift registra su voz e imagen para protegerse de la IA

En una era donde miles de artistas (incluyendo sus voces) aparecen en videos de Inteligencia Artificial (IA), Taylor Swift presentó solicitudes de marca registrada para dos clips de voz y una imagen que están “diseñadas específicamente” para proteger a la superestrella de cualquier plagio con IA.

Según informó la cadena CNN a finales de abril, cumplió con el trámite desdela Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

La artista incluyó el concepto de “marcas sonoras”, una categoría que pretende “registrar la voz hablada de una celebridad” y que conlleva una categoría poco conocida de protección de marca, según el abogado Josh Gerben, fundador de Gerben IP.

En este sentido, cualquier uso de su voz que suene como la marca registrada, lo que incluye imágenes generadas con IA, viola sus derechos de autor y podría presentar una demanda.

De hecho, la intérprete ya ha presentado más de 300 solicitudes de marca registrada solo en EE. UU, una estrategia que ayuda a “reforzar” su marca, según Leticia Caminero, abogada de propiedad intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.