Sube el salario mínimo en California desde julio de 2026: cuánto cobrarás según tu trabajo y ciudad

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Los aumentos del 1 de julio no serán uniformes. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

California actualizará el salario mínimo en decenas de ciudades y condados a partir del 1 de julio de 2026. El ajuste, por más simple que parezca, impactará directamente a trabajadores de la comunidad hispana en sectores como servicios, salud y hotelería.

El salario base estatal se fijó en 16.90 dólares por hora desde enero y no tendrá una nueva alza general en julio a ese nivel. Sin embargo, las localidades tienen la facultad de establecer tarifas propias más elevadas, y muchas lo harán en los siguientes días.

Los aumentos del 1 de julio no son uniformes — dependen de la ciudad, el condado y el tipo de trabajo. Algunos sectores como salud y hotelería tienen tarifas específicas que superan el mínimo local, y eso cambia el cálculo para quienes trabajan en esas industrias.

¿Cuánto es el salario mínimo en las principales ciudades de California?

Las zonas con mayor concentración de trabajadores latinos del estado se encuentran entre las que actualizan sus tarifas el 1 de julio. De acuerdo con registros de la Cámara de Comercio de California, estas son algunas de las nuevas tarifas locales:

Los Ángeles (áreas no incorporadas del condado): 18.47 dólares por hora

Santa Mónica: 18.47 dólares por hora

Berkeley: 19.61 dólares por hora

Alameda: 17.76 dólares por hora

Malibu: 17.91 dólares por hora

Más de 40 ciudades y condados en el estado tienen tarifas locales que van de 16.90 a 20.25 dólares por hora, y la lista completa puede consultarse en el portal de la División de Estándares Laborales de California (DLSE).

▶️ TAMBIÉN SUBE EL SALARIO MÍNIMO NOCTURNO | 💸🌑



👉Desde julio, el salario mínimo para trabajadores del turno nocturno será de G. 3.957.200, tras el reajuste del 5%.



📌Además, el jornal nocturno quedó fijado en G. 152.200, el pago por día en G. 131.907, por hora en G. 18.844 y… pic.twitter.com/ytemos40R4 — DELPY 📱🎬 (@delpynews) June 26, 2026

¿Qué sectores tienen tarifas más altas que el mínimo local?

Los trabajadores del sector salud están entre los más beneficiados por los ajustes de julio. De acuerdo con la legislación estatal, los hospitales grandes, sistemas integrados y clínicas de diálisis deben pagar un mínimo de 25 dólares por hora desde el 1 de julio; otros centros cubiertos por la ley, como asilos y clínicas especializadas, suben a 23 dólares.

Los trabajadores de comida rápida en cadenas nacionales mantienen el mínimo de 20 dólares por hora, vigente desde 2024. Los hoteles en la ciudad de Los Ángeles con 60 habitaciones o más deben pagar al menos 25 dólares por hora a sus empleados a partir de esta semana.

Para los trabajadores en jornadas mixtas — que hacen parte de su turno en un puesto cubierto por una tarifa sectorial y parte en otro — las reglas de California exigen que el empleador aplique la tarifa más alta durante toda la jornada. En caso de duda sobre qué tarifa aplica, la División de Cumplimiento de Normas Laborales (DLSE) tiene una línea de consultas disponible en su portal oficial en dir.ca.gov.

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