Cuánto dinero puedes llevar a Estados Unidos sin declararlo ante la aduana

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No se puede dividir el dinero para evitar la declaración. Foto: Cuartoscuro.

Hay quienes cruzan la frontera con una cartera ligera y quienes viajan con los ahorros de toda una vida para comprar una propiedad, invertir o ayudar a familiares. En cualquiera de los casos, conocer la cantidad máxima de dinero que puedes ingresar a Estados Unidos sin declarar puede evitar un problema serio en el aeropuerto, en un puerto de entrada o incluso durante una inspección rutinaria de aduanas. La regla parece sencilla. Lo complicado es que muchas personas todavía la desconocen.

Si vas a entrar o salir de Estados Unidos, ya sea como turista, residente o ciudadano, puedes transportar dinero en efectivo. Lo que cambia es la obligación de reportarlo. De acuerdo con la información oficial de USA.gov y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cualquier persona que viaje con más de 10,000 dólares en efectivo o instrumentos monetarios debe declararlo ante las autoridades.

¿Cuál es la cantidad máxima de dinero que puedes ingresar a Estados Unidos sin declarar?

La respuesta corta es 10 mil dólares o su equivalente en otras monedas.

Ese es el umbral a partir del cual las autoridades exigen una declaración formal. Sin embargo, existe un detalle que suele generar confusión: según la ley 31 U.S.C. 5316, no hay un límite máximo legal para ingresar dinero a Estados Unidos.

Puedes transportar cantidades superiores. Incluso cientos de miles de dólares si el origen de los recursos es legítimo. Lo importante es reportarlo correctamente. La norma también aplica cuando varias personas viajan juntas. Una familia no puede dividir el dinero entre sus integrantes para evitar la declaración. Las autoridades consideran el monto total transportado por el grupo.

¿Qué dinero e instrumentos monetarios deben declararse al entrar a Estados Unidos?

Muchas personas creen que la regla únicamente afecta a quienes llevan billetes en efectivo.

No es así. Las autoridades estadounidenses consideran como instrumentos monetarios:

Billetes y monedas de cualquier país.

Cheques de viajero.

Cheques personales.

Giros postales.

Pagarés.

Acciones o valores al portador.

Combinaciones de efectivo y documentos negociables.

En otras palabras, la obligación de declarar no desaparece porque el dinero esté distribuido en distintos instrumentos financieros. Un aspecto interesante es que las transferencias bancarias tradicionales no están sujetas a esta declaración porque no implican transportar físicamente el dinero.

¿Cómo declarar más de 10 mil dólares?

El procedimiento no es especialmente complicado.

Las autoridades permiten varias alternativas:

Completar el Formulario FinCEN 105

Presentarlo electrónicamente antes del viaje

Solicitarlo directamente a un oficial de CBP en el puerto de entrada o salida

Además, los viajeros internacionales deben completar la declaración aduanera correspondiente. El reporte adicional sobre efectivo sirve para que el gobierno tenga registro de movimientos significativos de dinero y pueda combatir actividades relacionadas con lavado de activos o financiamiento ilícito.

El problema no suele ser la cantidad transportada. El verdadero riesgo aparece cuando alguien intenta ocultarla creyendo que nadie lo notará.

¿Qué pasa si no declaras una cantidad superior a 10 mil dólares?

Aquí es donde la situación deja de ser un simple trámite administrativo.

Según la normativa federal, no reportar correctamente el dinero puede derivar en:

Confiscación inmediata de los fondos

Procesos civiles y penales

Multas de hasta 500 mil dólares

Penas de prisión de hasta 10 años

Las consecuencias pueden ser graves incluso cuando el dinero proviene de fuentes completamente legales.

México mantiene una regla muy similar. La Agencia Nacional de Aduanas establece que ingresar o sacar más de 10 mil dólares no constituye un delito. Lo que sí representa una infracción es omitir la declaración. Dependiendo del monto involucrado, las sanciones pueden incluir multas importantes e incluso procesos penales.

Por eso, antes de viajar, conviene recordar una regla simple: la cantidad máxima de dinero que puedes ingresar a Estados Unidos sin declarar es de 10 mil dólares. Si llevas más, no estás infringiendo la ley. Lo que realmente puede meterte en problemas es no decirlo.

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