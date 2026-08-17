DMV de Nueva York advierte a conductores: estos certificados de manejo ya no serán aceptados

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Foto: Shutterstock

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) advirtió a los conductores que no aceptará certificados de instrucción de manejo ni de cursos de prelicencia emitidos por escuelas que no tengan una licencia vigente para operar en el estado.

La advertencia se produjo después de que las autoridades presentaran cargos y reiteraran la advertencia sobre la autoescuela “Learn to Drive” del condado de Albany que, según el DMV, continuó ofreciendo sus servicios después de perder su autorización.

¿Qué certificado no aceptará el DMV de Nueva York?

El DMV aclaró en un comunicado publicado el 11 de agosto que cualquier certificado de instrucción de manejo o de un curso de prelicencia entregado por una escuela sin licencia no puede ser aceptado por la agencia.

Por eso, quienes necesiten completar alguno de estos requisitos para avanzar en el proceso de obtener una licencia deben comprobar primero que la escuela esté autorizada.

La agencia recomendó no basarse únicamente en la publicidad, el sitio web o las afirmaciones de un establecimiento. Una escuela puede anunciar clases de manejo o cursos de prelicencia y no estar autorizada para ofrecerlos.

¿Cómo saber si una escuela de manejo está autorizada?

El DMV de Nueva York tiene un buscador oficial de escuelas de manejo autorizadas que permite comprobar si un establecimiento cuenta con licencia estatal.

La herramienta permite buscar escuelas de manejo por ciudad o código postal y establecer un radio de distancia para encontrar opciones cercanas.

Además, el usuario puede filtrar los resultados según el tipo de vehículo para el que busca instrucción, entre ellos automóvil, motocicleta, camión, autobús o tractocamión.

De esta manera, es posible identificar qué establecimientos están autorizados por el DMV para ofrecer el servicio que necesita cada conductor.

La recomendación es realizar esta comprobación antes de pagar por clases o por un curso de prelicencia. De esta manera, el conductor puede confirmar que la escuela está autorizada para ofrecer el servicio y emitir documentos reconocidos por el DMV.

¿Por qué es importante verificar la escuela antes de pagar?

El problema no se limita al dinero que una persona puede pagar por clases que finalmente no sean reconocidas. Si el certificado fue emitido por una escuela que no tiene autorización, el DMV puede rechazarlo.

La agencia ya había advertido en diciembre sobre Learn to Drive después de determinar que continuaba operando pese a la revocación de su licencia.

El DMV señaló que su objetivo es proteger a los consumidores, especialmente a los jóvenes conductores, frente a establecimientos que operan fuera de las normas estatales.

Por eso, antes de inscribirse en una escuela de manejo en Nueva York, comprobar su licencia en el registro oficial del DMV puede evitar problemas con el certificado y con el proceso para obtener la licencia de conducir.

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