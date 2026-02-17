Marzo traerá “pago doble” para algunos pensionados del IMSS e ISSSTE

GENERANDO AUDIO...

Miles de pensionados del IMSS e ISSSTE podrían recibir un ingreso mayor en marzo de 2026 debido a la coincidencia entre el depósito mensual de su pensión y el pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa operado por la Secretaría de Bienestar. No se trata de un bono extraordinario, sino de la acumulación de apoyos distintos en el mismo mes.

Durante marzo, quienes estén inscritos tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y además sean beneficiarios del programa federal podrían ver reflejados dos depósitos en su cuenta bancaria.

IMSS e ISSSTE: calendario oficial de pagos marzo 2026

El ISSSTE publicó desde enero su calendario anual de pagos 2026. En el caso de marzo, el depósito se realizará el 27 de febrero, ya que el Instituto programa sus pagos antes de que inicie el mes correspondiente.

Fechas confirmadas del ISSSTE para el primer semestre:

Marzo: 27 de febrero

Abril: 27 de marzo

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Por su parte, el IMSS mantiene la regla de pagar el primer día hábil de cada mes. En marzo de 2026, el día 1 cae en domingo, por lo que el depósito se recorrerá al lunes 2 de marzo.

Calendario IMSS 2026 (próximos meses):

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Los depósitos se realizan vía transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada por cada pensionado.

¿Por qué se habla de “pago doble” en marzo?

El llamado “pago doble” no significa un incremento especial por parte del IMSS o del ISSSTE. Se refiere a que algunos adultos mayores podrían recibir en marzo:

Su pensión contributiva (IMSS o ISSSTE).

(IMSS o ISSSTE). El apoyo de la Pensión del Bienestar.

Es importante entender la diferencia:

La pensión del IMSS o ISSSTE es un derecho derivado de cotizaciones laborales.

La Pensión del Bienestar es un programa social federal para personas adultas mayores que cumplen los requisitos.

Ambos apoyos son independientes y no se cancelan entre sí.

¿Cuándo pagarán la Pensión del Bienestar en marzo 2026?

Hasta ahora, la Secretaría de Bienestar no ha publicado el calendario oficial de pagos para marzo de 2026. Sin embargo, en años anteriores el depósito se ha realizado de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido.

El esquema habitual ha sido:

A, B, C: primera semana

D, E, F: segunda semana

G, H, I: tercera semana

J, K, L: cuarta semana

M, N, O: quinta semana

P, Q, R: sexta semana

S, T, U: séptima semana

V, W, X, Y, Z: última semana

Las fechas exactas deberán confirmarse mediante los canales oficiales del Gobierno de México.

