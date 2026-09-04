ICE implementa política de cero contacto físico en California: “Tengo que fingir ser fuerte”

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ICE prohíbe las visitas de contacto en California. Foto: Shutterstock

Las familias de las personas migrantes recluidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de detención de California City quedaron atónitas al ser informadas de que las visitas de contacto físico han sido completamente prohibidas dentro de las instalaciones.

A partir de esta normativa, los familiares no pueden dar abrazos, besos ni mantener el más mínimo contacto presencial con sus allegados. Al ser el centro de detención de inmigrantes de California City, la instalación más grande bajo la jurisdicción de ICE en el estado, la medida impacta masivamente a cientos de personas, quienes ahora solo pueden comunicarse mediante teléfonos y separadas por paneles de vidrio blindado.

El duro testimonio de las familias afectadas por la prohibición

Esta problemática fue expuesta en un informe del portal The Guardian, donde se documentó la reciente experiencia de Teresa Reyes, una madre que viajó alrededor de 300 millas con la intención de celebrar el cumpleaños de su hijo Guillermo, pero al llegar no pudo entregarle un regalo ni brindarle una muestra de afecto.

Guillermo, un conocido tatuador residente de San José, permanece recluido en este recinto de California City, un espacio diseñado para albergar a más de mil 600 personas bajo custodia migratoria. La investigación destaca que nadie puede sentarse junto a los seres queridos ni abrazar a los familiares que recorren largas distancias desde distintas partes del estado para visitarlos. La interacción queda confinada a mamparas transparentes.

“Quiero abrazar a mi hijo, quiero tocarlo, quiero asegurarle que todo va a estar bien, pero no puedo”, declaró Teresa Reyes, de 63 años, al citado medio. “Cuando lo veo, tengo que contener las lágrimas. Tengo que fingir ser fuerte, porque no quiero que piense que estoy sufriendo”.

Estrategia de aislamiento y el impacto en los recintos de ICE

A diferencia de las prisiones estatales y federales en Estados Unidos que albergan a personas condenadas por delitos graves —las cuales suelen contar con salas especiales de visitas con contacto físico supervisado—, en los centros de detención migratoria estas restricciones suelen ser excepcionales.

Diversos defensores de los derechos humanos, citados por The Guardian, sostienen que este tipo de normativas forman parte de una estrategia para someter a los internos a condiciones de sobrepoblación, restringiendo el contacto directo con el mundo exterior como mecanismo de presión psicológica para acelerar sus procesos de deportación o firma de salidas voluntarias.

Los propios detenidos han denunciado abiertamente las consecuencias de esta situación en su salud emocional. Allen Tayson, de 37 años, es uno de los internos que decidió alzar su voz desde el interior de la prisión:

“Nos sentimos aislados aquí”, afirmó Tayson durante una videollamada telefónica a The Guardian. “Todo está diseñado para derrumbarnos, desanimarnos y hacernos perder la esperanza. Si pudiera abrazar a mi esposa y a mis hijos, sería como una breve escapada que me alejaría de este lugar. Atesoraría cada segundo”.

Tarifas de comunicación y la situación en otros estados

Frente a la imposibilidad de tocar a sus familiares y los altos costos logísticos que implica trasladarse cientos de millas para hablar a través de un muro de vidrio, muchas familias han optado por suspender los viajes presenciales. En su lugar, invierten esos recursos financieros en los sistemas de videollamadas del centro.

Sin embargo, esta alternativa representa un desembolso económico constante para los hogares: las videollamadas tienen un costo fijado de 21 centavos por minuto, lo que equivale a 6.30 dólares por cada media hora de conexión.

De acuerdo con datos citados por The Guardian, obtenidos por activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes, la prohibición de visitas directas no es un caso aislado. De los 10 centros de detención de ICE con mayor volumen de población en todo el país, cuatro aplican esta medida de forma estricta:

Centro de detención de California City (California)

Centro de detención de Stewart (Georgia)

Centro de procesamiento del sur de Texas en Pearsall (Texas)

Centro de procesamiento de Montgomery en Conroe (Texas)

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