Miles de personas reciben alertas de texto sobre posibles operativos de ICE a través de esta red: esto es lo que hay que saber antes de confiar en ella

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La red asegura tener más de 551,000 suscriptores hasta la actualidad.

El temor a un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cerca de casa ha llevado a cientos de miles de personas a suscribirse a redes de alerta por mensaje de texto. Tal es el caso de la red Stop ICE Raids Alert Network, que avisa sobre posible actividad de agentes de inmigración en el país.

La red asegura tener más de 551,000 suscriptores, de acuerdo con el conteo en vivo de su sitio oficial. El sistema funciona sin necesidad de una aplicación: cualquier persona puede enviar un reporte por mensaje de texto o a través del sitio web, y quienes están suscritos reciben la alerta en su celular. La red también se integra con Signal para formar grupos de aviso a nivel local.

Sin embargo, y antes de reenviar o confiar en cualquiera de estas alertas, conviene entender cómo clasifica la información y qué tan vulnerable ha sido el sistema en el pasado.

¿Cómo funciona la red de alertas Stop ICE Raids?

De acuerdo con Stop ICE Raids, quien quiere avisar sobre actividad de ICE en su zona puede hacerlo directamente desde el sitio o marcando al número habilitado para reportes. La plataforma asegura que no recolecta ni almacena la ubicación GPS ni las direcciones de quienes usan el servicio, según su propio aviso de privacidad.

No requiere descargar ninguna aplicación; funciona con la mensajería de texto que ya trae el celular

Los reportes se pueden enviar por texto al 877-322-2299 o desde el sitio web

Existen grupos locales en Signal para coordinar avisos por zona

El sitio dice no guardar ubicación GPS ni direcciones de los usuarios

La propia red aclara que su función es únicamente informativa: busca advertir sobre posible actividad migratoria, no “alentar ni promover actividad ilegal”, de acuerdo con el mismo sitio.

¿Por qué hay que verificar antes de confiar en una alerta?

Cada reporte que llega a la red se marca como “confirmado” o “no confirmado”. Los reportes sin confirmar, según explica el propio sitio, están pensados para reunir más información, no para darse por ciertos de inmediato. Eso significa que una alerta puede circular antes de que alguien verifique si en verdad hay agentes en el lugar señalado.

Ese riesgo no es solo teórico. A finales de enero de 2026, la red sufrió un ataque que envió mensajes falsos a sus suscriptores, asegurando que su información personal había sido comprometida y enviada a las autoridades, de acuerdo con The Register.

Los administradores de la red rastrearon el ataque hasta un servidor asociado a un agente de la Patrulla Fronteriza en el sur de California, aunque no presentaron pruebas públicas concluyentes de esa autoría.

Revisar si el reporte aparece como “confirmado” o “no confirmado” antes de compartirlo

No dar por hecho que una alerta describe con exactitud dónde y cuándo ocurre un operativo

Evitar reenviar rumores sin verificar, como recomendaron los propios administradores tras el ataque de enero

Usar aplicaciones cifradas, como Signal, si se quiere reportar o recibir alertas con mayor privacidad

¿Qué dice el gobierno sobre estas redes de alerta?

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han criticado públicamente redes similares de alerta sobre actividad de ICE, como Eyes on ICE, en Illinois, argumentando que ponen en riesgo a los agentes federales al anticipar su presencia en una zona, de acuerdo con NewsNation.

Pese a esos señalamientos, Stop ICE Raids Alert Network se mantiene activa, con cientos de miles de suscriptores en todo el país.

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