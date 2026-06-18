Maná, Ricardo Montaner y Los Tigres del Norte en Estados Unidos en 2026: fechas confirmadas y venta de entradas 

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Foto por MICHAEL TRAN / AFP

Los conciertos de artistas latinos en Estados Unidos se han convertido en algunas de las búsquedas más frecuentes entre el público hispano, especialmente cuando se trata de giras de Maná, Ricardo Montaner y Los Tigres del Norte. En 2026, estos tres nombres vuelven a concentrar presentaciones en distintas ciudades del país.

Maná con presentaciones en arenas de gran capacidad en Estados Unidos

El grupo liderado por Fher Olvera mantiene una serie de conciertos programados en Estados Unidos durante 2026, según calendarios publicados en Ticketmaster y en los sitios oficiales de los recintos.

Las fechas confirmadas incluyen:

20 de junio de 2026 en Los Ángeles, California en el Kia Forum.

27 de junio de 2026 en Las Vegas, Nevada en el MGM Grand Garden Arena.

5 de julio de 2026 en Houston, Texas en el Toyota Center.

12 de julio de 2026 en Chicago, Illinois en el United Center.

19 de julio de 2026 en Miami, Florida en el Kaseya Center.

Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

Ricardo Montaner con gira internacional en ciudades clave de Estados Unidos

El cantautor venezolano mantiene su gira El Último Regreso con fechas programadas en distintos puntos del país durante 2026, de acuerdo con información publicada en plataformas oficiales de venta.

Las presentaciones registradas incluyen:

12 de agosto de 2026 en Duluth, Georgia en el Gas South Arena.

14 de agosto de 2026 en Sugar Land, Texas en el Smart Financial Centre.

29 de agosto de 2026 en Miami, Florida en el Kaseya Center.

2 de septiembre de 2026 en Atlantic City, Nueva Jersey en el Hard Rock Live.

3 de septiembre de 2026 en Nueva York, Nueva York en el Madison Square Garden.

Las entradas se comercializan a través de GoTickets.

Los Tigres del Norte con una de las giras más extensas del regional mexicano

La agrupación de regional mexicano continúa con una amplia agenda de conciertos en Estados Unidos durante 2026, según registros publicados en Ticketmaster y en páginas oficiales.

Las fechas confirmadas incluyen:

28 de agosto de 2026 en Trenton, Nueva Jersey, en el CURE Insurance Arena.

11 de septiembre de 2026 en El Paso, Texas, en el Don Haskins Center.

26 de septiembre de 2026 en Stockton, California, en el Adventist Health Arena.

13 de noviembre de 2026 en Palm Desert, California, en el Acrisure Arena.

Los boletos están disponibles en Ticketmaster.

Dónde conseguir entradas y cómo verificar fechas oficiales

Las fechas de estas giras deben consultarse siempre en plataformas oficiales como Ticketmaster o GoTickets, donde se actualiza la disponibilidad en tiempo real según ciudad y demanda.

En la mayoría de los casos, la venta se organiza en tres fases principales:

Preventas exclusivas para bancos o tarjetas asociadas.

Venta anticipada para miembros de clubes de fans o recintos.

Venta general abierta al público.

Revisar estos canales permite confirmar cambios de última hora, disponibilidad de boletos y nuevas fechas que pueden añadirse a cada gira durante 2026.

Muchos de estos conciertos reúnen a la comunidad latina en Estados Unidos, convirtiendo los estadios y arenas en espacios de encuentro cultural. Los artistas que protagonizan estas giras celebran la identidad hispana y generan un ambiente donde padres e hijos comparten una experiencia única.

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