¿Qué tipo de visa necesito para estudiar en Estados Unidos? La embajada lo explica

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Foto: AFP

La visa de estudiante en Estados Unidos varía según el programa elegido y la institución educativa que haya aceptado al solicitante. Según la Embajada de Estados Unidos, las categorías más utilizadas son la F-1 y la M-1, pero la elección adecuada resulta fundamental porque un error puede retrasar el proceso o provocar una negativa durante la entrevista consular.

¿Qué visa debo solicitar: F-1 o M-1?

La visa F-1 es la más utilizada por estudiantes internacionales (85% de los casos, de acuerdo con datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) y permite cursar estudios académicos en universidades, colleges, escuelas secundarias privadas, academias de idiomas y otras instituciones autorizadas. Si planeas estudiar en una universidad como Harvard, UCLA o tomar clases de inglés en una academia certificada, necesitas la F-1.

Sin embargo, una propuesta reciente de cambio normativo busca eliminar esta continuidad e imponer un periodo de expiración fijo (generalmente un límite de 4 años). Esto obligaría a muchos estudiantes a solicitar extensiones recurrentes ante el USCIS para terminar sus estudios, enfrentándose además a un mayor riesgo de denegación debido a un endurecimiento en las reglas de aprobación.

.@ValerieFoushee @HouseJudiciary @JudiciaryDems



The proposed rule would end “Duration of Status” for F-1 students and replace it with a fixed expiration period, reportedly a 4-year cap in many cases.



Right now, F-1 students remain in status as long as they:

• stay actively… https://t.co/DDKd058QLn — James Blunt (@JBlunt1018) May 9, 2026

La visa M-1 aplica para estudios técnicos y vocacionales (15% de los casos) y está destinada a personas que planean cursar programas de formación técnica o vocacional, como capacitaciones en mecánica automotriz, cocina profesional, electricidad o enfermería técnica. Según la información oficial de la Embajada de Estados Unidos, esta categoría es la principal alternativa para quienes no asistirán a una institución académica tradicional.

¿Cuáles son los costos de la visa de estudiante?

La tarifa de solicitud de visa (MRV fee) es de 185 dólares para ambas categorías F-1 y M-1, según confirma la Embajada de Estados Unidos. Esta tarifa se paga en el sitio oficial de la Embajada antes de programar la entrevista.

Luego el estudiante aplica al formulario SEVIS fee de 200 dólares, que se paga después de obtener la visa. Este costo es obligatorio para mantener tu estatus de estudiante durante todos los años que permanezcas en Estados Unidos, de acuerdo con las instrucciones oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Cuáles son los costos exactos de la visa de estudiante?

La tarifa de solicitud de visa (MRV fee) es de 185 dólares para ambas categorías F-1 y M-1, según confirma la Embajada de Estados Unidos. Esta tarifa se paga en el sitio oficial de la Embajada antes de programar la entrevista.

El formulario SEVIS fee es de 200 dólares y se paga después de obtener la visa. Este costo es obligatorio para mantener tu estatus de estudiante durante todos los años que permaneces en Estados Unidos, de acuerdo con las instrucciones oficiales del Departamento de Estado de EE.UU.

Los costos de la institución educativa varían enormemente según el tipo de programa:

Universidad pública (Bachelor 4 años): 15 mil a 35 mil dólares anuales (matrícula solo, según datos de la Oficina de Educación Internacional de la Embajada)

Universidad privada (Bachelor 4 años): 40 mil a 60 mil dólares anuales (matrícula solo)

Community College (Associate 2 años): 5 mil a 15 mil dólares anuales (matrícula solo)

Academia de inglés (programa de 6-12 meses): 5 mil a 12 mil dólares por año

Instituto técnico M-1 (programa de 12-24 meses): 8 mil a 20 mil dólares por programa completo

Los gastos de alojamiento y manutención en Estados Unidos oscilan entre 10 mil y 20 mil dólares anuales, dependiendo de la ciudad. En ciudades como Nueva York o Los Ángeles, los costos pueden ser 25 mil dólares anuales (alojamiento + comida + transporte + servicios), según estimaciones de la Embajada de Estados Unidos para estudiantes internacionales.

¿Qué documentos son obligatorios para solicitar la visa?

El formulario I-20 es obligatorio para solicitar la visa F-1 o M-1, según las normas oficiales de la Embajada de Estados Unidos. Las instituciones certificadas entregan este documento una vez que aceptan al estudiante. El I-20 incluye información sobre el programa, los costos estimados y la duración de los estudios, siendo este tan solo el primer gran paso entre los requisitos generales que debes cumplir para tramitar con éxito tu visa de estudiante en Estados Unidos.

El formulario DS-160 se completa en el sitio web de la Embajada y contiene información personal, académica y financiera del solicitante. Este formulario debe ser completado con precisión porque cualquier error puede provocar una negativa, de acuerdo con las instrucciones de la Embajada de Estados Unidos.

Los solicitantes deben demostrar capacidad económica para cubrir matrícula, alojamiento y gastos personales durante su estancia. La solvencia financiera suele ser uno de los aspectos más revisados durante la evaluación del caso, según la Embajada de Estados Unidos. Debes presentar:

Certificados bancarios de los últimos 6 meses con el monto suficiente

de los últimos 6 meses con el monto suficiente Cartas de patrocinio si alguien externo te financia (con documentación del patrocinador)

si alguien externo te financia (con documentación del patrocinador) Pruebas de ingresos de tus padres o tutores (declaraciones de impuestos, contratos laborales)

de tus padres o tutores (declaraciones de impuestos, contratos laborales) Becas o ayudas económicas si aplican (documentos oficiales de la institución)

¿Cuánto tiempo tarda el proceso de la visa de estudiante?

