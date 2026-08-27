Donald Trump ordena suspender procesos de visa de inmigrante en todo el mundo

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Por qué EE. UU. canceló sus visas. Foto: Shutterstock

El presidente Donald Trump ordenó a todos los consulados de Estados Unidos en el mundo suspender los procesos de visa para inmigrante hasta nuevo aviso. La pausa ocurrió al mismo tiempo que el “entrenamiento profundo” que está recibiendo el personal diplomático para detectar a los solicitantes que puedan llegar a utilizar los servicios de asistencia social del país, según confirmó e informó de manera oficial el Departamento de Estado.

El periódico Financial Times fue el primer medio en dar a conocer la primicia de esta medida, la cual posteriormente terminó confirmada por representantes del Departamento de Estado a la agencia internacional de noticias Reuters.

¿Por qué Donald Trump suspendió los procesos de visa?

Desde la administración gubernamental explicaron los motivos detrás de este freno temporal a los trámites consulares en las sedes diplomáticas estadounidenses.

“Un EE. UU. más próspero implica garantizar que los solicitantes de visado no corran el riesgo de convertirse en una carga pública —según la definición establecida en la legislación y la normativa estadounidenses— ni de depender de las ayudas públicas de EE. UU. reservadas para los ciudadanos estadounidenses necesitados que reúnan los requisitos”, declaró Tommy Pigott, portavoz oficial.

Esta iniciativa del Gobierno forma parte directa de una “capacitación global” obligatoria para “garantizar que todos los funcionarios consulares estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de visa de manera integral y coherente”, agregó el diplomático.

Es importante recordar que estas visas de inmigrantes de Estados Unidos le permiten a los usuarios obtener la residencia permanente de forma legal en el país, proceso popularmente conocido como la “green card”. Esta solicitud la pueden realizar las personas mediante un vínculo familiar directo, a través del sistema de la lotería de visas o por medio de peticiones de empleo. De igual manera, EE. UU. también mantiene esquemas de visas de trabajo temporales.

¿Cuáles son las visas que siguen en vigencia?

Debido a esta resolución, las entrevistas que ya estaban formalmente agendadas fueron canceladas por los consulados estadounidenses. No obstante, el gobierno de Trump informó a los afectados que las citas serán reprogramadas puntualmente una vez que se reanuden los trámites habituales.

La medida adoptada por Estados Unidos no interfiere en las visas no inmigrante de turismo o negocios ni en la visa H-1B, categoría específica destinada para la contratación de trabajadores calificados.

Esta decisión de la administración Trump ocurre apenas a días de que una jueza federal anulara la medida previa del presidente que pedía cancelar la tramitación de visas de inmigrante para los ciudadanos provenientes de 75 países, entre los que figuraban naciones como Colombia, Brasil, Uruguay y Cuba.

“La política, que prohíbe categóricamente la emisión de visas de inmigrante en función de la nacionalidad del solicitante, constituye una vulneración directa”, escribió la jueza de la causa en su dictamen.

Nuevas medidas y revisiones para solicitantes de asilo

En paralelo a la suspensión consular, la cadena BBC reportó que la administración Trump planea revocar las visas de los extranjeros que ingresaron formalmente al país como visitantes de pocos días y luego terminaron solicitando el asilo político.

“Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación de la visa”, declaró Pigott.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario [de Estado, Marco] Rubio, estamos dejando claro que una visa es un privilegio, no un derecho”, afirmó categóricamente el funcionario en sus declaraciones ofrecidas a la BBC. “Este tipo de visas se emiten bajo el claro entendimiento de que son para personas que tienen la intención de regresar a sus países de origen”.

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