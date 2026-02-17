Temporada de calor en México: cuándo es y lo que debes saber para proteger tu salud

GENERANDO AUDIO...

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, la temporada de altas temperaturas en México se extiende, por lo general, desde la tercera semana de marzo hasta la primera semana de octubre.

Durante este periodo, que comprende principalmente los meses de marzo a septiembre, aumentan los riesgos de padecimientos como enfermedades diarreicas agudas y problemas relacionados con la exposición al calor, incluyendo insolación, lesiones térmicas por ejercicio, calambres y golpe de calor, debido a cambios en el comportamiento de las personas que las hacen más susceptibles.

¿Cómo prevenir los efectos del calor extremo?

Para evitar problemas de salud, se recomienda:

Evita la exposición prolongada al sol.

Usa ropa fresca y de colores claros.

Aumenta el consumo de líquidos, tomando al menos dos litros de agua diariamente.

Evita hacer ejercicio entre las 11 y las 16 horas.

Utiliza sombreros y sombrillas y mantente en lugares frescos.

El calor también aumenta el riesgo de enfermedades diarreicas por la proliferación de bacterias:

Mantén higiene en la preparación de alimentos y lava muy bien tus manos.

Evita comer en puestos ambulantes o con condiciones insalubres.

Fríe y refrigera correctamente carnes, pescados y mariscos.

Lava y desinfecta frutas y verduras.

No consumas alimentos caducados.

Enfermedades diarreicas agudas

Las diarreas aumentan principalmente en la época de lluvias y calor, por la humedad y las altas temperaturas existen riesgos de contaminación.

Signos de alarma:

Sed intensa

Evacuaciones líquidas frecuentes (>3 por hora)

Fiebre persistente por más de 3 días

Vómitos frecuentes

Evacuaciones con sangre



Grupos vulnerables:

Niños menores de 5 años

Adultos mayores

Personas con enfermedades crónicas

Por lo tanto, la deshidratación y la desnutrición son complicaciones graves ante cualquier signo de alarma, es fundamental acudir a la unidad médica y evitar la automedicación.

Golpe de calor

El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 °C y los mecanismos de regulación del cuerpo fallan.

Síntomas principales:

Piel roja, caliente y seca

Pulso rápido y fuerte

Náuseas

Calambres

Pérdida de conocimiento

Asimismo, es posible que se presenten otros síntomas, como edemas, erupciones, dolor de cabeza, irritabilidad y debilidad.

Personas más vulnerables:

Niños menores de 6 años

Adultos mayores de 65 años

Personas con obesidad, sobrepeso o problemas cardíacos

Frente a cualquier síntoma de golpe de calor, es fundamental acudir a atención médica inmediata y no automedicarse.

