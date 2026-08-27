Nueva York lanza una alianza contra el robo de salarios y el fraude a inmigrantes: así puedes denunciar

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El acuerdo busca cerrarle el paso a empleadores que no pagan lo debido. Foto: AFP

La alcaldía de Nueva York lanzó una nueva alianza contra el robo de salarios y el fraude a inmigrantes, en conjunto con la Fiscalía de Manhattan y el Departamento de Protección al Consumidor y el Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés).

El acuerdo busca cerrarle el paso a empleadores que no pagan lo debido y a estafadores que se aprovechan de trabajadores y consumidores vulnerables en la ciudad, incluidos muchos inmigrantes que no denuncian por miedo a su estatus migratorio.

Ese robo de salario golpea con más fuerza a la comunidad inmigrante, que enfrenta además otro problema: falsos asesores de inmigración, conocidos como “notarios”, que cobran por trámites que nunca completan o que amenazan con reportar a sus clientes ante la agencia de control migratorio, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), si se quejan.

El alcalde Zohran Mamdani, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, el comisionado del DCWP, Samuel A.A. Levine, y la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, presentaron la alianza el 20 de agosto, de cara al Día del Trabajo, de acuerdo con el comunicado conjunto de la alcaldía. La medida crea además un canal directo para que ambas oficinas compartan información confidencial y coordinen acciones legales al mismo tiempo, algo que antes no ocurría de forma sistemática.

¿Qué cambia con este acuerdo entre la alcaldía y la fiscalía de Manhattan?

Antes de esta alianza, el DCWP ya podía remitir algunos casos de robo de salario a la Fiscalía de Manhattan, pero cada investigación avanzaba después por separado. Con el nuevo acuerdo, ambas oficinas comparten información —incluida información confidencial— para impulsar investigaciones y casos, y coordinan procesos civiles y penales en paralelo cuando corresponde, aunque cada una conserva autoridad total sobre los asuntos de su propia jurisdicción, de acuerdo con el comunicado oficial de la alcaldía.

“Antes, una queja de robo de salario y un caso criminal avanzaban por vías separadas. Ahora, el DCWP y la Fiscalía trabajan con la misma información, al mismo tiempo”, explicó Su, vicealcaldesa de Justicia Económica de la ciudad, según el mismo comunicado. El comisionado Levine añadió que la alianza “le permite a la ciudad de Nueva York trabajar de forma más inteligente y mejor, para entregar justicia económica más rápido”.

¿A qué problemas apunta la alianza?

La coordinación entre ambas oficinas no se limita al robo de salario: cubre también el acoso a inquilinos y el fraude dirigido específicamente a la población inmigrante. “Si alguien te roba el salario, te acosa fuera de tu casa o te estafa por tu estatus migratorio, eso es un crimen, y lo vamos a perseguir como tal”, declaró Mamdani, de acuerdo con el comunicado de la alcaldía.

Aunque cada tipo de fraude tiene reglas y agencias distintas, las autoridades señalan que las víctimas suelen ser las mismas: familias de bajos ingresos, muchas veces inmigrantes, que no saben a quién acudir o que temen que denunciar les traiga consecuencias migratorias. Por eso la alianza busca que una sola queja pueda activar tanto la vía civil del DCWP como, cuando el caso lo amerita, una investigación criminal de la Fiscalía.

ICYMI: Our office is partnering with @hellodcwp to protect all New Yorkers from wage theft, tenant harassment, and fraud. Learn more in this national piece by @annaschecter: https://t.co/3g5CATsfxw — Alvin Bragg (@ManhattanDA) August 24, 2026

Entre los problemas que persigue la nueva alianza están:

Robo de salario: cuando un empleador no paga el salario mínimo, las horas extra o el pago que prometió

cuando un empleador no paga el salario mínimo, las horas extra o el pago que prometió Acoso a inquilinos: presión ilegal, como amenazas o intimidación, para que alguien abandone su vivienda

presión ilegal, como amenazas o intimidación, para que alguien abandone su vivienda Fraude a inmigrantes: falsos notarios o “consultores” que cobran por trámites migratorios que no completan, o que amenazan con reportar a la persona ante ICE

falsos notarios o “consultores” que cobran por trámites migratorios que no completan, o que amenazan con reportar a la persona ante ICE Otras prácticas ilegales contra trabajadores y consumidores en situación vulnerable

“Necesitamos todas las manos disponibles para proteger a los neoyorquinos que más sienten la crisis de asequibilidad”, declaró Bragg, según el comunicado de la Fiscalía de Manhattan.

¿Cómo puedes denunciar robo de salario o fraude a inmigrantes?

El DCWP separa este trabajo en dos frentes: su Oficina de Estándares de Política Laboral atiende directamente las quejas sobre el pago mínimo para repartidores de aplicaciones, el horario de trabajo en tiendas y restaurantes de comida rápida, el pago a trabajadores independientes y la licencia pagada, mientras que su área de protección al consumidor es la que recibe las quejas por fraude en servicios de inmigración y otras estafas de consumo.

Cuando el reclamo es por salario mínimo o por horas extra no pagadas, la queja se presenta ante el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, no ante el DCWP.

El DCWP trata cada queja como información confidencial y no la comparte sin permiso, salvo que la ley lo exija.

Estas son las formas de reportar, según el tipo de caso:

Para violaciones laborales que atiende el DCWP (horario justo, pago de repartidores, trabajadores independientes, licencia pagada): llamar al 311, presentar la queja en nyc.gov/dcwp o escribir a OLPS@dcwp.nyc.gov.

Para fraude a inmigrantes u otras estafas de consumo: llamar al 311 o presentar una queja de consumidor en nyc.gov/dcwp.

Para salario mínimo u horas extra no pagadas: llamar al 888-469-7365 (888-4-NYSDOL) o visitar labor.ny.gov.

¿Qué otras protecciones existen contra el fraude de notario?

Esta alianza se suma a una ley que el Concejo de Nueva York aprobó en 2025 específicamente contra el fraude de servicios de inmigración, después de que el propio DCWP reportara que este tipo de quejas estaba en su nivel más alto registrado —un aumento que también reportó la Oficina Estatal de Nuevos Americanos—, de acuerdo con el Concejo de la ciudad. La ley prohíbe que alguien sin licencia de abogado ofrezca servicios legales de inmigración y castiga con más fuerza a quien amenace a un cliente con reportarlo a ICE.

Esa ley duplicó las multas civiles contra quienes cometen fraude de servicios de inmigración. Las sanciones para violaciones graves quedaron así:

Antes: de $3,750 a $5,000 dólares en la primera infracción; de $9,000 a $10,000 dólares si la persona reincide.

Ahora: de $7,500 a $10,000 dólares en la primera infracción; de $18,000 a $20,000 dólares si reincide.

La misma ley obligó a la ciudad a lanzar una campaña educativa en varios idiomas, con materiales disponibles en oficinas de registro de IDNYC, centros de emergencia humanitaria y de recursos para solicitantes de asilo, escuelas públicas y refugios.

Como parte de la nueva alianza, la alcaldía y la Fiscalía de Manhattan también anunciaron un evento de difusión con organizaciones laborales, de protección al consumidor y de inmigración, para dar a conocer los derechos de los consumidores y trabajadores de la ciudad.

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