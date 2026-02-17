Cédula profesional digital tiene plena validez jurídica, aunque no tenga foto: SCJN

GENERANDO AUDIO...

Cédula profesional digital tiene validez. Foto: Getty | Ilustrativa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la cédula profesional electrónica tiene plena validez jurídica para acreditar la habilitación legal de una persona profesionista, aun cuando no incluya fotografía ni firma autógrafa.

La resolución fue emitida el 15 de enero por la Segunda Sala del máximo tribunal.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Segunda Sala ratificó la constitucionalidad del formato digital que sustituyó en 2018 a la antigua credencial física.

La Corte estableció que:

La cédula profesional electrónica acredita legalmente que una persona puede ejercer su profesión

que una persona puede ejercer su profesión El documento digital sustituye al físico con las mismas garantías de seguridad y autenticidad

con las mismas garantías de seguridad y autenticidad No constituye un documento de identificación oficial

En ese sentido, recordó que para fines de identificación oficial existe la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Por qué no necesita foto ni firma?

Uno de los principales cuestionamientos al formato digital fue la ausencia de fotografía y firma autógrafa. Sin embargo, la Segunda Sala explicó que la identidad del titular se valida mediante:

Firma electrónica

Código QR

Consulta directa en el Registro Nacional de Profesionistas

Estos mecanismos permiten verificar la autenticidad del documento con datos digitales infalsificables, lo que hace innecesarios los elementos físicos tradicionales.

¿Qué implica para profesionistas y empleadores?

El fallo reafirma que:

La cédula profesional electrónica tiene la misma eficacia legal que la versión física

que la versión física Ninguna empresa o institución puede desconocer su validez por no contener fotografía o firma

Se consolida el criterio judicial, al ser la segunda ocasión consecutiva en que la Segunda Sala sostiene esta postura

La SEP destacó que el trámite digital es más ágil y garantiza que quien porta la cédula está legalmente acreditado por el Estado para ejercer su profesión.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.