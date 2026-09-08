Recuperan cajas negras tras accidente de avión de Amazon en Miami

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Avión de Amazon. Foto: AFP

Las autoridades de Estados Unidos recuperaron las cajas negras del avión de carga de Amazon que se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y chocó contra varios vehículos, en un accidente que dejó cinco personas muertas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó que fueron localizados el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de cabina, dispositivos que serán analizados para determinar qué ocurrió antes del accidente.

NTSB analizará cajas negras del avión

Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, confirmó que los investigadores recuperaron ambos dispositivos y los enviaron a la Junta para su análisis, mientras el personal entrevistará a la tripulación. De acuerdo con lo mencionado, la aeronave recorrió cerca de 400 metros fuera de la superficie asfaltada del aeropuerto antes de detenerse.

El accidente ocurrió el domingo cuando un Boeing 767-300, operado para Amazon, se salió de la superficie asfaltada del aeropuerto y atravesó una valla antes de impactar contra una camioneta que circulaba por una vía. Posteriormente, el avión continuó su recorrido por el césped hasta chocar contra otra valla, ubicada en una zona donde estaban estacionados robotaxis Tesla.

Las cinco víctimas viajaban en los dos vehículos impactados. Una de las unidades era una furgoneta que transportaba a siete empleados de una empresa de limpieza que presta servicios a compañías aéreas.

Pilotos fueron rescatados de la cabina

Los bomberos tuvieron que rescatar al piloto y al copiloto, quienes quedaron atrapados en la cabina mientras los motores del avión estaban en llamas.

Asimismo, el accidente también afectó las operaciones del aeropuerto de Miami. Ahí, este lunes 7 de septiembre, se reportaban cerca de 90 vuelos cancelados y alrededor de 400 retrasos, de acuerdo con FlightAware.

Por ahora, la NTSB indicó que continuará con las labores de investigación y recuperación de evidencias.

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