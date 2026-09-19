Reembolsos de Amazon Prime: la FTC los sube de $51 a $200

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Cajas listas para ser repartidas por Amazon Prime | Foto: AFP

Amazon ampliará los reembolsos destinados a consumidores afectados por sus prácticas de inscripción y cancelación de Prime, tras una modificación del acuerdo alcanzado con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

La nueva medida eleva de 51 a 200 dólares el límite total que algunos usuarios podrán recibir y establece pagos automáticos para más personas, sin necesidad de presentar solicitudes adicionales.

La actualización forma parte del acuerdo de 2 mil 500 millones de dólares que Amazon alcanzó con la FTC el año pasado.

Dicho acuerdo se dio luego de que la agencia acusara a la compañía de inscribir a millones de consumidores en suscripciones Prime sin su consentimiento y de dificultar deliberadamente el proceso de cancelación.

Siguiendo el anuncio oficial de la FTC, publicado el 17 de septiembre, un tribunal federal aprobó esta semana una moción conjunta presentada por la agencia para acelerar y ampliar las compensaciones a los consumidores que cumplan con los criterios establecidos.

Amazon amplía los reembolsos de Prime a más consumidores

Una de las modificaciones más importantes del convenio firmado es la incorporación de nuevos beneficiarios al programa de compensación.

Inicialmente, Amazon debía ofrecer reembolsos de hasta 51 dólares a consumidores que hubieran utilizado menos de 10 beneficios de Prime durante un periodo de 12 meses.

Con la nueva orden, también serán elegibles millones de consumidores que utilizaron entre 11 y 20 beneficios de Prime durante un año.

Estas personas no habían sido incluidas en las primeras fases de los pagos, pero ahora podrán recibir una compensación automática.

La FTC informó que los nuevos reembolsos comenzarán a distribuirse el 1 de octubre de 2026. Podrán efectuarse mediante servicios electrónicos como Venmo o PayPal, así como a través de cheques enviados por correo.

FTC announces additional payments to consumers stemming from FTC’s Amazon Prime settlement. Under a revised order, more consumers will qualify for refunds with the maximum payment increased from $51 to $200: https://t.co/ciaIc7UfWM — FTC (@FTC) September 17, 2026

Una de las condiciones destacadas es que los consumidores no tendrán que presentar reclamaciones, responder notificaciones ni completar formularios para recibir estos reembolsos. Solo basta con cumplir los requisitos establecidos en la orden revisada.

¿Cómo funcionará el aumento de hasta 200 dólares?

Según la FTC, Amazon deberá realizar desembolsos adicionales de hasta 149 dólares a usuarios que, por no haber aprovechado correctamente la membresía Prime, requieran un mayor monto de reembolso que esos 51 dólares.

De esta manera, el monto total que algunos beneficiarios podrían obtener ascendería a 200 dólares.

Esta última ronda de pagos suplementarios comenzará a más tardar en abril de 2027 y también se distribuirá automáticamente.

Es importante aclarar que el límite de 200 dólares no significa que todos los consumidores elegibles recibirán esa cantidad.

El monto dependerá de las condiciones contempladas en cada caso y de si corresponde un pago adicional a quienes ya hayan recibido compensaciones.

FTC advierte sobre posibles estafas relacionadas con los reembolsos

La FTC también emitió una advertencia para los consumidores que esperan recibir dinero relacionado con el acuerdo de Amazon Prime.

La agencia señaló que Amazon es responsable de administrar el programa de compensaciones y aclaró que la FTC no está contactando a las personas para gestionar estos reembolsos.

Por ello, los usuarios deben desconfiar de cualquier individuo que afirme representar a la FT y solicite información o dinero a cambio de liberar un pago.

La institución recordó que ninguna persona de Amazon les pedirá dinero a los consumidores para obtener su reembolso.

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