Una organización de Ohio documentó un patrón alarmante entre agentes de inmigración de EE. UU.

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La lista de casos se duplicó entre julio y agosto de 2026. Foto: AFP

La Ohio Immigrant Alliance documentó 152 casos de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza (CBP) y otras dependencias afiliadas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusado, procesado o condenado por delitos violentos o sexuales en Estados Unidos. La organización, que publicó dicho informe el pasado 18 de agosto bajo el nombre “Lo peor de lo peor”, llegó a esa cifra después de revisar, uno por uno, los antecedentes penales de agentes en distintos estados del país.

Todo comenzó en Cincinnati, con el caso de Samuel Saxon, un supervisor de ICE que, de acuerdo con el propio informe, tenía “un historial extenso de violencia” contra su pareja. Ese caso llevó a la organización, dirigida por Lynn Tramonte, a revisar los antecedentes de otros agentes con historial similar en el país.

A partir del informe, que solo incluyó una base de datos con el detalle de los 152 casos, The 19th —un medio de noticias sin fines de lucro especializado en género y política— calculó que 73% de los casos están relacionados con delitos sexuales y 50% con crímenes contra menores. Davis Vanguard —una organización periodística sin fines de lucro especializada en cobertura de tribunales— hizo su propio análisis de los mismos datos y ubicó los delitos sexuales en 86%, además de calcular que cerca de 90% del total correspondía a distintas formas de violencia de género, incluyendo abuso sexual, abuso infantil y violencia doméstica.

¿Cómo se documentaron estos 152 casos?

La organización había publicado un primer conteo en julio de 2026, con 59 agentes identificados. Para agosto, esa lista más que se duplicó hasta llegar a 152, con cerca de 100 nombres adicionales. “Un número desproporcionado de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza cometiendo delitos sexuales contra menores. Violencia doméstica generalizada”, advirtió Tramonte, de acuerdo con el mismo informe.

Julio de 2026: primer reporte, con 59 agentes documentados

Agosto de 2026: la lista creció a 152 casos, más del doble

La mayoría de los señalados pertenece a la Patrulla Fronteriza (CBP), no a ICE

El informe se basa en expedientes judiciales y policiales, no en acusaciones sin sustento documental

Tramonte también señaló que muchos de estos casos no involucran a agentes recién contratados: de acuerdo con el informe, varios de los hechos fueron cometidos por personal con 10 y hasta 20 años de servicio.

¿Qué encontró el informe sobre la gravedad de los delitos?

Además de los delitos sexuales y los casos con víctimas menores, el informe documentó un patrón de violencia de género que incluye agresiones domésticas y abuso sexual contra mujeres, muchas veces cometido por agentes que se aprovecharon del acceso o la autoridad que les daba su cargo.

152 casos totales de agentes acusados, procesados o condenados

Entre 73% y 86% de los casos están relacionados con delitos sexuales, según distintos análisis de la misma lista

The 19th ubicó en 50% los casos con víctimas menores de edad; otros análisis calculan en cerca de 90% el total de casos con algún tipo de violencia de género, incluida la infantil

La Ohio Immigrant Alliance ha insistido en que este patrón no es un problema aislado de una sola oficina, sino algo que encontró al revisar agentes de distintos estados del país.

¿Qué ha dicho el gobierno sobre este informe?

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que “la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE aplica diligentemente las regulaciones apropiadas de investigación de personal”, sin referirse a los hallazgos específicos del informe, de acuerdo con The 19th.

Tramonte, por su parte, ha planteado públicamente que la aplicación de las leyes migratorias civiles debería operar de forma similar a un trámite administrativo, y ha cuestionado que ese tipo de infracciones se use para justificar el uso de fuerza letal por parte de los agentes.

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