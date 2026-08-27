El voto hispano se aleja de Trump pero no respalda plenamente a los demócratas

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Pese al rechazo a Trump, el voto latino no se alinea a lo demócratas. Foto: AFP

Una encuesta bipartidista mostró un giro en cómo piensan votar los hispanos rumbo a las elecciones de noviembre: muchos le dieron la espalda al presidente Donald Trump, pero eso no significa que los demócratas se hayan quedado con ese respaldo.

De acuerdo con la encuesta de UnidosUS, la organización hispana de defensa de los derechos civiles más grande de los Estados Unidos, 54% de los votantes hispanos registrados dijo que votaría por un candidato demócrata a la Cámara de Representantes, frente a 27% que respaldaría a un republicano, y 19% que todavía no decide.

El respaldo demócrata que refleja esta encuesta está muy por debajo de lo que el partido logró entre hispanos en las últimas tres elecciones: 60% en las intermedias de 2022, 63% en la presidencial de 2020 y 69% en la intermedia de 2018. Es decir, aunque muchos hispanos se alejan de Trump, el Partido Demócrata todavía no logra quedarse con ese voto.

Detrás de ese distanciamiento está, sobre todo, el bolsillo: la mitad de los votantes hispanos dijo que su situación económica empeoró en el último año, y la mayoría culpa a Trump y a los republicanos por no resolver la crisis del costo de vida, de acuerdo con la encuesta de UnidosUS.

¿Quién hizo esta encuesta y qué tan confiable es?

La encuesta, realizada en conjunto con BSP Research y Shaw & Co., dos firmas encuestadoras de tendencias políticas distintas que trabajaron juntas para que el resultado fuera equilibrado, se desarrolló de la siguiente manera:

Encuestaron a 3,000 votantes hispanos registrados en todo el país

El trabajo de campo se hizo entre el 27 de abril y el 14 de mayo de 2026

El margen de error es de 1.8 puntos porcentuales

Incluyeron una muestra ampliada en 32 distritos electorales clave con alta población latina, de acuerdo con UnidosUS

UnidosUS suele hacer esta encuesta antes de cada elección para medir el pulso del voto latino.

¿Por qué se alejan los votantes hispanos de Trump?

La mitad de los votantes hispanos dice que su situación económica empeoró en el último año, solo 12% dice que mejoró, y 68% cree que el país va en la dirección equivocada, de acuerdo con UnidosUS.

“Los latinos en todo el país sufren las consecuencias de una economía desastrosa y de una crisis del costo de vida que no termina, y responsabilizan al presidente Trump y a los republicanos del Congreso por no resolverlas. Los latinos también han enfrentado el embate constante de la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump, y la violencia y el terror que eso ha traído a sus comunidades”, declaró Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, según el comunicado de la organización.

Yesterday, our CEO @JMurguia_Unidos was in Denver talking about the economic power of Latinos with Mayor Johnston. — UnidosUS (@WeAreUnidosUS) August 27, 2026

“El costo de vida sigue siendo la principal preocupación de los votantes hispanos, y las presiones económicas están en todas partes: a los votantes los exprime el costo de la comida, la gasolina, la vivienda, la salud y lo más básico, mientras los salarios no alcanzan”, explicó Eric Rodríguez, vicepresidente sénior de Política y Promoción de UnidosUS, según el mismo comunicado.

Cuando se les preguntó qué les preocupa más de cara a noviembre, los votantes hispanos respondieron sobre todo con temas económicos, no con inmigración:

Costo de vida: 60%

Economía y empleos: 40%

Costos de salud: 37%

Vivienda: 27%

Reforma migratoria: 21%

La inmigración, un tema que suele dominar la conversación sobre el voto hispano, quedó en quinto lugar, detrás de cuatro preocupaciones puramente económicas.

¿Los demócratas se están beneficiando de este giro?

El alejamiento de Trump entre los hispanos que votaron por él en 2024 ha ido creciendo con cada medición: en abril de 2025, 18% de ellos dijo que no volvería a votar por él; para noviembre de 2025 esa cifra subió a 22%, y en la más reciente ronda de mayo de 2026 llegó a 25%, de acuerdo con UnidosUS.

Sin embargo, ese desgaste republicano tampoco se ha traducido en un respaldo demócrata más fuerte, porque el 54% que dice que votaría demócrata sigue por debajo de los niveles que el partido alcanzó en las últimas tres elecciones, y el 19% que aún no decide es terreno que ningún partido ha logrado conquistar.

¿Qué tan probable es que los hispanos voten en noviembre?

A pesar del desencanto, los votantes hispanos no parecen dispuestos a quedarse en casa el día de la elección: el 41% se describió como “extremadamente motivado” para votar en noviembre, y otro 42% dijo estar “muy motivado”, es decir, más de ocho de cada diez planean participar, de acuerdo con UnidosUS.

Esa combinación —insatisfacción con ambos partidos pero alta intención de voto— convierte al electorado hispano en uno de los bloques más impredecibles rumbo al 3 de noviembre: ni el desgaste de Trump garantiza una ola demócrata, ni la frustración económica se traduce automáticamente en abstención.

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