“Será Viral”: No golpeen, la orden que dejó actuar a encapuchados en CDMX

La marcha por los 57 años de la masacre de Tlatelolco se salió de control en la CDMX. Cerca de 350 encapuchados vandalizaron y saquearon comercios del Centro Histórico. Hubo 94 policías y 29 civiles heridos. Pese a la violencia, apenas se reportó un detenido. La consigna que más se escuchó en radio pasillo fue clara: “no golpeen”.

Los destrozos dejaron pérdidas millonarias. En el primer cuadro, varias joyerías fueron vaciadas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana replegó a sus elementos. La pregunta se repite: ¿por qué la policía no actuó con mayor firmeza? Empresarios y especialistas apuntan a una decisión operativa de contención y respeto a derechos humanos que terminó por abrir la puerta a los encapuchados.

“No golpeen”: orden y encapuchados en el Centro Histórico

El saldo de la noche prendió las alarmas. Testimonios señalan que la instrucción fue evitar choques directos con los grupos violentos. En ese hueco avanzaron los encapuchados, que atacaron a uniformados y rompieron cortinas metálicas y cristales. Los comercios preguntan quién pagará los daños y cuándo habrá detenidos.

¿Por qué no actuó la policía?

El especialista en Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas, Raúl Benítez Manaut, ofrece su diagnóstico:

“La policía está muy cautelosa de respetar derechos humanos… y en contra de todos aquellos que son factores generadores de violencia, como estos casi 300 encapuchados… El gobierno está como encapsulado entre no ejercer violencia, que sería legítima porque hay que proteger los comercios y a los propios policías. Están sin órdenes de actuar más enfáticamente los policías, y eso es lo que me parece muy grave.”

Benítez Manaut agrega un ángulo político sobre los encapuchados y la escalada reciente:

“Son violentos profesionales. Están pagados por alguien. Esto se viene calentando… Ayer golpearon el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco; habían atacado Ciudad Universitaria. Alguien está queriendo desestabilizar… Lo de ayer hace años que no se vivía con esa intensidad.”

Derechos humanos vs. aplicación de la ley

El experto insiste en ajustar el protocolo sin caer en excesos:

“No es represión, es aplicación de la ley. Si tú rompes las cortinas de un negocio, eres un violador de la ley y hay que aplicarla con energía… La ciudad está llena de cámaras; la instrucción debe permitir capturar con legitimidad a quienes agreden. Ojalá se quite la palabra ‘represión’ y se ponga ‘orden’ y ‘aplicación de la ley’.”

Saldo de daños: joyerías y pérdidas millonarias

La empresaria joyera María Fernanda Islas, del Centro Histórico, detalla la dimensión del golpe:

“Cada joyería tuvo una pérdida de entre 6 y 8 millones de pesos. Fueron 14 joyerías que no cuentan con un seguro… Se llevaron todo: centenarios, brillantes. El oro ha ido subiendo… a lo mejor el oro lo compraron en 800, pero ahorita el oro está en 1,400 el gramo. No se van a poder recuperar porque es un trabajo de años.”

Islas explica por qué muchas joyerías están desprotegidas:

“No te las aseguran. Como son muy pequeñas, ninguna aseguradora se hace responsable, porque como es oro, por esa razón no tienen seguro.”

Relata que ya hubo acercamientos con el Gobierno de la Ciudad:

“Desde ayer ofrecieron los créditos, la ayuda jurídica… 14 actas se levantaron en dos horas. Ahora están en reunión para definir cómo nos van a apoyar.”

Lo que piden los empresarios del Centro Histórico

María Fernanda Islas resume la exigencia de los comerciantes:

“Queremos más seguridad para los locales, para los empresarios y para la gente que visita el Centro Histórico… Vamos a tener reuniones semanales si hay marchas, para tomar medidas y evitar saqueos. Estamos viendo envallar zonas y poner doble cortina donde se pueda.”

recisa que el tema urgente son las 14 joyerías sin seguro: “Ellas necesitan el apoyo ya. Cada negocio establecerá cuánto crédito solicitar.”

La empresaria cierra con una alerta sobre la infiltración delictiva en marchas legítimas:

“Se están infiltrando la delincuencia en las marchas… Mucha gente viene en su causa, pero están dejando que se infiltre la delincuencia. Por eso pedimos más seguridad y más mano dura.”

Los dueños afectados continúan en mesas con la Secretaría de Gobierno. Se afinan créditos, peritajes de daños y planes operativos para próximas movilizaciones. Comerciantes y especialistas coinciden: sin detenciones y órdenes claras de actuación para la policía, el mensaje es de impunidad y el Centro Histórico queda expuesto ante nuevos encapuchados.