La admisión escolar es el primer paso del proceso y puede tardar de 2 semanas a 3 meses, dependiendo de la institución. Las instituciones que participan en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) cuentan con autorización para recibir estudiantes internacionales, según informa la Embajada de Estados Unidos.

El proceso de visa tarda entre 30 y 90 días desde que completas el DS-160 hasta que recibes tu visa, según los tiempos oficiales de la Embajada de Estados Unidos. La programación de la entrevista puede tener disponibilidad en 30 días en embajadas con alta demanda, pero en algunas ciudades puede esperar hasta 90 días.

El tiempo de procesamiento de la visa después de la entrevista es de 5 a 10 días hábiles para la mayoría de los casos, según la Embajada de Estados Unidos. En situaciones de alta demanda, puede extenderse a 20 días.

¿Qué errores provocan la negativa de la visa de estudiante?

1- Los funcionarios consulares revisan que el propósito principal del viaje sea educativo. Si el oficial considera que buscas trabajar en Estados Unidos más que estudiar, negará la visa; un factor crucial a tener en cuenta ahora que el gobierno estadounidense ha reanudado las citas para tramitar visas de estudiantes y de intercambio.

2- No demostrar capacidad económica suficiente es el segundo error más frecuente que menciona la Embajada de Estados Unidos. Debes presentar documentos que muestran un montoigual o mayor al costo total del programa I-20. Si el I-20 dice 40,000 dólares anuales y tus certificados bancarios muestran 20 mil, la visa será negada.

3- Información inconsistente en el DS-160 provoca negativas, de acuerdo con las normas de la Embajada de Estados Unidos. Si en el formulario dijiste que estudiarás ingeniería pero en la entrevista mencionas que quieres tomar clases de inglés, el oficial detectará inconsistencia y negará la visa.

4- No tener historial académico previo o no explicar planes futuros después de estudiar. Los oficiales preguntan: “¿Qué harás después de terminar tu estudio?” Si respondes “quiero trabajar en Estados Unidos”, negarán la visa porque violates las reglas, según la Embajada de Estados Unidos.

¿Qué pueden y no pueden hacer los estudiantes con visa F-1 o M-1?

La visa F-1 permite determinadas actividades laborales bajo condiciones específicas, según las reglas oficiales de la Embajada de Estados Unidos. Los estudiantes pueden trabajar dentro del campus (en la universidad) hasta 20 horas semanales durante el semestre y 40 horas semanales durante las vacaciones.

Los estudiantes no pueden trabajar fuera del campus sin autorización especial, de acuerdo con las limitaciones de la USCIS. Para trabajar fuera (como en una empresa), necesitas obtener empleo autorizado por la Oficina de Estudiantes Internacionales de tu institución, lo cual requiere cumplir requisitos específicos.

Los estudiantes no pueden asumir que tendrán permiso para trabajar libremente fuera del campus o aceptar cualquier empleo disponible. Las reglas de trabajo para estudiantes internacionales incluyen restricciones que deben respetarse para mantener el estatus migratorio, según la Embajada de Estados Unidos.

La visa M-1 tiene restricciones laborales más severas, según la Embajada de Estados Unidos. Los estudiantes con visa M-1 no pueden trabajar dentro ni fuera del campus durante sus estudios. Solo pueden solicitar trabajo práctico después de completar el programa, con autorización limitada.

¿Cómo puedo mantener mi estatus de estudiante durante todos los años?

La Embajada de Estados Unidos recuerda que cada caso recibe una evaluación individual. La decisión final sobre la visa depende exclusivamente del análisis realizado por el oficial consular. Mantener el estatus migratorio requiere:

Cursar el programa completo según el I-20 (no cambiar de universidad sin autorización)

según el I-20 (no cambiar de universidad sin autorización) Mantener carga académica mínima (12 horas semanales para estudiantes universitarios, 18 para academias de idiomas).

(12 horas semanales para estudiantes universitarios, 18 para academias de idiomas). No trabajar fuera sin autorización (violación automática del estatus).

(violación automática del estatus). No reportar cambios de domicilio a la Oficina de Estudiantes Internacionales.

¿Qué hago si mi visa de estudiante fue negada?

Si tu visa fue negada, puedes solicitar una nueva entrevista pagando nuevamente la tarifa de 185 dólares, según la Embajada de Estados Unidos. Debes presentar documentos adicionales que resuelvan la razón de la negativa mencionada por el oficial.

Las razones comunes de negativa son: documentación incompleta, falta de solvencia financiera, propósito académico no claro, o historial migratorio previo problemático, según la Embajada de Estados Unidos. Corregir estos errores antes de la segunda entrevista aumenta las posibilidades de aprobación.

Conocer bien estos criterios antes de aplicar puede marcar la diferencia entre una aprobación y un rechazo. Aunque no existe un límite en la cantidad de solicitudes para una visa de estudiante en Estados Unidos, cada intento es evaluado de forma independiente y los oficiales consulares revisan el historial previo. Por eso, no corregir errores o volver a presentar la misma información sin cambios relevantes puede reducir significativamente las probabilidades de aprobación.

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