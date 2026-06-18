Mundial 2026: las televisiones baratas de Walmart en Estados Unidos para ver los partidos en casa

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Foto por MATIAS BAGLIETTO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

El Mundial de la FIFA 2026 ya está invadiendo salas, restaurantes y reuniones familiares en todo Estados Unidos. Para millones de latinos, la Copa del Mundo no se vive solamente en los estadios. Se vive frente a una pantalla, rodeados de amigos, botanas y esa mezcla de nervios y esperanza que aparece cada cuatro años.

Walmart Estados Unidos está apostando fuerte por las televisiones 4K económicas justo cuando crece el interés por el torneo que arrancó el 11 de junio y que tiene sedes en Estados Unidos, México y Canadá. Actualmente es posible encontrar modelos de 55 pulgadas por menos de 300 dólares, algo que hace apenas unos años parecía impensable.

¿Qué televisiones baratas de Walmart son recomendables para ver el Mundial 2026?

Entre las opciones más atractivas aparece la onn 55″ Class 4K UHD Smart TV, una de las pantallas más económicas disponibles actualmente en Walmart, con un precio cercano a los 198 dólares. Para quienes buscan una experiencia sencilla y una pantalla grande para seguir cada partido, resulta difícil ignorarla.

También destaca la LG 55-Inch 4K UHD AI Smart TV, cuyo precio ronda los 248 dólares. La ventaja de LG sigue siendo su reputación en calidad de imagen y procesamiento, especialmente para transmisiones deportivas donde el movimiento rápido puede marcar diferencias.

Otras alternativas interesantes incluyen:

VIZIO 55″ Mini LED Quantum 4K: alrededor de 278 dólares.

Roku Select Series 55 pulgadas 4K HDR: cerca de 278 dólares.

Hisense 58 pulgadas Roku Smart TV: aproximadamente 238 dólares.

¿Qué características debe tener una televisión para ver fútbol en casa?

No todo es el tamaño.

Cuando se trata de encontrar la mejor televisión económica para ver el Mundial 2026, hay tres elementos que considero fundamentales:

Resolución 4K.

Compatibilidad con HDR.

Plataforma inteligente integrada como Roku, Google TV o webOS.

Estas características permiten apreciar mejor detalles como repeticiones, jugadas rápidas y tomas panorámicas del estadio.

Algunas pantallas económicas incluso incorporan modos deportivos diseñados para mejorar la fluidez de la imagen durante transmisiones en vivo.

¿Vale la pena comprar una Smart TV antes del Mundial 2026?

Todo apunta a que sí.

La experiencia de eventos deportivos masivos suele impulsar promociones especiales y descuentos agresivos. Sin embargo, conforme se vaya adentrando el torneo, la demanda también puede aumentar y reducir el inventario de los modelos más populares.

Para muchas familias latinas en Estados Unidos, comprar una televisión nueva no es solamente una decisión tecnológica. Es una inversión en momentos compartidos. Son los goles celebrados en la sala, las discusiones sobre alineaciones y esas tardes que terminan convirtiéndose en recuerdos familiares.

Y si algo ha demostrado el fútbol a lo largo de los años, es que una buena pantalla nunca marca goles. Pero sí ayuda a vivirlos como si estuvieras en primera fila.

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